https://ria.ru/20200904/ovsyanka-1576719571.html

Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил о рекордном повышении оптовых цен на овсяные хлопья в России, пишет РБК. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:01

2020-09-04T10:01

2020-09-04T11:24

x5 retail group

газпромбанк

новосибирская область

алтайский край

экономика

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщил о рекордном повышении оптовых цен на овсяные хлопья в России, пишет <a href="https://www.rbc.ru/business/04/09/2020/5f50d0b19a79477cb48449c4?from=from_main_6" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Закупочные цены на овсяные хлопья превысили 26,8 тысячи рублей за тонну, в августе прошлого года она составляла 19,7 тысячи рублей. В <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайском крае</a> стоимость достигла 11,5 тысячи рублей за тонну, ранее этот показатель составлял 5,8 тысячи рублей.Как рассказала заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова, овсяные хлопья дорожают вслед за сырьем. Его подорожание объясняется третьим подряд сокращением посевов овса. Кроме того, неблагоприятная погода в Сибири (там собирают около 40 процентов урожая овса) также повлияла на ситуацию. В этом году Алтайский край и <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирская область</a> сильно пострадали из-за засухи. Представитель <a href="http://ria.ru/organization_X5_Retail_Group/" target="_blank" data-auto="true">X5</a> Retail Group подтвердил, что изменение закупочных цен связано с низкой урожайностью из-за засухи.Начальник центра экономического прогнозирования <a href="http://ria.ru/organization_Gazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Газпромбанка</a> Дарья Снитко рассказала, что в июле прошлого года отпускные цены у заводов круп на овсяные хлопья составляли 25 рублей за килограмм, а в июле этого года — 48 рублей. Также, по ее словам, с 2012 года снижалась и площадь посевов, однако это не говорит о том, что валовой сбор культуры падает. В 2019 году он был на уровне 4,4 миллиона тонн, а в этом году, по прогнозам, может составить 4,1 миллиона тонн.По мнению Глазуновой, в этом сезоне производителям крупы и хлопьев придется конкурировать за качественный овес, а цены сохранятся на высоком уровне. Однако эксперт не ожидает дефицита этого продукта из-за купленных запасов.

https://ria.ru/20200601/1572285199.html

https://ria.ru/20200514/1571452965.html

Николай у нас вся еда подорожала ибо стоит она ровно столько же как в европе и сша. Как и при царе наши олигархи зарабатывают в первую очередь на народе, а сами держат деньги за границей и не платят налоги. Гречка 100р, рис 100р и тд и продолжают втирать народу ложь об инфляции, а она если смотреть на продукты процентов 200% 71

Андрей haanan По итогом года объявят: инвляция 4 процента 51

41

новосибирская область

алтайский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

x5 retail group, газпромбанк, новосибирская область, алтайский край, экономика