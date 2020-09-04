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https://ria.ru/20200904/paskha-1576715613.html
Раскрыта тайна гибели цивилизации острова Пасхи
Причиной гибели цивилизации острова Пасхи послужило изменение климата и экосистемы. К такому выводу пришла группа ученых из Чили, Испании и Норвегии,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T07:37
2020-09-04T11:46
риа наука
остров пасхи
земля - риа наука
юнеско
норвегия
чили
наука
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Причиной гибели цивилизации <a href="http://ria.ru/location_Paskha/">острова Пасхи</a> послужило изменение климата и экосистемы. К такому выводу пришла группа ученых из <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> и <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>, пресс-релиз их исследования опубликован на портале <a href="https://phys.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Phys.org</a>.Авторы работы опровергли две традиционные теории, которыми наука объясняла исчезновение цивилизации коренных жителей острова. Согласно одной из них, аборигены пострадали от чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, согласно другой — от прихода европейцев.Главной причиной упадка цивилизации островитян стали долгосрочные изменения климата, которые повлияли на способность производить продукты питания, считают исследователи. Это произошло из-за постепенного уменьшения количества осадков.Островитяне пытались подстроиться к изменениям климата, утверждают исследователи. Именно из-за этого они постепенно из сложно устроенного общества, которое возводило огромные истуканы, превратились в более простое аграрное общество.Остров Пасхи, или Рапа-Нуи, известен благодаря моаи — каменным статуям, размещенным по всему острову. Он объект Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank">ЮНЕСКО</a>.
https://ria.ru/20191217/1562467670.html
https://ria.ru/20180919/1528863626.html
Чушь. Каждый раз 100% теория, через год новая будет. Не так все было, не так.
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остров пасхи
норвегия
чили
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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остров пасхи, земля - риа наука, юнеско, норвегия, чили, наука

Раскрыта тайна гибели цивилизации острова Пасхи

07:37 04.09.2020 (обновлено: 11:46 04.09.2020)
45395
© Fotolia / vladimir krupenkinОстров Пасхи
Остров Пасхи - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Fotolia / vladimir krupenkin
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Причиной гибели цивилизации острова Пасхи послужило изменение климата и экосистемы. К такому выводу пришла группа ученых из Чили, Испании и Норвегии, пресс-релиз их исследования опубликован на портале Phys.org.
Авторы работы опровергли две традиционные теории, которыми наука объясняла исчезновение цивилизации коренных жителей острова. Согласно одной из них, аборигены пострадали от чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, согласно другой — от прихода европейцев.
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17 декабря 2019, 06:33РИА Наука
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Островитяне пытались подстроиться к изменениям климата, утверждают исследователи. Именно из-за этого они постепенно из сложно устроенного общества, которое возводило огромные истуканы, превратились в более простое аграрное общество.
Остров Пасхи, или Рапа-Нуи, известен благодаря моаи — каменным статуям, размещенным по всему острову. Он объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Исчезнувшие цивилизации - РИА Новости, 1920, 19.09.2018
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71593677588
Обсудить 13
РИА НаукаОстров ПасхиЗемля - РИА НаукаЮНЕСКОНорвегияЧилиНаука
Популярные комментарии
Чушь. Каждый раз 100% теория, через год новая будет. Не так все было, не так.
4 сентября, 10:16
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2151000
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