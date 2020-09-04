https://ria.ru/20200904/pogib-1576800615.html

Бизнесмен умер через пять минут после помолвки

Бразильский бизнесмен погиб через пять минут после того, как поцеловал свою невесту в честь помолвки, пишет G1. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T20:09

2020-09-04T20:09

2020-09-04T21:59

сан-паулу (штат)

бразилия

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Бразильский бизнесмен погиб через пять минут после того, как поцеловал свою невесту в честь помолвки, пишет <a href="https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/09/02/empresario-tirou-foto-com-a-noiva-5-minutos-antes-de-morrer-afogado-em-represa-so-me-restou-lembrancas.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1&fbclid=IwAR1lkdU25wXG1AuSZws57hoS-NyIl_1DsiEaYB3NbUyLiJU1YGF_d1q8bXU" target="_blank" rel="nofollow noopener">G1</a>.По информации издания, пара сделала фотографию, на которой запечатлен их поцелуй, после чего мужчина отправился искупаться с друзьями. Как рассказала его невеста, бизнесмен и еще несколько его знакомых затеяли соревнование, чтобы выяснить, кто быстрее доплывет до другого берега реки в <a href="https://ria.ru/location_So_Paulo/" target="_blank">Сан-Паулу</a>."В середине гонки он неожиданно скрылся под водой", — вспоминает девушка.На место происшествия вызвали скорую помощь и спасателей. Спустя полтора часа водолазы извлекли тело мужчины из воды.Пара планировала свадьбу в мае. В сентябре они должны были отпраздновать двухлетнюю годовщину отношений.

https://ria.ru/20200904/svadba-1576772825.html

https://ria.ru/20200723/1574762940.html

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сан-паулу (штат)

бразилия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сан-паулу (штат), бразилия, в мире