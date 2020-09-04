https://ria.ru/20200904/peterburg-1576780125.html

Жителя Петербурга заподозрили в избиении двухлетней дочери сожительницы

СК возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Петербурга, который истязал двухлетнюю дочь сожительницы, сообщили в пресс-службе городского ГСУСК РФ. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:38

2020-09-04T14:38

2020-09-04T14:38

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего жителя <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a>, который истязал двухлетнюю дочь сожительницы, сообщили в пресс-службе городского ГСУСК РФ."Уголовное дело возбуждено по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) в отношении 22-летнего мужчины. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения", - говорится в сообщении.По версии следствия, подозреваемый в квартире одного из домов в Василеостровском районе с 24 июля по 3 сентября 2020 года систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении дочери своей сожительницы."Третьего сентября 2020 года девочка 2018 года рождения в тяжелом состоянии с травмой головы была госпитализирована в больницу. Сейчас ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20200903/izbienie-1576709187.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия