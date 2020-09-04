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https://ria.ru/20200904/nxtpaper-1576746738.html
Представлена технология дисплея нового поколения, сберегающего зрение
Китайская компания TCL на выставке электроники IFA 2020, которая в эти дни проходит в Германии, показала дисплеи нового типа. В них использовали технологию под... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:25
2020-09-04T13:06
риа наука
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Китайская компания TCL на выставке электроники IFA 2020, которая в эти дни проходит в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, показала дисплеи нового типа. В них использовали технологию под названием NXTPAPER, разработанную для в мобильных устройств следующих поколений, говорят в <u><a href="https://www.tcl.com/global/en.html">TCL</a></u>.Технология будет конкурировать с цветными панелями E Ink. Но если последние до сих пор не справляются с видео, то NXTPAPER, по утверждению создателей, обеспечит плавное воспроизведение роликов. Но есть одно ограничение — пока максимальное разрешение нового экрана не превышает FullHD.К достоинствам новой технологии стоит отнести увеличенную на четверть контрастность по сравнению с E Ink и на треть более тонкую, чем ее жидкокристаллический аналог, матрицу, что удалось сделать благодаря отказу от подсветки — в NXTPAPER используются материалы с высокой отражающей способностью, а конструкция экрана такова, что естественный свет используется повторно. В этом и кроется недостаток технологии — в темноте использовать такой экран не получится. Но отказ от подсветки означает и отсутствие мерцания, которое пагубно влияет на зрение пользователя.Представители компании TCL пока не сообщают, когда в продаже появятся первые устройства с матрицами, основанными на NXTPAPER.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
гаджеты, технологии

Представлена технология дисплея нового поколения, сберегающего зрение

12:25 04.09.2020 (обновлено: 13:06 04.09.2020)
1787
© Фото : TCLTCL представила дисплей нового типа NXTPAPER
TCL представила дисплей нового типа NXTPAPER - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : TCL
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Китайская компания TCL на выставке электроники IFA 2020, которая в эти дни проходит в Германии, показала дисплеи нового типа. В них использовали технологию под названием NXTPAPER, разработанную для в мобильных устройств следующих поколений, говорят в TCL.
Технология будет конкурировать с цветными панелями E Ink. Но если последние до сих пор не справляются с видео, то NXTPAPER, по утверждению создателей, обеспечит плавное воспроизведение роликов. Но есть одно ограничение — пока максимальное разрешение нового экрана не превышает FullHD.
К достоинствам новой технологии стоит отнести увеличенную на четверть контрастность по сравнению с E Ink и на треть более тонкую, чем ее жидкокристаллический аналог, матрицу, что удалось сделать благодаря отказу от подсветки — в NXTPAPER используются материалы с высокой отражающей способностью, а конструкция экрана такова, что естественный свет используется повторно. В этом и кроется недостаток технологии — в темноте использовать такой экран не получится. Но отказ от подсветки означает и отсутствие мерцания, которое пагубно влияет на зрение пользователя.
Представители компании TCL пока не сообщают, когда в продаже появятся первые устройства с матрицами, основанными на NXTPAPER.
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РИА НаукагаджетыТехнологии
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