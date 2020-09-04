https://ria.ru/20200904/premiya-1576785228.html

Промышленная разработка подмосковной компании получила премию Red Dot

Одна из разработок подмосковного НПО "Вымпел" признана победителем в номинации "Промышленный дизайн" престижной международной награды Red Dot Design Award в... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:01

2020-09-04T16:01

2020-09-04T16:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Одна из разработок подмосковного НПО "Вымпел" признана победителем в номинации "Промышленный дизайн" престижной международной награды Red Dot Design Award в 2020 году, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>.Премия вручается за особые достижения в дизайне товаров. Анализатор влажности газа, получивший награду, может быть использован в технологических процессах подготовки природного газа, металлургии, машиностроении, химической и нефтехимической отрасли, микроэлектронике, энергетике.Истринская компания "Вымпел" является лидером в области разработки и производства средств автоматизации объектов добычи, транспорта и распределения газа. Многие из ее разработок не имеют мировых аналогов."Промышленная продукция подмосковных предприятий признана и востребована за рубежом. В товарной структуре экспорта Московской области за первый квартал этого года доля машин, оборудования и транспортных средств составила 22%. Это значительно выше среднероссийского показателя", - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

https://ria.ru/20161122/1481889628.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)