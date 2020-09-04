Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/politsiya-1576772447.html
В Новосибирской области мужчина умер в отделении полиции
Мужчина скончался в отделе полиции в городе Искитиме Новосибирской области, предположительно от сердечной недостаточности, проводится проверка, сообщили... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:09
2020-09-04T13:09
следственный комитет россии (ск рф)
искитим
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
<strong>НОВОСИБИРСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Мужчина скончался в отделе полиции в городе <a href="http://ria.ru/location_Iskitim/" target="_blank" data-auto="true">Искитиме</a> Новосибирской области, предположительно от сердечной недостаточности, проводится проверка, сообщили журналистам в ГУМВД по региону.По данным ведомства, вечером 2 сентября в дежурную часть отдела полиции "Искитимский" обратился гражданин с видимыми признаками алкогольного опьянения, он потребовал пригласить оперативного дежурного, при этом вел себя агрессивно, неадекватно реагировал на сотрудников полиции, бросил свой паспорт в направлении оперативного дежурного.Увидев, что мужчина потерял сознание, полицейские вызвали скорую помощь и приступили к оказанию первой помощи. На место в течение нескольких минут прибыла реанимационная бригада, которая констатировала смерть.В свою очередь, свою доследственную проверку по факту смерти 55-летнего мужчины проводят и следователи следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила журналистам представитель следственного управления Анастасия Кулешова.
https://ria.ru/20200127/1563941668.html
https://ria.ru/20191021/1560021717.html
искитим
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), искитим, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области мужчина умер в отделении полиции

13:09 04.09.2020
718
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 4 сен - РИА Новости. Мужчина скончался в отделе полиции в городе Искитиме Новосибирской области, предположительно от сердечной недостаточности, проводится проверка, сообщили журналистам в ГУМВД по региону.
"В ГУМВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка по факту смерти мужчины в отделе полиции", - говорится в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
27 января, 19:00
В Махачкале "закладчик" при виде полиции проглотил наркотики и умер
По данным ведомства, вечером 2 сентября в дежурную часть отдела полиции "Искитимский" обратился гражданин с видимыми признаками алкогольного опьянения, он потребовал пригласить оперативного дежурного, при этом вел себя агрессивно, неадекватно реагировал на сотрудников полиции, бросил свой паспорт в направлении оперативного дежурного.
"После чего гражданин нанес удар кулаком в область лица помощнику оперативного дежурного и пытался нанести ему удары по телу своей тростью. Для прекращения противоправных действий, применив физическую силу, полицейские задержали мужчину", - рассказали в главке.
Увидев, что мужчина потерял сознание, полицейские вызвали скорую помощь и приступили к оказанию первой помощи. На место в течение нескольких минут прибыла реанимационная бригада, которая констатировала смерть.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2019
21 октября 2019, 12:38
Калининградец разбил батарею в отделе полиции, обварился кипятком и умер
"Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность", - добавили в главке.
В свою очередь, свою доследственную проверку по факту смерти 55-летнего мужчины проводят и следователи следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила журналистам представитель следственного управления Анастасия Кулешова.
3218910
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)ИскитимНовосибирская областьПроисшествия
Рекомендуем
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Убившему ученицу автоинструктору из Архангельска дали девять лет колонии
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
В красноярской школе женщина с арматурой напала на детей
Невеста
Невеста, фотограф и визажист погибли во время свадебных съемок
Вечный огонь
В Литве осквернили памятник советским воинам
Ликвидация последствий тайфуна Майсак в Приморском крае
Во втором районе Приморья ввели режим ЧС после тайфуна "Майсак"
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Шойгу рассказал о самой масштабной встрече министров обороны
Сотрудник полиции
Житель Кировской области порезал участковому шею бритвой
Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края
В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу
Девушка
Назван продукт, сохраняющий молодость и красоту
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР
Китай запустил многоразовый космический корабль
Кот Степан
Названа причина смерти тверского кота-библиотекаря
Вид на Вену
МИД Австрии: нельзя бездоказательно ввести санкции против России
Молоток в зале судебных заседаний
Жителю Твери дали два года колонии за снятие скальпа с жены
Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг
В США белая женщина притворялась чернокожей
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
Германия заявила, что Россия сама может добыть данные по делу Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния