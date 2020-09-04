https://ria.ru/20200904/politsiya-1576772447.html

В Новосибирской области мужчина умер в отделении полиции

Мужчина скончался в отделе полиции в городе Искитиме Новосибирской области, предположительно от сердечной недостаточности, проводится проверка, сообщили... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T13:09

2020-09-04T13:09

2020-09-04T13:09

следственный комитет россии (ск рф)

искитим

новосибирская область

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Мужчина скончался в отделе полиции в городе <a href="http://ria.ru/location_Iskitim/" target="_blank" data-auto="true">Искитиме</a> Новосибирской области, предположительно от сердечной недостаточности, проводится проверка, сообщили журналистам в ГУМВД по региону.По данным ведомства, вечером 2 сентября в дежурную часть отдела полиции "Искитимский" обратился гражданин с видимыми признаками алкогольного опьянения, он потребовал пригласить оперативного дежурного, при этом вел себя агрессивно, неадекватно реагировал на сотрудников полиции, бросил свой паспорт в направлении оперативного дежурного.Увидев, что мужчина потерял сознание, полицейские вызвали скорую помощь и приступили к оказанию первой помощи. На место в течение нескольких минут прибыла реанимационная бригада, которая констатировала смерть.В свою очередь, свою доследственную проверку по факту смерти 55-летнего мужчины проводят и следователи следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила журналистам представитель следственного управления Анастасия Кулешова.

https://ria.ru/20200127/1563941668.html

https://ria.ru/20191021/1560021717.html

искитим

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), искитим, новосибирская область, происшествия