https://ria.ru/20200904/preparat-1576725965.html

Препарат от осложнений при COVID-19 включен в рекомендации Минздрава

Российский препарат для терапии тяжелых осложнений при COVID-19 "Илсира" (левилимаб) компании Biocad включен в методические рекомендации Минздрава РФ, говорится РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:26

2020-09-04T11:26

2020-09-04T11:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

biocad

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

воз

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Российский препарат для терапии тяжелых осложнений при COVID-19 "Илсира" (левилимаб) компании <a href="http://ria.ru/organization_Biocad/" target="_blank" data-auto="true">Biocad</a> включен в методические рекомендации Минздрава РФ, говорится в сообщении компании.Левилимаб представляет собой моноклональное антитело, блокирующее рецептор интерлейкина-6 (IL-6R), который играет ключевую роль в патологическом процессе при COVID-19. "Включение нашего препарата в методические рекомендации Минздрава позволит самым уязвимым группам пациентов получить помощь в массовом порядке", - считает гендиректор Biocad Дмитрий Морозов. Медикаментозную терапию левилимабом пациенты получают при госпитализации бесплатно, по программе ОМС. Левилимаб применяется однократно в виде двух подкожных инъекций, уточнили в компании.Изначально левилимаб разрабатывался для терапии ревматоидного артрита, но с началом пандемии COVID-19 было решено расширить программу клинических исследований третьей фазы для получения дополнительных данных по эффективности и безопасности препарата при коронавирусной инфекции. Регистрационное удостоверение на препарат с международным непатентованным наименованием левилимаб было выдано Минздравом в начале июня. В клиническое исследование третьей фазы препарата при COVID-19 включено 204 пациента, уточняют в компании.Biocad - российская фармкомпания с полным циклом создания лекарств: от поиска молекулы до массового производства. Препараты компании предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Ее портфель состоит из 60 препаратов, более 40 находятся на разных стадиях разработки. Компания экспортирует лекарства в 21 страну, в числе которых Индия, Бразилия, <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнам</a>. В настоящий время Biocad работает над разработкой вакцины от COVID-19. Компания принимает участие в исследованиях сразу нескольких вакцин, две из которых признаны перспективными Всемирной организацией здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>).<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200714/1574328722.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576037304.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, biocad, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), воз, общество