https://ria.ru/20200904/neyroseti-1576715655.html

Эксперт рассказал, как нейросети изменят бизнес через несколько лет

Технологии нейронных сетей и машинного обучения все активнее используются в бизнесе, уже через несколько лет они изменят рынок труда, помогут контролировать... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T07:38

2020-09-04T07:38

2020-09-04T07:38

юрий любимов

экономика

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Технологии нейронных сетей и машинного обучения все активнее используются в бизнесе, уже через несколько лет они изменят рынок труда, помогут контролировать бизнес-процессы и станут главными "советниками" руководителей, заявил РИА Новости генеральный директор провайдера IT-инфраструктуры Selectel Олег Любимов.Эксперт привел данные исследования Всемирного экономического форума, согласно которым к 2022 году без работы останутся 75 миллионов человек, при этом появятся около 133 миллионов новых рабочих мест."Новые инструменты рекрутинга, использующие технологии нейронных сетей, изменят рынок труда. Раньше HR тратил много времени на первичный отбор резюме до этапа личного общения с кандидатами. Современные инструменты на основе нейросетей позволяют автоматически сужать воронку, отбрасывая неподходящие резюме, и составлять список кандидатов, экономя время. Такие системы в скором времени будут повсеместно использоваться и интегрироваться в решения для рекрутинга и изменят эту сферу", - полагает эксперт.Помимо этого, по мнению <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Любимова</a>, нейросети станут постоянными "советниками" руководителей и помогут топ-менеджерам принимать более точные решения. "Интерес к нейросетям среди руководителей в первую очередь связан с их стремлением перейти к data-driven decisions (решениям, основанными на данных). Нейросети помогут топ-менеджменту принимать ключевые бизнес-решения, основываясь на анализе ключевых метрик бизнеса, на цифрах, а не только на собственном видении, интуиции и субъективном знании рынка", - пояснил он.

https://ria.ru/20200715/1574349181.html

https://ria.ru/20200501/1570733404.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий любимов, экономика