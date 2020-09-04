https://ria.ru/20200904/perekhvat-1576804715.html

Российские истребители перехватили американские бомбардировщики

Восемь истребителей Су-27 и Су-30 перехватили бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress над Черным морем, заявили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T22:14

2020-09-04T22:14

2020-09-04T23:44

россия

черное море

ввс сша

су-27

су-30

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1d/1576461218_0:167:2822:1754_1400x0_80_0_0_a4a04219eed27f2ffc67d28b3b87a4c6.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Восемь истребителей <u><a href="http://ria.ru/product_Su_27/">Су-27</a></u> и <a href="http://ria.ru/product_Su_30/"><u>Су-3</u>0</a> перехватили бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress над Черным морем, заявили в Национальном центре управления обороной.Отмечается, что американские военные самолеты приблизились к российской границе. B-52H — бомбардировщик, способный нести ядерное вооружение.Ранее мониторинговый портал PlaneRadar сообщил, что самолеты ВВС США покинули базу Фэйрфорд, прошли через <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank">Нидерланды</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польшу</a>, а затем приблизились к Крыму со стороны <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a>. Расстояние до государственной границы составляло 25 километров.В последнее время вблизи России резко повысилась активность зарубежных самолетов-разведчиков. На их перехват <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> регулярно поднимает истребители.Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank">Владимир Джабаров</a> отмечал, что отечественные экипажи готовы в любой момент пресечь действия иностранных самолетов, если возникает реальная необходимость. В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтон</a> отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.

https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575420791.html

Von Stirliz Чем же? Наоборот. Ядерные бомбы не взорвутся,если их не активировали перед сбросом,там сложная система защиты. Их, кстати, американцы уже не раз теряли, ни одна не рванула, но поиски обошлись очень дорого, да и не все нашли до сих пор! 24

31

россия

черное море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, ввс сша, су-27, су-30, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность