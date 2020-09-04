https://ria.ru/20200904/politsiya-1576772447.html
В Новосибирской области мужчина умер в отделении полиции
Мужчина скончался в отделе полиции в городе Искитиме Новосибирской области, предположительно от сердечной недостаточности, проводится проверка, сообщили... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:09
2020-09-04T13:09
2020-09-04T13:09
следственный комитет россии (ск рф)
искитим
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
<strong>НОВОСИБИРСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Мужчина скончался в отделе полиции в городе <a href="http://ria.ru/location_Iskitim/" target="_blank" data-auto="true">Искитиме</a> Новосибирской области, предположительно от сердечной недостаточности, проводится проверка, сообщили журналистам в ГУМВД по региону.По данным ведомства, вечером 2 сентября в дежурную часть отдела полиции "Искитимский" обратился гражданин с видимыми признаками алкогольного опьянения, он потребовал пригласить оперативного дежурного, при этом вел себя агрессивно, неадекватно реагировал на сотрудников полиции, бросил свой паспорт в направлении оперативного дежурного.Увидев, что мужчина потерял сознание, полицейские вызвали скорую помощь и приступили к оказанию первой помощи. На место в течение нескольких минут прибыла реанимационная бригада, которая констатировала смерть.В свою очередь, свою доследственную проверку по факту смерти 55-летнего мужчины проводят и следователи следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила журналистам представитель следственного управления Анастасия Кулешова.
https://ria.ru/20200127/1563941668.html
https://ria.ru/20191021/1560021717.html
искитим
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), искитим, новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 4 сен - РИА Новости.
Мужчина скончался в отделе полиции в городе Искитиме
Новосибирской области, предположительно от сердечной недостаточности, проводится проверка, сообщили журналистам в ГУМВД по региону.
"В ГУМВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка по факту смерти мужчины в отделе полиции", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, вечером 2 сентября в дежурную часть отдела полиции "Искитимский" обратился гражданин с видимыми признаками алкогольного опьянения, он потребовал пригласить оперативного дежурного, при этом вел себя агрессивно, неадекватно реагировал на сотрудников полиции, бросил свой паспорт в направлении оперативного дежурного.
"После чего гражданин нанес удар кулаком в область лица помощнику оперативного дежурного и пытался нанести ему удары по телу своей тростью. Для прекращения противоправных действий, применив физическую силу, полицейские задержали мужчину", - рассказали в главке.
Увидев, что мужчина потерял сознание, полицейские вызвали скорую помощь и приступили к оказанию первой помощи. На место в течение нескольких минут прибыла реанимационная бригада, которая констатировала смерть.
"Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность", - добавили в главке.
В свою очередь, свою доследственную проверку по факту смерти 55-летнего мужчины проводят и следователи следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила журналистам представитель следственного управления Анастасия Кулешова.