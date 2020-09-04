https://ria.ru/20200904/obrazovanie-1576757322.html

Собянин: пандемия не оказала влияния на уровень образования в Москве

Московское образование прошло испытание пандемией, результаты ЕГЭ это показывают, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время рабочей встречи в режиме... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:33

2020-09-04T12:33

2020-09-04T12:54

социальный навигатор

сн_образование

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

владимир путин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152162/27/1521622736_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_82fb2b06ce613dddc0f60399ddba4f21.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Московское образование прошло испытание пандемией, результаты ЕГЭ это показывают, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.Мэр отметил, что в пандемию в образовательных учреждениях продолжалась активная работа.Мэр столицы сообщил, что был на открытии школ 1 сентября и до этого встречался с учителями и родителями. "Волнений было очень много, потому что это же необычный год. Помимо того, что люди пришли в школы, не виделись уже полгода, все равно есть некие опасности коронавируса", - пояснил он."Мы провели большую разъяснительную работу, и профилактическую, и организационную для того, чтобы дети пришли нормально в школу и учились. Эта работа завершена, все детские дошкольные учреждения, все школы открыты и функционируют", - подчеркнул Собянин.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200902/ege-1576649469.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, владимир путин, москва, общество