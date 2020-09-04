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https://ria.ru/20200904/neft-1576782824.html
Новак спрогнозировал среднюю цену на нефть в 2021 году
Новак в ходе форума GMIS2020 заявил, что допускает среднюю цену на нефть в 2021 году в 65 долларов за баррель, но придерживается прогноза в 50-55 долларов за... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:21
2020-09-04T15:29
опек
саудовская аравия
brent
цены на нефть
александр новак
экономика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Новак в ходе форума GMIS2020 заявил, что допускает среднюю цену на нефть в 2021 году в 65 долларов за баррель, но придерживается прогноза в 50-55 долларов за баррель.В настоящее время, в соответствии с данными торгов, нефть торгуется в диапазоне 41-44 доллара за баррель.В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшилось до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а затем составит 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии - 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.В конце августа стоимость и октябрьских, и ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель впервые с 6 марта.
https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html
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опек, саудовская аравия, brent, цены на нефть, александр новак, экономика

Новак спрогнозировал среднюю цену на нефть в 2021 году

15:21 04.09.2020 (обновлено: 15:29 04.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков - качалок. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новак в ходе форума GMIS2020 заявил, что допускает среднюю цену на нефть в 2021 году в 65 долларов за баррель, но придерживается прогноза в 50-55 долларов за баррель.

"Я допускаю, что средняя цена нефти по 2021 году может быть 65 долларов. Но мои прогнозы – средняя цена нефти будет 50-55 долларов за баррель. Но нас может ждать волатильность в целом", - сказал Новак, цитата которого на русском языке приводится в Twitter Минэнерго.

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В настоящее время, в соответствии с данными торгов, нефть торгуется в диапазоне 41-44 доллара за баррель.
В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшилось до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а затем составит 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии - 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.
В конце августа стоимость и октябрьских, и ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель впервые с 6 марта.
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ОПЕКСаудовская АравияBrentЦены на нефтьАлександр НовакЭкономика
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