Российского посла вызвали в МИД Австрии из-за ситуации с Навальным
17:46 04.09.2020 (обновлено: 18:21 04.09.2020)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. МИД Австрии вызвал российского посла Дмитрия Любинского для обсуждения ситуации с Алексеем Навальным, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Считаю неуместными звучащие требования в адрес России о проведении быстрого, открытого и всестороннего расследования в условиях отсутствия с германской стороны какой-либо информации, фактов и конкретных данных, как и в целом реакции по существу вопросов Генпрокуратуры", — написал дипломат в Facebook.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких сведений. В частности, глава МИД Сергей Лавров отмечал, что российской стороне нечего скрывать, однако с ней до сих пор не поделились информацией по этому делу, официальные запросы остаются без ответа.
Госпитализация Навального
Навальный находится в коме в немецкой клинике "Шарите". Двадцатого августа ему стало плохо на борту летевшего в Москву самолета, сначала его наблюдали в омской больнице, а затем по просьбе родственников отправили в Германию. Российские медики диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Причину такого состояния не выяснили, но ядов в крови и моче у пациента не нашли. В "Шарите" же заявили, что россиянина отравили "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".
На этой неделе правительство ФРГ сообщило, что блогера якобы отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. Издание Der Spiegel, ссылаясь на источники, написало, что немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества у него в крови, на коже и в моче. Также яд обнаружили на бутылке, из которой пил Навальный, его родственники сохранили ее и передали экспертам. Предполагается, что блогер брал бутылку в руки уже после "отравления".
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили.
В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении, назвали подозрительной. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции из-за дела Навального. Замглавы МИД Александр Грушко на встрече с послом ЕС в России Маркусом Эдерером указал на недопустимость политизации этой ситуации и выступил против голословных обвинений в адрес Москвы.
Ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке "Новичка", рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином. Кроме того, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".
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