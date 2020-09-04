https://ria.ru/20200904/neft-1576782824.html

Новак спрогнозировал среднюю цену на нефть в 2021 году

Новак в ходе форума GMIS2020 заявил, что допускает среднюю цену на нефть в 2021 году в 65 долларов за баррель, но придерживается прогноза в 50-55 долларов за... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:21

2020-09-04T15:21

2020-09-04T15:29

опек

саудовская аравия

brent

цены на нефть

александр новак

экономика

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Новак в ходе форума GMIS2020 заявил, что допускает среднюю цену на нефть в 2021 году в 65 долларов за баррель, но придерживается прогноза в 50-55 долларов за баррель.В настоящее время, в соответствии с данными торгов, нефть торгуется в диапазоне 41-44 доллара за баррель.В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшилось до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а затем составит 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии - 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.В конце августа стоимость и октябрьских, и ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель впервые с 6 марта.

https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html

https://ria.ru/20200902/neft-1576633422.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опек, саудовская аравия, brent, цены на нефть, александр новак, экономика