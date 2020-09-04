Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200904/nintendo-1576725114.html
Вызовет ностальгию: Nintendo выпустила обновленный прототип “Электроники”
Nintendo представила ремейк знаменитой игровой консоли 40-летней давности — Game & Watch. Переиздание приурочено к 35-летию серии игр Super Mario Bros,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:15
2020-09-04T12:10
риа наука
игры
nintendo
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576724881_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_5647b70041a4cf1b80b25826259cfe6b.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Nintendo_Company/" target="_blank" data-auto="true">Nintendo</a> представила ремейк знаменитой игровой консоли 40-летней давности — Game &amp; Watch. Переиздание приурочено к 35-летию серии игр Super Mario Bros, сообщается на <u><a href="https://www.nintendo.ru/-/Game-Watch-Super-Mario-Bros-/Game-Watch-Super-Mario-Bros--1827867.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a></u> японской компании.На приставку установят три игры. Платформер Super Mario Bros., усложненный Super Mario Bros.: The Lost Levels и Ball, стилизованный под сеттинг Марио. Устройство возможно использовать как цифровые часы. А чтобы режим был нескучным, здесь есть 35 анимированных заставок с героями игры. Технически, конечно, новый Game &amp; Watch это совершенно не то устройство, что вышло в 1980 году. Экран в устройстве цветной, для подзарядки используется разъем USB C, а время автономной работы составляет 8 часов. Но по размерам и расположению кнопок — это полная копия оригинала.Кстати, россиянам хорошо известна Game &amp; Watch, ведь в СССР выпускалась копия консоли под названием “Электроника”. Правда, игры про смелого водопроводчика там не было, но было много чего другого, например, знаменитые “Ну, погоди!”, где волк ловил в корзину яйца.Портативная приставка поступит в продажу 13 ноября, в том числе и в России. Напомним, что это не первый ремейк ретро-приставок от Nintendo. В 2016 японцы перевыпустили NES Classic Mini, отсылающую ностальгирующих к первоисточнику образца 1983 года. В 2017 последовала SNES Classic Mini, которая в деталях повторяет 16-битную приставку из начала 90-х годов XX века.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576724881_0:0:2676:2006_1400x0_80_0_0_ad984aaf8bb2d69cd23a75d449081e38.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игры, nintendo , гаджеты, технологии

Вызовет ностальгию: Nintendo выпустила обновленный прототип “Электроники”

11:15 04.09.2020 (обновлено: 12:10 04.09.2020)
1543
© AP Photo / Shizuo KambayashiЛоготип Nintendo
Логотип Nintendo - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Nintendo представила ремейк знаменитой игровой консоли 40-летней давности — Game & Watch. Переиздание приурочено к 35-летию серии игр Super Mario Bros, сообщается на сайте японской компании.
На приставку установят три игры. Платформер Super Mario Bros., усложненный Super Mario Bros.: The Lost Levels и Ball, стилизованный под сеттинг Марио. Устройство возможно использовать как цифровые часы. А чтобы режим был нескучным, здесь есть 35 анимированных заставок с героями игры.
© NintendoМикро-консоль Game & Watch: Super Mario Bros.
Микро-консоль Game & Watch: Super Mario Bros. - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Nintendo
Микро-консоль Game & Watch: Super Mario Bros.
Технически, конечно, новый Game & Watch это совершенно не то устройство, что вышло в 1980 году. Экран в устройстве цветной, для подзарядки используется разъем USB C, а время автономной работы составляет 8 часов. Но по размерам и расположению кнопок — это полная копия оригинала.
Кстати, россиянам хорошо известна Game & Watch, ведь в СССР выпускалась копия консоли под названием “Электроника”. Правда, игры про смелого водопроводчика там не было, но было много чего другого, например, знаменитые “Ну, погоди!”, где волк ловил в корзину яйца.
© NintendoМикро-консоль Game & Watch: Super Mario Bros.
Микро-консоль Game & Watch: Super Mario Bros. - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Nintendo
Микро-консоль Game & Watch: Super Mario Bros.
Портативная приставка поступит в продажу 13 ноября, в том числе и в России. Напомним, что это не первый ремейк ретро-приставок от Nintendo. В 2016 японцы перевыпустили NES Classic Mini, отсылающую ностальгирующих к первоисточнику образца 1983 года. В 2017 последовала SNES Classic Mini, которая в деталях повторяет 16-битную приставку из начала 90-х годов XX века.
2640006
Обсудить 0
РИА НаукаигрыNintendoгаджетыТехнологии
Рекомендуем
Пусковая установка Тополь
Россия уничтожит 18 стратегических ракет "Тополь"
TCL представила дисплей нового типа NXTPAPER
Представлена технология дисплея нового поколения, сберегающего зрение
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Познер рассказал о жалости к США
Депутаты Верховной рады Украины с флагами, используемыми белорусской оппозицией. Стоп-кадр видеотрансляции заседания
Депутаты Рады принесли на заседание флаги белорусской оппозиции
Алексей Навальный
Врач рассказал, что могло спровоцировать состояние Навального
Блюдо из говядины
Ученые рассказали, как нельзя готовить мясо
Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения
Остров Пасхи
Раскрыта тайна гибели цивилизации острова Пасхи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт объяснил решение ЕС не вводить санкции против Лукашенко
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали идею Дерипаски перенести столицу
Phallocryptus fahimii
В самом жарком месте на Земле нашли пресноводных ракообразных
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Автомобиль Следственного комитета РФ
В московском подвале нашли останки мужчины
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния