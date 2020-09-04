Поставщики прокомментировали рекордный рост цен на овсянку
Производство овсяных хлопьев. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Спрос населения на овсянку останется стабильным даже в случае подорожания овсяных хлопьев для каши в рознице, сообщил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.
"Спрос на овсяные хлопья мы оцениваем как неэластичный. Цена на них невысокая, поэтому маловероятно, что потребители будет массово переключаться на другие виды круп в случае колебаний розничной цены", - сказал Леонов.
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По оценке "Руспродсоюза", оптовые цены на овсяные хлопья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились до 22-23 рублей за килограмм с 16-17 рублей за килограмм в связи с низким урожаем овса в текущем сезоне (3,9 миллиона тонн против 4,4 миллиона тонн в предыдущий сельхозгод). По словам Леонова, кроме снижения валового сбора, прогнозируется и снижение доли овса крупяных кондиций в общем объеме урожая.
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее сообщил о достижении продовольственным овсом исторических максимумов цен в августе. "Причина повышения цен на овес – очередное сокращение посевов и, как следствие, ожидаемое снижение валового сбора", - пояснила РИА Новости заместитель генерального директора ИКАР Ирина Глазунова. Она также отметила невысокое качество зерна в Западной Сибири - крупнейшем регионе производства овса - из-за неблагоприятных погодных условий в период вегетации и уборки.
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По данным ИКАР, цены на овес в Алтайском крае в настоящее время выросли до 13 тысяч рублей за тонну по сравнению с 6,1 тысячи рублей за тонну на начало сентября прошлого года. С подорожанием овса связан и рост цен на хлопья.
"По состоянию на конец августа средняя оптовая цена на овсяные хлопья составила 27,1 тысячи рублей за тонну (с НДС). Предыдущий максимум - 24,9 тысячи рублей за тонну в апреле 2016 года, в конце августа 2019 года - 20 тысяч рублей за тонну. Рост цен на хлопья связан с подорожанием овса", - сказала Глазунова.