https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576805204.html

Дания призвала обсудить санкции против России из-за ситуации с Навальным

Дания будет настаивать на обсуждении санкций в отношении России после ситуации с Алексеем Навальным, заявил в пятницу глава датского МИД Йеппе Кофод по итогам... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T22:35

2020-09-04T22:35

2020-09-04T22:44

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

евросоюз

дания

в мире

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<strong>СТОКГОЛЬМ, 4 сент - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дания</a> будет настаивать на обсуждении санкций в отношении России после ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил в пятницу глава датского МИД Йеппе Кофод по итогам встречи представителей стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>."Союзники по НАТО едины в осуждении чудовищной атаки с использованием нервно-паралитического агента в отношении Навального. Должно быть оказано сильное международное давление, чтобы обеспечить, чтобы правда была раскрыта, справедливость восторжествовала. Дания будет продолжать давление в ЕС и международных организациях. Санкции должны быть на столе", - написал Кофод в <a href="https://twitter.com/jeppekofod" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576801535.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576786579.html

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россия

дания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, евросоюз, дания, в мире