Шойгу рассказал, как изменилось отношение россиян к отдыху в своей стране
06:09 04.09.2020 (обновлено: 08:13 04.09.2020)
3166
Отдыхающие на пляже в Ялте. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом сказалась на внутреннем туризме, россияне начали понимать, что отдыхать здесь можно не хуже, чем за границей, считает президент Русского географического общества Сергей Шойгу.
"Случилась пандемия, многие страны закрылись. Надеюсь, что это позволило вызвать у людей интерес к своей стране, они начали её узнавать, понимать, что здесь отдыхать можно ничуть не хуже, а может, и лучше, чем за границей", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".
По его мнению, нужно как можно больше показывать и рассказывать о России, чтобы в этих местах хотелось побывать лично.
"Есть замечательные материалы в блогах, потрясающие статьи, фотографии. Надо рассказывать, показывать, возить своих друзей. Я так и делаю. Когда мы задумывали фотоконкурс "Самая красивая страна", когда даём гранты на съёмки фильмов о России, мы тоже хотим, чтобы эти фотографии, фильмы стали толчком к тому, чтобы человек захотел открыть свою страну. В ней же столько интересного, о чём вы, может, никогда и не задумывались", - отметил он.
2 сентября, 20:55ТуризмАксенов заявил, что курортный сезон в Крыму состоялся
Президент РГО рассказал, как, в частности, был реализован проект с картами пещер России.
"Ещё во времена СССР в Географическом обществе была идея сделать карту пещер страны. На случай войны — бомбоубежища там оборудовать. Я когда узнал об этом, подумал: хорошая идея, но цель должна быть другая. Мы только клич кинули — огромное количество людей заинтересовалось, они пошли по пещерам, провели их 3D-сканирование, описали. И мы выпустили в прошлом году Атлас пещер страны. В советское время не получилось, а мы смогли. И сегодня в некоторые из этих пещер уже туристов водят", - отметил Шойгу.