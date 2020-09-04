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https://ria.ru/20200904/odnoklassniki--1576795423.html
Одноклассники запускают виртуальную выставку по музеям Москвы
Ко Дню города Одноклассники создали видеоролики с аудиогидами по музеям Москвы. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T18:21
2020-09-04T18:21
одноклассники
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Ко Дню города Одноклассники создали видеоролики с аудиогидами по музеям Москвы. Пользователи ОК смогут бесплатно посетить онлайн-выставку на портале <a href="http://museum.ok.ru/moscow">"Мы в музей"</a>, а накануне праздника пройти квиз и получить призы. Аудиоэкскурсию проведут Юлия Снигирь, Юлия Меньшова, Николай Фоменко, Владимир Вдовиченков и другие российские звезды. Виртуальная выставка откроется 5 сентября – на ней можно увидеть экспонаты Музея Москвы, Музея Отечественной войны 1812 года, Третьяковской галереи, Биологического музея им. К. А. Тимирязева, "Аптекарского огорода", Дарвиновского музея, Геологического музея им. В.И. Вернадского.После просмотра видеороликов можно пройти <a href="https://ok.ru/moscowseasons/app/512000571170">"Культурный квиз"</a>. Те, кто верно ответят на большинство вопросов мини-теста, получат на фотографию профиля значки "знатока", "профессора" или "ценителя" истории.
https://ria.ru/20200831/teatr-1576549130.html
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одноклассники

Одноклассники запускают виртуальную выставку по музеям Москвы

18:21 04.09.2020
48
© РИА Новости / Максим БлиновУкрашение Москвы ко Дню города
Украшение Москвы ко Дню города - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ко Дню города Одноклассники создали видеоролики с аудиогидами по музеям Москвы.
Пользователи ОК смогут бесплатно посетить онлайн-выставку на портале "Мы в музей", а накануне праздника пройти квиз и получить призы. Аудиоэкскурсию проведут Юлия Снигирь, Юлия Меньшова, Николай Фоменко, Владимир Вдовиченков и другие российские звезды.
Виртуальная выставка откроется 5 сентября – на ней можно увидеть экспонаты Музея Москвы, Музея Отечественной войны 1812 года, Третьяковской галереи, Биологического музея им. К. А. Тимирязева, "Аптекарского огорода", Дарвиновского музея, Геологического музея им. В.И. Вернадского.
Фестиваль Театральный марш откроет новый сезон в Москве в день города - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 19:53Культура
Фестиваль "Театральный марш" пройдет в саду "Эрмитаж" в День города
После просмотра видеороликов можно пройти "Культурный квиз". Те, кто верно ответят на большинство вопросов мини-теста, получат на фотографию профиля значки "знатока", "профессора" или "ценителя" истории.
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Одноклассники
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