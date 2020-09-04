Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/obrazovanie-1576757322.html
Собянин: пандемия не оказала влияния на уровень образования в Москве
Московское образование прошло испытание пандемией, результаты ЕГЭ это показывают, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время рабочей встречи в режиме... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:33
2020-09-04T12:54
социальный навигатор
сн_образование
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
владимир путин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152162/27/1521622736_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_82fb2b06ce613dddc0f60399ddba4f21.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Московское образование прошло испытание пандемией, результаты ЕГЭ это показывают, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.Мэр отметил, что в пандемию в образовательных учреждениях продолжалась активная работа.Мэр столицы сообщил, что был на открытии школ 1 сентября и до этого встречался с учителями и родителями. "Волнений было очень много, потому что это же необычный год. Помимо того, что люди пришли в школы, не виделись уже полгода, все равно есть некие опасности коронавируса", - пояснил он."Мы провели большую разъяснительную работу, и профилактическую, и организационную для того, чтобы дети пришли нормально в школу и учились. Эта работа завершена, все детские дошкольные учреждения, все школы открыты и функционируют", - подчеркнул Собянин.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200902/ege-1576649469.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152162/27/1521622736_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bd751a9594523a977f3c3b16d344583f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, владимир путин, москва, общество

Собянин: пандемия не оказала влияния на уровень образования в Москве

12:33 04.09.2020 (обновлено: 12:54 04.09.2020)
248
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУченики, сдающие ЕГЭ по информатике и ИКТ
Ученики, сдающие ЕГЭ по информатике и ИКТ - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Ученики, сдающие ЕГЭ по информатике и ИКТ. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Московское образование прошло испытание пандемией, результаты ЕГЭ это показывают, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мэр отметил, что в пандемию в образовательных учреждениях продолжалась активная работа.
"Не просто же были каникулы, не просто было ограничение посещений школ, а продолжалась работа, продолжалась учеба. И должен сказать, что московское образование прошло это испытание, прошло этот экзамен, и результаты Единого госэкзамена говорят, что мы ни на йоту не уронили уровень знаний школьников по результатам этого года. Это, конечно, большое достижение московских педагогов и учащихся", - сказал Собянин.
Мэр столицы сообщил, что был на открытии школ 1 сентября и до этого встречался с учителями и родителями. "Волнений было очень много, потому что это же необычный год. Помимо того, что люди пришли в школы, не виделись уже полгода, все равно есть некие опасности коронавируса", - пояснил он.
"Мы провели большую разъяснительную работу, и профилактическую, и организационную для того, чтобы дети пришли нормально в школу и учились. Эта работа завершена, все детские дошкольные учреждения, все школы открыты и функционируют", - подчеркнул Собянин.
Ученица показывает паспорт перед началом сдачи Единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 19:36Новости Подмосковья
За высокие результаты по ЕГЭ выплатят около 60 млн рублей
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
230023
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
Токсиколог рассказал, как лечат отравление "Новичком"
Phallocryptus fahimii
В самом жарком месте на Земле нашли пресноводных ракообразных
Алексей Навальный
Эксперт отверг версию об отравлении Навального "Новичком"
Алексей Навальный
В Кремле заявили, что следствие по ситуации с Навальным идет де-факто
Работа магазина Леруа Мерлен в Москве
Собянин: основные проблемы в торговле в Москве решат до конца года
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Югра будет наращивать число бюджетных мест в вузах и колледжах
Москва во время режима самоизоляции жителей
Путин оценил социально-экономическую ситуацию в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил принимаемые московскими властями решения
Вид на Вену
МИД Австрии: нельзя бездоказательно ввести санкции против России
Отель в Анталье
В Анталье в августе россияне стали лидерами по числу туристов
TCL представила дисплей нового типа NXTPAPER
Представлена технология дисплея нового поколения, сберегающего зрение
Голосование на избирательном участке в школе
ЦИК подготовит предложения по совмещению школьных занятий и голосования
Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края
В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу
Вид на Хабаровск и реку Амур
Уровень Амура у Хабаровска на 31 см превысил критическую отметку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния