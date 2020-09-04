https://ria.ru/20200904/otdykh-1576715095.html

Шойгу рассказал, как изменилось отношение россиян к отдыху в своей стране

Ситуация с коронавирусом сказалась на внутреннем туризме, россияне начали понимать, что отдыхать здесь можно не хуже, чем за границей, считает президент... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T06:09

2020-09-04T06:09

2020-09-04T08:13

туризм

русское географическое общество

сергей шойгу

москва

ссср

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом сказалась на внутреннем туризме, россияне начали понимать, что отдыхать здесь можно не хуже, чем за границей, считает президент <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> Сергей Шойгу.По его мнению, нужно как можно больше показывать и рассказывать о России, чтобы в этих местах хотелось побывать лично."Есть замечательные материалы в блогах, потрясающие статьи, фотографии. Надо рассказывать, показывать, возить своих друзей. Я так и делаю. Когда мы задумывали фотоконкурс "Самая красивая страна", когда даём гранты на съёмки фильмов о России, мы тоже хотим, чтобы эти фотографии, фильмы стали толчком к тому, чтобы человек захотел открыть свою страну. В ней же столько интересного, о чём вы, может, никогда и не задумывались", - отметил он.Президент РГО рассказал, как, в частности, был реализован проект с картами пещер России."Ещё во времена <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> в Географическом обществе была идея сделать карту пещер страны. На случай войны — бомбоубежища там оборудовать. Я когда узнал об этом, подумал: хорошая идея, но цель должна быть другая. Мы только клич кинули — огромное количество людей заинтересовалось, они пошли по пещерам, провели их 3D-сканирование, описали. И мы выпустили в прошлом году Атлас пещер страны. В советское время не получилось, а мы смогли. И сегодня в некоторые из этих пещер уже туристов водят", - отметил <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank">Шойгу</a>.<strong><a href="https://ria.ru/20200904/shoygu-1576688590.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >></a></strong>

https://ria.ru/20200902/krym-1576652254.html

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москва

ссср

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русское географическое общество, сергей шойгу, москва, ссср, общество