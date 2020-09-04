https://ria.ru/20200904/paskha-1576715613.html

Раскрыта тайна гибели цивилизации острова Пасхи

Причиной гибели цивилизации острова Пасхи послужило изменение климата и экосистемы. К такому выводу пришла группа ученых из Чили, Испании и Норвегии,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T07:37

2020-09-04T07:37

2020-09-04T11:46

риа наука

остров пасхи

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юнеско

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чили

наука

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Причиной гибели цивилизации <a href="http://ria.ru/location_Paskha/">острова Пасхи</a> послужило изменение климата и экосистемы. К такому выводу пришла группа ученых из <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> и <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>, пресс-релиз их исследования опубликован на портале <a href="https://phys.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Phys.org</a>.Авторы работы опровергли две традиционные теории, которыми наука объясняла исчезновение цивилизации коренных жителей острова. Согласно одной из них, аборигены пострадали от чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, согласно другой — от прихода европейцев.Главной причиной упадка цивилизации островитян стали долгосрочные изменения климата, которые повлияли на способность производить продукты питания, считают исследователи. Это произошло из-за постепенного уменьшения количества осадков.Островитяне пытались подстроиться к изменениям климата, утверждают исследователи. Именно из-за этого они постепенно из сложно устроенного общества, которое возводило огромные истуканы, превратились в более простое аграрное общество.Остров Пасхи, или Рапа-Нуи, известен благодаря моаи — каменным статуям, размещенным по всему острову. Он объект Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank">ЮНЕСКО</a>.

https://ria.ru/20191217/1562467670.html

https://ria.ru/20180919/1528863626.html

Profin Profin Чушь. Каждый раз 100% теория, через год новая будет. Не так все было, не так. 27

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остров пасхи

норвегия

чили

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

остров пасхи, земля - риа наука, юнеско, норвегия, чили, наука