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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576787880.html
Колокольцев заявил об отсутствии данных в деле Навального
Германия имеет большой опыт работы с отравляющими веществами, но данных по ситуации с Алексеем Навальным от них нет, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:16
2020-09-04T17:15
госпитализация алексея навального
россия
мвд турции
алексей навальный
владимир колокольцев
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> имеет большой опыт работы с отравляющими веществами, но данных по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> от них нет, заявил глава МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Колокольцев</a>."Когда у нас будут результаты. Я, конечно, понимаю, что у Германии большой опыт работы с отравляющими веществами, но пока результатов от германских коллег и партнеров нет никаких. Пока идет проверка", - ответил Колокольцев на вопрос, когда завершится в России проверка ситуации с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20200904/kreml-1576770368.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576775121.html
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госпитализация алексея навального, россия, мвд турции, алексей навальный, владимир колокольцев, происшествия

Колокольцев заявил об отсутствии данных в деле Навального

16:16 04.09.2020 (обновлено: 17:15 04.09.2020)
1441
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Германия имеет большой опыт работы с отравляющими веществами, но данных по ситуации с Алексеем Навальным от них нет, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Когда у нас будут результаты. Я, конечно, понимаю, что у Германии большой опыт работы с отравляющими веществами, но пока результатов от германских коллег и партнеров нет никаких. Пока идет проверка", - ответил Колокольцев на вопрос, когда завершится в России проверка ситуации с Навальным.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 12:48
В Кремле рассказали о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 13:38
Германия заявила, что Россия сама может добыть данные по делу Навального
2770002
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМВД ТурцииАлексей НавальныйВладимир КолокольцевПроисшествия
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