В Белгородской области погиб мальчик, которого оставили в закрытой машине
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 сен - РИА Новости. СК расследует дело о гибели 11-летнего школьника в Белгородской области, который умер от термического шока в задымившейся машине, где его оставили ушедшие на рынок бабушка с дедушкой, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, трагедия произошла 4 сентября в городе Валуйки. Мальчик приехал на рынок с бабушкой и дедушкой.
"Бабушка ушла за покупками, ребенок с дедом остался в автомобиле. Дедушка отлучился, чтобы встретить жену, закрыл автомобиль, когда возвращался, увидел, что машина дымится. Из автомобиля ребенка извлекли прохожие, он был доставлен в больницу, где скончался от полученных термических травм", - говорится в сообщении.
По факту гибели ребенка возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления, мальчик, по предварительным данным, умер от термического шока.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз, проводится осмотр места происшествия. Устанавливается очаг и причины возгорания", - сообщает следствие.