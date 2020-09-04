Препарат от осложнений при COVID-19 включен в рекомендации Минздрава
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российский препарат для терапии тяжелых осложнений при COVID-19 "Илсира" (левилимаб) компании Biocad включен в методические рекомендации Минздрава РФ, говорится в сообщении компании.
"Третьего сентября в методические рекомендации министерства здравоохранения РФ для терапии COVID-19 внесен отечественный оригинальный препарат с торговым названием "Илсира" (международное непатентованное наименование - левилимаб). Препарат разработан в биотехнологической компании Biocad и применяется для предупреждения цитокинового шторма, одного из тяжелейших осложнений при коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.
Левилимаб представляет собой моноклональное антитело, блокирующее рецептор интерлейкина-6 (IL-6R), который играет ключевую роль в патологическом процессе при COVID-19. "Включение нашего препарата в методические рекомендации Минздрава позволит самым уязвимым группам пациентов получить помощь в массовом порядке", - считает гендиректор Biocad Дмитрий Морозов. Медикаментозную терапию левилимабом пациенты получают при госпитализации бесплатно, по программе ОМС. Левилимаб применяется однократно в виде двух подкожных инъекций, уточнили в компании.
"Попадание коронавируса в организм мобилизует защитные механизмы иммунной системы для борьбы с болезнью. Однако у части людей происходит избыточная активация иммунного ответа с неконтролируемым выбросом белков (цитокинов), в результате чего развивается так называемый цитокиновый шторм, который может привести к поражению легких, почек и сердца пациента. Левилимаб способствует предотвращению неадекватного иммунного ответа организма и тем самым сглаживает разрушительные последствия борьбы с инфекцией", - пояснили в компании.
Изначально левилимаб разрабатывался для терапии ревматоидного артрита, но с началом пандемии COVID-19 было решено расширить программу клинических исследований третьей фазы для получения дополнительных данных по эффективности и безопасности препарата при коронавирусной инфекции. Регистрационное удостоверение на препарат с международным непатентованным наименованием левилимаб было выдано Минздравом в начале июня. В клиническое исследование третьей фазы препарата при COVID-19 включено 204 пациента, уточняют в компании.
Biocad - российская фармкомпания с полным циклом создания лекарств: от поиска молекулы до массового производства. Препараты компании предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Ее портфель состоит из 60 препаратов, более 40 находятся на разных стадиях разработки. Компания экспортирует лекарства в 21 страну, в числе которых Индия, Бразилия, Вьетнам. В настоящий время Biocad работает над разработкой вакцины от COVID-19. Компания принимает участие в исследованиях сразу нескольких вакцин, две из которых признаны перспективными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
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