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Российские истребители перехватили американские бомбардировщики
Восемь истребителей Су-27 и Су-30 перехватили бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress над Черным морем, заявили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T22:14
2020-09-04T23:44
россия
черное море
ввс сша
су-27
су-30
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Восемь истребителей <u><a href="http://ria.ru/product_Su_27/">Су-27</a></u> и <a href="http://ria.ru/product_Su_30/"><u>Су-3</u>0</a> перехватили бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress над Черным морем, заявили в Национальном центре управления обороной.Отмечается, что американские военные самолеты приблизились к российской границе. B-52H — бомбардировщик, способный нести ядерное вооружение.Ранее мониторинговый портал PlaneRadar сообщил, что самолеты ВВС США покинули базу Фэйрфорд, прошли через <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank">Нидерланды</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польшу</a>, а затем приблизились к Крыму со стороны <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a>. Расстояние до государственной границы составляло 25 километров.В последнее время вблизи России резко повысилась активность зарубежных самолетов-разведчиков. На их перехват <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> регулярно поднимает истребители.Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank">Владимир Джабаров</a> отмечал, что отечественные экипажи готовы в любой момент пресечь действия иностранных самолетов, если возникает реальная необходимость. В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank">Вашингтон</a> отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575420791.html
Чем же? Наоборот. Ядерные бомбы не взорвутся,если их не активировали перед сбросом,там сложная система защиты. Их, кстати, американцы уже не раз теряли, ни одна не рванула, но поиски обошлись очень дорого, да и не все нашли до сих пор!
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россия
черное море
РИА Новости
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РИА Новости
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россия, черное море, ввс сша, су-27, су-30, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Российские истребители перехватили американские бомбардировщики

22:14 04.09.2020 (обновлено: 23:44 04.09.2020)
23396
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Су-27 во время показательных учений
Самолет Су-27 во время показательных учений - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Восемь истребителей Су-27 и Су-30 перехватили бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress над Черным морем, заявили в Национальном центре управления обороной.
Отмечается, что американские военные самолеты приблизились к российской границе. B-52H — бомбардировщик, способный нести ядерное вооружение.
Ранее мониторинговый портал PlaneRadar сообщил, что самолеты ВВС США покинули базу Фэйрфорд, прошли через Нидерланды, Германию и Польшу, а затем приблизились к Крыму со стороны Украины. Расстояние до государственной границы составляло 25 километров.
В последнее время вблизи России резко повысилась активность зарубежных самолетов-разведчиков. На их перехват Москва регулярно поднимает истребители.
Сенатор Владимир Джабаров отмечал, что отечественные экипажи готовы в любой момент пресечь действия иностранных самолетов, если возникает реальная необходимость. В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
Кадры перехвата российскими Су-27 американских самолетов-разведчиков - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 20:09
Появилось видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем
28229634210
Обсудить 31
РоссияЧерное мореВВС СШАСу-27Су-30Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
Популярные комментарии
Чем же? Наоборот. Ядерные бомбы не взорвутся,если их не активировали перед сбросом,там сложная система защиты. Их, кстати, американцы уже не раз теряли, ни одна не рванула, но поиски обошлись очень дорого, да и не все нашли до сих пор!
4 сентября, 22:25
Von StirlizVon Stirliz
1431204
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