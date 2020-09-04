https://ria.ru/20200904/nintendo-1576725114.html

Вызовет ностальгию: Nintendo выпустила обновленный прототип “Электроники”

Nintendo представила ремейк знаменитой игровой консоли 40-летней давности — Game & Watch. Переиздание приурочено к 35-летию серии игр Super Mario Bros,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:15

2020-09-04T11:15

2020-09-04T12:10

риа наука

игры

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гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Nintendo_Company/" target="_blank" data-auto="true">Nintendo</a> представила ремейк знаменитой игровой консоли 40-летней давности — Game & Watch. Переиздание приурочено к 35-летию серии игр Super Mario Bros, сообщается на <u><a href="https://www.nintendo.ru/-/Game-Watch-Super-Mario-Bros-/Game-Watch-Super-Mario-Bros--1827867.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a></u> японской компании.На приставку установят три игры. Платформер Super Mario Bros., усложненный Super Mario Bros.: The Lost Levels и Ball, стилизованный под сеттинг Марио. Устройство возможно использовать как цифровые часы. А чтобы режим был нескучным, здесь есть 35 анимированных заставок с героями игры. Технически, конечно, новый Game & Watch это совершенно не то устройство, что вышло в 1980 году. Экран в устройстве цветной, для подзарядки используется разъем USB C, а время автономной работы составляет 8 часов. Но по размерам и расположению кнопок — это полная копия оригинала.Кстати, россиянам хорошо известна Game & Watch, ведь в СССР выпускалась копия консоли под названием “Электроника”. Правда, игры про смелого водопроводчика там не было, но было много чего другого, например, знаменитые “Ну, погоди!”, где волк ловил в корзину яйца.Портативная приставка поступит в продажу 13 ноября, в том числе и в России. Напомним, что это не первый ремейк ретро-приставок от Nintendo. В 2016 японцы перевыпустили NES Classic Mini, отсылающую ностальгирующих к первоисточнику образца 1983 года. В 2017 последовала SNES Classic Mini, которая в деталях повторяет 16-битную приставку из начала 90-х годов XX века.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игры, nintendo , гаджеты, технологии