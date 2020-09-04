https://ria.ru/20200904/obrazovanie-1576757322.html
Собянин: пандемия не оказала влияния на уровень образования в Москве
Московское образование прошло испытание пандемией, результаты ЕГЭ это показывают, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время рабочей встречи в режиме... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:33
2020-09-04T12:33
2020-09-04T12:54
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сн_образование
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Московское образование прошло испытание пандемией, результаты ЕГЭ это показывают, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.Мэр отметил, что в пандемию в образовательных учреждениях продолжалась активная работа.Мэр столицы сообщил, что был на открытии школ 1 сентября и до этого встречался с учителями и родителями. "Волнений было очень много, потому что это же необычный год. Помимо того, что люди пришли в школы, не виделись уже полгода, все равно есть некие опасности коронавируса", - пояснил он."Мы провели большую разъяснительную работу, и профилактическую, и организационную для того, чтобы дети пришли нормально в школу и учились. Эта работа завершена, все детские дошкольные учреждения, все школы открыты и функционируют", - подчеркнул Собянин.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200902/ege-1576649469.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, владимир путин, москва, общество
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Московское образование прошло испытание пандемией, результаты ЕГЭ это показывают, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным
.
Мэр отметил, что в пандемию в образовательных учреждениях продолжалась активная работа.
"Не просто же были каникулы, не просто было ограничение посещений школ, а продолжалась работа, продолжалась учеба. И должен сказать, что московское образование прошло это испытание, прошло этот экзамен, и результаты Единого госэкзамена говорят, что мы ни на йоту не уронили уровень знаний школьников по результатам этого года. Это, конечно, большое достижение московских педагогов и учащихся", - сказал Собянин.
Мэр столицы сообщил, что был на открытии школ 1 сентября и до этого встречался с учителями и родителями. "Волнений было очень много, потому что это же необычный год. Помимо того, что люди пришли в школы, не виделись уже полгода, все равно есть некие опасности коронавируса", - пояснил он.
"Мы провели большую разъяснительную работу, и профилактическую, и организационную для того, чтобы дети пришли нормально в школу и учились. Эта работа завершена, все детские дошкольные учреждения, все школы открыты и функционируют", - подчеркнул Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф