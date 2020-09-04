https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576793808.html

Российского посла вызвали в МИД Австрии из-за ситуации с Навальным

МИД Австрии вызвал российского посла Дмитрия Любинского для обсуждения ситуации с Алексеем Навальным, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:46

2020-09-04T17:46

2020-09-04T18:21

госпитализация алексея навального

россия

мид австрии

алексей навальный

австрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336922_0:0:3198:1800_1400x0_80_0_0_b68c6cb0c32a597fa87d5d6b0287ec0c.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> МИД Австрии вызвал российского посла <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Ljubinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Любинского</a> для обсуждения ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Считаю неуместными звучащие требования в адрес России о проведении быстрого, открытого и всестороннего расследования в условиях отсутствия с германской стороны какой-либо информации, фактов и конкретных данных, как и в целом реакции по существу вопросов Генпрокуратуры", — написал дипломат в <a href="https://www.facebook.com/dlyubinski/posts/358125605230279" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Российские власти неоднократно подчеркивали, что <u><a href="http://ria.ru/location_Berlin/">Берлин</a></u> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москву</a> о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких сведений. В частности, глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> отмечал, что российской стороне нечего скрывать, однако с ней до сих пор не поделились информацией по этому делу, официальные запросы остаются без ответа.Госпитализация НавальногоНавальный находится в коме в немецкой клинике "Шарите". Двадцатого августа ему стало плохо на борту летевшего в Москву самолета, сначала его наблюдали в омской больнице, а затем по просьбе родственников отправили в Германию. Российские медики диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Причину такого состояния не выяснили, но ядов в крови и моче у пациента не нашли. В "Шарите" же заявили, что россиянина отравили "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".На этой неделе правительство ФРГ сообщило, что блогера якобы отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. Издание <a href="http://ria.ru/product_Der_Spiegel/" target="_blank" data-auto="true">Der Spiegel</a>, ссылаясь на источники, написало, что немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества у него в крови, на коже и в моче. Также яд обнаружили на бутылке, из которой пил Навальный, его родственники сохранили ее и передали экспертам. Предполагается, что блогер брал бутылку в руки уже после "отравления".Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили.В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении, назвали подозрительной. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры". Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за дела Навального. Замглавы МИД Александр Грушко на встрече с послом ЕС в России Маркусом Эдерером указал на недопустимость политизации этой ситуации и выступил против голословных обвинений в адрес Москвы.Ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке "Новичка", рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином. Кроме того, накануне президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минск</a> перехватил разговор <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank">Варшавы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576724577.html

https://ria.ru/20200902/otravlenie-1576653926.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Oleg Remov Kerch Когда мы вызовем посла Германии в МИД? Нашего гражданина отравили на их территории, как они утверждают, "новичком". Пусть объяснит как это можно и почему Германия не соблюдает конвенции о запрещении химоружия. 156

Семен Семеныч Ещё одни... Отвечать нужно аналогично ответу ФРГ на запрос генпрокуратуры России - объяснения можете получить сами! 129

46

россия

австрия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, мид австрии, алексей навальный, австрия, в мире