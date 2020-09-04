https://ria.ru/20200904/polyakova-1576802416.html
Актриса Людмила Полякова потеряла сознание на похоронах Бориса Клюева
Народная артистка России Людмила Полякова упала в обморок на церемонии прощания с Борисом Клюевым, сообщил StarHit. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T21:00
2020-09-04T21:00
2020-09-04T21:00
умер борис клюев
россия
борис клюев
людмила полякова
малый театр
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости</strong>. Народная артистка России <a href="http://ria.ru/person_Ljudmila_Poljakova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Полякова</a> упала в обморок на церемонии прощания с <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борисом Клюевым</a>, сообщил <a href="https://www.starhit.ru/novosti/lyudmile-polyakovoy-stalo-ploho-na-pohoronah-borisa-klyueva-220328/" target="_blank">StarHit.</a>Как отмечает портал, актрисе стало плохо на подходе к залу, где проходила церемония. Коллеги сразу вызвали ей скорую.Полякова в нескольких спектаклях играла вместе с Клюевым, они успели стать близкими друзьями. Артистка тяжело восприняла весть о смерти коллеги.Борис Клюев, один из ведущих артистов Малого театра, скончался 1 сентября на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания прошла в стенах его родного театра в пятницу. Очередь из желающих проститься с артистом выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении полутора часов.
https://ria.ru/20200902/klyuev-1576651109.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер борис клюев, россия, борис клюев, людмила полякова, малый театр