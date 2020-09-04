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В Белгородской области погиб мальчик, которого оставили в закрытой машине
СК расследует дело о гибели 11-летнего школьника в Белгородской области, который умер от термического шока в задымившейся машине, где его оставили ушедшие на... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:21
2020-09-04T16:21
следственный комитет россии (ск рф)
валуйки
белгородская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> расследует дело о гибели 11-летнего школьника в <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской области</a>, который умер от термического шока в задымившейся машине, где его оставили ушедшие на рынок бабушка с дедушкой, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, трагедия произошла 4 сентября в городе <a href="http://ria.ru/location_Valujjki/" target="_blank" data-auto="true">Валуйки</a>. Мальчик приехал на рынок с бабушкой и дедушкой.По факту гибели ребенка возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления, мальчик, по предварительным данным, умер от термического шока.
https://ria.ru/20200904/ubiystvo-1576686762.html
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валуйки
белгородская область
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), валуйки, белгородская область, происшествия

В Белгородской области погиб мальчик, которого оставили в закрытой машине

16:21 04.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 сен - РИА Новости. СК расследует дело о гибели 11-летнего школьника в Белгородской области, который умер от термического шока в задымившейся машине, где его оставили ушедшие на рынок бабушка с дедушкой, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, трагедия произошла 4 сентября в городе Валуйки. Мальчик приехал на рынок с бабушкой и дедушкой.
"Бабушка ушла за покупками, ребенок с дедом остался в автомобиле. Дедушка отлучился, чтобы встретить жену, закрыл автомобиль, когда возвращался, увидел, что машина дымится. Из автомобиля ребенка извлекли прохожие, он был доставлен в больницу, где скончался от полученных термических травм", - говорится в сообщении.
Алексей Тороп - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 08:00
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По факту гибели ребенка возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Как пояснил РИА Новости представитель следственного управления, мальчик, по предварительным данным, умер от термического шока.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз, проводится осмотр места происшествия. Устанавливается очаг и причины возгорания", - сообщает следствие.
01575126
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Следственный комитет России (СК РФ)ВалуйкиБелгородская областьПроисшествия
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