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Туризм
https://ria.ru/20200904/otdykh-1576715095.html
Шойгу рассказал, как изменилось отношение россиян к отдыху в своей стране
Ситуация с коронавирусом сказалась на внутреннем туризме, россияне начали понимать, что отдыхать здесь можно не хуже, чем за границей, считает президент... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T06:09
2020-09-04T08:13
туризм
русское географическое общество
сергей шойгу
москва
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом сказалась на внутреннем туризме, россияне начали понимать, что отдыхать здесь можно не хуже, чем за границей, считает президент <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> Сергей Шойгу.По его мнению, нужно как можно больше показывать и рассказывать о России, чтобы в этих местах хотелось побывать лично."Есть замечательные материалы в блогах, потрясающие статьи, фотографии. Надо рассказывать, показывать, возить своих друзей. Я так и делаю. Когда мы задумывали фотоконкурс "Самая красивая страна", когда даём гранты на съёмки фильмов о России, мы тоже хотим, чтобы эти фотографии, фильмы стали толчком к тому, чтобы человек захотел открыть свою страну. В ней же столько интересного, о чём вы, может, никогда и не задумывались", - отметил он.Президент РГО рассказал, как, в частности, был реализован проект с картами пещер России."Ещё во времена <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> в Географическом обществе была идея сделать карту пещер страны. На случай войны — бомбоубежища там оборудовать. Я когда узнал об этом, подумал: хорошая идея, но цель должна быть другая. Мы только клич кинули — огромное количество людей заинтересовалось, они пошли по пещерам, провели их 3D-сканирование, описали. И мы выпустили в прошлом году Атлас пещер страны. В советское время не получилось, а мы смогли. И сегодня в некоторые из этих пещер уже туристов водят", - отметил <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank">Шойгу</a>.<strong><a href="https://ria.ru/20200904/shoygu-1576688590.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200902/krym-1576652254.html
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русское географическое общество, сергей шойгу, москва, ссср, общество

Шойгу рассказал, как изменилось отношение россиян к отдыху в своей стране

06:09 04.09.2020 (обновлено: 08:13 04.09.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Ялте. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом сказалась на внутреннем туризме, россияне начали понимать, что отдыхать здесь можно не хуже, чем за границей, считает президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

"Случилась пандемия, многие страны закрылись. Надеюсь, что это позволило вызвать у людей интерес к своей стране, они начали её узнавать, понимать, что здесь отдыхать можно ничуть не хуже, а может, и лучше, чем за границей", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".

По его мнению, нужно как можно больше показывать и рассказывать о России, чтобы в этих местах хотелось побывать лично.
"Есть замечательные материалы в блогах, потрясающие статьи, фотографии. Надо рассказывать, показывать, возить своих друзей. Я так и делаю. Когда мы задумывали фотоконкурс "Самая красивая страна", когда даём гранты на съёмки фильмов о России, мы тоже хотим, чтобы эти фотографии, фильмы стали толчком к тому, чтобы человек захотел открыть свою страну. В ней же столько интересного, о чём вы, может, никогда и не задумывались", - отметил он.
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Президент РГО рассказал, как, в частности, был реализован проект с картами пещер России.
"Ещё во времена СССР в Географическом обществе была идея сделать карту пещер страны. На случай войны — бомбоубежища там оборудовать. Я когда узнал об этом, подумал: хорошая идея, но цель должна быть другая. Мы только клич кинули — огромное количество людей заинтересовалось, они пошли по пещерам, провели их 3D-сканирование, описали. И мы выпустили в прошлом году Атлас пещер страны. В советское время не получилось, а мы смогли. И сегодня в некоторые из этих пещер уже туристов водят", - отметил Шойгу.
Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
68602212
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ТуризмРусское географическое обществоСергей ШойгуМоскваСССРОбщество
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