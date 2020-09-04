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https://ria.ru/20200904/protesty-1576718934.html
В Кеноше задержали более 250 человек с начала протестов
Более 250 человек были задержаны в городе Кеноша, штат Висконсин, с 23 августа, когда там начались массовые протесты после ранения полицейскими афроамериканца... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T09:43
2020-09-04T09:43
висконсин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Более 250 человек были задержаны в городе Кеноша, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>, с 23 августа, когда там начались массовые протесты после ранения полицейскими афроамериканца Джейкоба Блейка, свидетельствую данные департамента шерифа округа Кеноша.&nbsp;Согласно данным за 3 сентября, с начала протестов в общей сложности было произведено 252 задержания. Как отмечается, 132 задержанных не проживают в округе Кеноша.По данным департамента, нанесенный округу и городу ущерб оценивается примерно в 2 миллиона долларов. В обеспечении безопасности задействованы более 40 сотрудников сил правопорядка и более 1500 сотрудников нацгвардии.Полицейские в городе Кеноша 23 августа выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по информации ряда СМИ, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Ни у одного из полицейских не было нательных видеокамер, которые могли бы пролить свет на происшедшее, потому что еще в 2017 году местная полиция отказалась закупать их.Инцидент привел к массовым акциям протеста в городе, они переросли в поджоги и погромы, произошли столкновения с полицией. Власти города объявили комендантский час и ввели более 160 служащих нацгвардии.Отец 29-летнего Блейка сообщил, что в результате полученных ранений его сын парализован ниже пояса. Защита Блейка сообщила, что по меньшей мере семь из восьми выстрелов, которые произвели полицейские, нанесли ему "серьезные и, скорее всего, необратимые повреждения". У мужчины повреждены позвоночник и внутренние органы.
https://ria.ru/20200605/1572469298.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/ssha-1576617672.html
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висконсин
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висконсин, сша, в мире

В Кеноше задержали более 250 человек с начала протестов

09:43 04.09.2020
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© РИА Новости / Стефен Зеннер / Перейти в фотобанкРазрушения в районе Аптаун города Кеноша в Висконсине, где проходят протесты против полицейского произвола
Разрушения в районе Аптаун города Кеноша в Висконсине, где проходят протесты против полицейского произвола - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Стефен Зеннер
Перейти в фотобанк
Разрушения в районе Аптаун города Кеноша в Висконсине, где проходят протесты против полицейского произвола
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 250 человек были задержаны в городе Кеноша, штат Висконсин, с 23 августа, когда там начались массовые протесты после ранения полицейскими афроамериканца Джейкоба Блейка, свидетельствую данные департамента шерифа округа Кеноша. 
Согласно данным за 3 сентября, с начала протестов в общей сложности было произведено 252 задержания. Как отмечается, 132 задержанных не проживают в округе Кеноша.
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По данным департамента, нанесенный округу и городу ущерб оценивается примерно в 2 миллиона долларов. В обеспечении безопасности задействованы более 40 сотрудников сил правопорядка и более 1500 сотрудников нацгвардии.
Полицейские в городе Кеноша 23 августа выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по информации ряда СМИ, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Ни у одного из полицейских не было нательных видеокамер, которые могли бы пролить свет на происшедшее, потому что еще в 2017 году местная полиция отказалась закупать их.
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Инцидент привел к массовым акциям протеста в городе, они переросли в поджоги и погромы, произошли столкновения с полицией. Власти города объявили комендантский час и ввели более 160 служащих нацгвардии.
Отец 29-летнего Блейка сообщил, что в результате полученных ранений его сын парализован ниже пояса. Защита Блейка сообщила, что по меньшей мере семь из восьми выстрелов, которые произвели полицейские, нанесли ему "серьезные и, скорее всего, необратимые повреждения". У мужчины повреждены позвоночник и внутренние органы.
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ВисконсинСШАВ мире
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