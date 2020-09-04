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https://ria.ru/20200904/orbita-1576790298.html
Американские военные нашли на орбите засекреченный китайский корабль
Запущенный сегодня китайский многоразовый испытательный космический корабль, который российские эксперты считают возможным аналогом американского секретного... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:54
2020-09-04T16:54
ввс сша
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Запущенный сегодня китайский многоразовый испытательный космический корабль, который российские эксперты считают возможным аналогом американского секретного военного челнока X-37B, обнаружен на околоземной орбите, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank">ВВС США</a>, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.Как сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC), в пятницу с космодрома Цзюцюань был проведен пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим кораблем, который через некоторое время полета на орбите возвратится на Землю. Отмечалось, что "аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса".По данным американских военных, аппарат, который в каталоге космических объектов получил международное обозначение 2020-063А и номер 46389, найден на орбите с наклонением 50,2 градуса, минимальной высотой 332 километра и максимальной - 348 километров.Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев сообщил РИА Новости, что скупая официальная информация об этом запуске говорит о том, что Китай мог вывести на орбиту аналог американского секретного военного челнока X-37B. Эксперт по космонавтике Игорь Лисов сказал агентству, что из неофициальных и полуофициальных источников известно о многолетней разработке Китаем крылатого космоплана "Шэньлун", не исключив его первого запуска в пятницу.Впрочем, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин заявил РИА Новости, что выведенный на орбиту корабль, скорее всего, предназначен для длительных технологических экспериментов, а не военных задач.Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Их подробности засекречены. Из последнего полета мини-шаттл вернулся в октябре 2019 года, выведя на орбиту три спутника неизвестного назначения. Американские военные заявляли, что необычные маневренные возможности X-37B в космосе "сводят врагов с ума".Генеральный директор "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> в октябре 2018 года выразил опасение, что X-37B может использоваться американскими военными в качестве носителя оружия. По его словам, такой аппарат нельзя засечь системой предупреждения о ракетном нападении. В то же время российские военные сообщали, что отслеживают все маневры американского челнока на орбите.
https://ria.ru/20200902/kosmos-1576640104.html
https://ria.ru/20200811/1575635164.html
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ввс сша, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Американские военные нашли на орбите засекреченный китайский корабль

16:54 04.09.2020
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© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Depositphotos / dynamicfoto
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Запущенный сегодня китайский многоразовый испытательный космический корабль, который российские эксперты считают возможным аналогом американского секретного военного челнока X-37B, обнаружен на околоземной орбите, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
Как сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC), в пятницу с космодрома Цзюцюань был проведен пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим кораблем, который через некоторое время полета на орбите возвратится на Землю. Отмечалось, что "аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса".
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2 сентября, 16:58РИА Наука
Ученые зафиксировали уникальное космическое событие
По данным американских военных, аппарат, который в каталоге космических объектов получил международное обозначение 2020-063А и номер 46389, найден на орбите с наклонением 50,2 градуса, минимальной высотой 332 километра и максимальной - 348 километров.
Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев сообщил РИА Новости, что скупая официальная информация об этом запуске говорит о том, что Китай мог вывести на орбиту аналог американского секретного военного челнока X-37B. Эксперт по космонавтике Игорь Лисов сказал агентству, что из неофициальных и полуофициальных источников известно о многолетней разработке Китаем крылатого космоплана "Шэньлун", не исключив его первого запуска в пятницу.
Впрочем, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин заявил РИА Новости, что выведенный на орбиту корабль, скорее всего, предназначен для длительных технологических экспериментов, а не военных задач.
Эмблема Космических сил США - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 12:53
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Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Их подробности засекречены. Из последнего полета мини-шаттл вернулся в октябре 2019 года, выведя на орбиту три спутника неизвестного назначения. Американские военные заявляли, что необычные маневренные возможности X-37B в космосе "сводят врагов с ума".
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в октябре 2018 года выразил опасение, что X-37B может использоваться американскими военными в качестве носителя оружия. По его словам, такой аппарат нельзя засечь системой предупреждения о ракетном нападении. В то же время российские военные сообщали, что отслеживают все маневры американского челнока на орбите.
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