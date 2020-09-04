Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/polyakova-1576802416.html
Актриса Людмила Полякова потеряла сознание на похоронах Бориса Клюева
Народная артистка России Людмила Полякова упала в обморок на церемонии прощания с Борисом Клюевым, сообщил StarHit. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T21:00
2020-09-04T21:00
умер борис клюев
россия
борис клюев
людмила полякова
малый театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/99175/12/991751299_0:1043:1439:1852_1400x0_80_0_0_d301de42d7f5e1b96de0f6e51705c796.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости</strong>. Народная артистка России <a href="http://ria.ru/person_Ljudmila_Poljakova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Полякова</a> упала в обморок на церемонии прощания с <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Борисом Клюевым</a>, сообщил <a href="https://www.starhit.ru/novosti/lyudmile-polyakovoy-stalo-ploho-na-pohoronah-borisa-klyueva-220328/" target="_blank">StarHit.</a>Как отмечает портал, актрисе стало плохо на подходе к залу, где проходила церемония. Коллеги сразу вызвали ей скорую.Полякова в нескольких спектаклях играла вместе с Клюевым, они успели стать близкими друзьями. Артистка тяжело восприняла весть о смерти коллеги.Борис Клюев, один из ведущих артистов Малого театра, скончался 1 сентября на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания прошла в стенах его родного театра в пятницу. Очередь из желающих проститься с артистом выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении полутора часов.
https://ria.ru/20200902/klyuev-1576651109.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/99175/12/991751299_0:908:1439:1987_1400x0_80_0_0_ed2a5b02068b33877b3e38f9a4be4532.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер борис клюев, россия, борис клюев, людмила полякова, малый театр

Актриса Людмила Полякова потеряла сознание на похоронах Бориса Клюева

21:00 04.09.2020
10591
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктриса Людмила Полякова
Актриса Людмила Полякова - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Народная артистка России Людмила Полякова упала в обморок на церемонии прощания с Борисом Клюевым, сообщил StarHit.
Как отмечает портал, актрисе стало плохо на подходе к залу, где проходила церемония. Коллеги сразу вызвали ей скорую.
Актер Борис Клюев на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 20:27Культура
"Называли папой": гендиректор СТС эмоционально высказался о Клюеве
Полякова в нескольких спектаклях играла вместе с Клюевым, они успели стать близкими друзьями. Артистка тяжело восприняла весть о смерти коллеги.
Борис Клюев, один из ведущих артистов Малого театра, скончался 1 сентября на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания прошла в стенах его родного театра в пятницу. Очередь из желающих проститься с артистом выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении полутора часов.
344134110
Обсудить 0
Умер Борис КлюевРоссияБорис КлюевЛюдмила ПоляковаМалый театр
Рекомендуем
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Оса
Британию атаковали гигантские агрессивные осы
Стоп-кадр программы Пусть говорят на Первом канале
Джигурду выгнали из студии "Пусть говорят"
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии
Силовики задержали активистов в Минске
В Минске задержали несколько активистов
Тайфун Майсак вынес на берег рыболовецкое судно
В Приморье тайфун вынес на берег "корабль-призрак"
Беременная женщина
Женщина думала, что располнела, но внезапно родила
Граница Южной Осетии и Грузии
Российский генерал ответил на обещание Грузии вернуть себе Южную Осетию
Дождь в Москве
Россиянка пожаловалась на домогательства курьера доставки еды
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна
Советник Трампа прокомментировал инцидент с российскими военными в Сирии
Таким Ольга забрала приемного сына из Ёлочки
"Невесомый, как кукла". Почему крымский дом ребенка стал "концлагерем"
Самолет Су-27 во время показательных учений
Российские истребители перехватили американские бомбардировщики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния