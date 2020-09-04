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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576805204.html
Дания призвала обсудить санкции против России из-за ситуации с Навальным
Дания будет настаивать на обсуждении санкций в отношении России после ситуации с Алексеем Навальным, заявил в пятницу глава датского МИД Йеппе Кофод по итогам... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T22:35
2020-09-04T22:44
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
евросоюз
дания
в мире
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<strong>СТОКГОЛЬМ, 4 сент - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дания</a> будет настаивать на обсуждении санкций в отношении России после ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил в пятницу глава датского МИД Йеппе Кофод по итогам встречи представителей стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>."Союзники по НАТО едины в осуждении чудовищной атаки с использованием нервно-паралитического агента в отношении Навального. Должно быть оказано сильное международное давление, чтобы обеспечить, чтобы правда была раскрыта, справедливость восторжествовала. Дания будет продолжать давление в ЕС и международных организациях. Санкции должны быть на столе", - написал Кофод в <a href="https://twitter.com/jeppekofod" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a>.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576801535.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576786579.html
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россия
дания
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, евросоюз, дания, в мире

Дания призвала обсудить санкции против России из-за ситуации с Навальным

22:35 04.09.2020 (обновлено: 22:44 04.09.2020)
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© Евгений ОдиноковАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Евгений Одиноков
СТОКГОЛЬМ, 4 сент - РИА Новости. Дания будет настаивать на обсуждении санкций в отношении России после ситуации с Алексеем Навальным, заявил в пятницу глава датского МИД Йеппе Кофод по итогам встречи представителей стран НАТО.
"Союзники по НАТО едины в осуждении чудовищной атаки с использованием нервно-паралитического агента в отношении Навального. Должно быть оказано сильное международное давление, чтобы обеспечить, чтобы правда была раскрыта, справедливость восторжествовала. Дания будет продолжать давление в ЕС и международных организациях. Санкции должны быть на столе", - написал Кофод в Twitter.
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 20:40
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 16:00
Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
835101921
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