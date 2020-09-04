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https://ria.ru/20200904/peterburg-1576780125.html
Жителя Петербурга заподозрили в избиении двухлетней дочери сожительницы
СК возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Петербурга, который истязал двухлетнюю дочь сожительницы, сообщили в пресс-службе городского ГСУСК РФ. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:38
2020-09-04T14:38
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего жителя <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a>, который истязал двухлетнюю дочь сожительницы, сообщили в пресс-службе городского ГСУСК РФ."Уголовное дело возбуждено по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) в отношении 22-летнего мужчины. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения", - говорится в сообщении.По версии следствия, подозреваемый в квартире одного из домов в Василеостровском районе с 24 июля по 3 сентября 2020 года систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении дочери своей сожительницы."Третьего сентября 2020 года девочка 2018 года рождения в тяжелом состоянии с травмой головы была госпитализирована в больницу. Сейчас ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20200903/izbienie-1576709187.html
санкт-петербург
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Новости
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Жителя Петербурга заподозрили в избиении двухлетней дочери сожительницы

14:38 04.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Петербурга, который истязал двухлетнюю дочь сожительницы, сообщили в пресс-службе городского ГСУСК РФ.
"Уголовное дело возбуждено по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) в отношении 22-летнего мужчины. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый в квартире одного из домов в Василеостровском районе с 24 июля по 3 сентября 2020 года систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении дочери своей сожительницы.
"Третьего сентября 2020 года девочка 2018 года рождения в тяжелом состоянии с травмой головы была госпитализирована в больницу. Сейчас ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - добавили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 21:43
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Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
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