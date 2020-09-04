https://ria.ru/20200904/proisshestvie-1576788121.html

В Белгородской области погиб мальчик, которого оставили в закрытой машине

СК расследует дело о гибели 11-летнего школьника в Белгородской области, который умер от термического шока в задымившейся машине, где его оставили ушедшие на... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:21

2020-09-04T16:21

2020-09-04T16:21

следственный комитет россии (ск рф)

валуйки

белгородская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> расследует дело о гибели 11-летнего школьника в <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a>, который умер от термического шока в задымившейся машине, где его оставили ушедшие на рынок бабушка с дедушкой, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, трагедия произошла 4 сентября в городе <a href="http://ria.ru/location_Valujjki/" target="_blank" data-auto="true">Валуйки</a>. Мальчик приехал на рынок с бабушкой и дедушкой.По факту гибели ребенка возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления, мальчик, по предварительным данным, умер от термического шока.

https://ria.ru/20200904/ubiystvo-1576686762.html

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валуйки

белгородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), валуйки, белгородская область, происшествия