Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/pogib-1576800615.html
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Бразильский бизнесмен погиб через пять минут после того, как поцеловал свою невесту в честь помолвки, пишет G1. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T20:09
2020-09-04T21:59
сан-паулу (штат)
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576801331_0:28:1000:591_1400x0_80_0_0_a2a581b698bee94a31aa08820f1239f9.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Бразильский бизнесмен погиб через пять минут после того, как поцеловал свою невесту в честь помолвки, пишет <a href="https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/09/02/empresario-tirou-foto-com-a-noiva-5-minutos-antes-de-morrer-afogado-em-represa-so-me-restou-lembrancas.ghtml?utm_source=facebook&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=g1&amp;fbclid=IwAR1lkdU25wXG1AuSZws57hoS-NyIl_1DsiEaYB3NbUyLiJU1YGF_d1q8bXU" target="_blank" rel="nofollow noopener">G1</a>.По информации издания, пара сделала фотографию, на которой запечатлен их поцелуй, после чего мужчина отправился искупаться с друзьями. Как рассказала его невеста, бизнесмен и еще несколько его знакомых затеяли соревнование, чтобы выяснить, кто быстрее доплывет до другого берега реки в <a href="https://ria.ru/location_So_Paulo/" target="_blank">Сан-Паулу</a>."В середине гонки он неожиданно скрылся под водой", — вспоминает девушка.На место происшествия вызвали скорую помощь и спасателей. Спустя полтора часа водолазы извлекли тело мужчины из воды.Пара планировала свадьбу в мае. В сентябре они должны были отпраздновать двухлетнюю годовщину отношений.
https://ria.ru/20200904/svadba-1576772825.html
https://ria.ru/20200723/1574762940.html
7
сан-паулу (штат)
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576801331_4:0:984:735_1400x0_80_0_0_40979a14a8e7526b9a3324f03132850f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сан-паулу (штат), бразилия, в мире

Бизнесмен умер через пять минут после помолвки

20:09 04.09.2020 (обновлено: 21:59 04.09.2020)
13364
© Фото : аккаунт Ларисы Кампос в FacebookЛариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : аккаунт Ларисы Кампос в Facebook
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бразильский бизнесмен погиб через пять минут после того, как поцеловал свою невесту в честь помолвки, пишет G1.
По информации издания, пара сделала фотографию, на которой запечатлен их поцелуй, после чего мужчина отправился искупаться с друзьями. Как рассказала его невеста, бизнесмен и еще несколько его знакомых затеяли соревнование, чтобы выяснить, кто быстрее доплывет до другого берега реки в Сан-Паулу.
Невеста - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 13:13
Невеста, фотограф и визажист погибли во время свадебных съемок
"В середине гонки он неожиданно скрылся под водой", — вспоминает девушка.
На место происшествия вызвали скорую помощь и спасателей. Спустя полтора часа водолазы извлекли тело мужчины из воды.
Пара планировала свадьбу в мае. В сентябре они должны были отпраздновать двухлетнюю годовщину отношений.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 09:21
На Ямале мужчину бросили в бассейн в попытке отрезвить, он утонул
71424250925
Обсудить 7
Сан-Паулу (штат)БразилияВ мире
Рекомендуем
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Актриса Людмила Полякова
Актриса Людмила Полякова потеряла сознание на похоронах Бориса Клюева
Стоп-кадр программы Пусть говорят на Первом канале
Джигурду выгнали из студии "Пусть говорят"
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии
Оса
Британию атаковали гигантские агрессивные осы
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
Тайфун Майсак вынес на берег рыболовецкое судно
В Приморье тайфун вынес на берег "корабль-призрак"
Дождь в Москве
Россиянка пожаловалась на домогательства курьера доставки еды
Граница Южной Осетии и Грузии
Российский генерал ответил на обещание Грузии вернуть себе Южную Осетию
Беременная женщина
Женщина думала, что располнела, но внезапно родила
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна
Советник Трампа прокомментировал инцидент с российскими военными в Сирии
Силовики задержали активистов в Минске
В Минске задержали несколько активистов
Таким Ольга забрала приемного сына из Ёлочки
"Невесомый, как кукла". Почему крымский дом ребенка стал "концлагерем"
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Зажрались и забылись". Что теряет Прибалтика после ссоры с Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния