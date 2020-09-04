Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576786579.html
Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества в крови, на коже и в моче Алексея Навального, сообщил Der Spiegel со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:00
2020-09-04T19:06
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
der spiegel
германия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:167:2948:1825_1400x0_80_0_0_e101018c011ab6589c1861c66e89bd50.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества в крови, на коже и в моче Алексея Навального, сообщил <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Der Spiegel</a> со ссылкой на источники.Отмечается, что яд также обнаружили на бутылке блогера. Родственники Навального сохранили ее и передали экспертам. Предполагается, что он пил воду уже после "отравления". По данным издания, анализ проводил расположенный в Мюнхене институт фармакологии и токсикологии бундесвера.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по дороге в Москву. Он впал в кому. Российские медики диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Причину такого состояния не выяснили, но ядов в крови и моче у блогера не нашли. Спустя пару дней его по просьбе родственников перевезли в берлинскую клинику "Шарите", где заявили, что россиянина отравили "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".На этой неделе правительство ФРГ сообщило, что Навального якобы отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили.В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении, назвали подозрительной. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".Ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке "Новичка", рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином. Попытки увязать состояние россиянина с "Новичком" он назвал "политической ерундой". Специалист отметил, что пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Кроме того, накануне белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a> на встрече с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаилом Мишустиным</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минск</a> перехватил разговор <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank">Варшавы</a> и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576724577.html
https://ria.ru/20200902/otravlenie-1576653926.html
первый раз вижу, чтобы БУТЫЛКИ хранили и сдавали на анализ. Значит, окружение СПЕЦИАЛЬНО это делало. Что и следовало доказать. Бутылку что - сразу в пакетик и хранили до Берлина?
652
Да к гадалке не ходи Навальный сакральная жертва, которую западные спецслужбы сами и отравили. Цель - начать "цветную революцию" в России по типу белорусской.
619
890
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cb9adcbab74836693b154b946dd0c348.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, der spiegel, германия, происшествия

Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального

16:00 04.09.2020 (обновлено: 19:06 04.09.2020)
75144
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества в крови, на коже и в моче Алексея Навального, сообщил Der Spiegel со ссылкой на источники.
Отмечается, что яд также обнаружили на бутылке блогера. Родственники Навального сохранили ее и передали экспертам. Предполагается, что он пил воду уже после "отравления".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 11:05
Омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой
По данным издания, анализ проводил расположенный в Мюнхене институт фармакологии и токсикологии бундесвера.

Госпитализация Навального

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по дороге в Москву. Он впал в кому. Российские медики диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Причину такого состояния не выяснили, но ядов в крови и моче у блогера не нашли. Спустя пару дней его по просьбе родственников перевезли в берлинскую клинику "Шарите", где заявили, что россиянина отравили "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".
На этой неделе правительство ФРГ сообщило, что Навального якобы отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили.
В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении, назвали подозрительной. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 22:36
Ученый объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком"
Ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке "Новичка", рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином. Попытки увязать состояние россиянина с "Новичком" он назвал "политической ерундой". Специалист отметил, что пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Кроме того, накануне белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".
468961252546325
Обсудить 890
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйDer SpiegelГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
первый раз вижу, чтобы БУТЫЛКИ хранили и сдавали на анализ. Значит, окружение СПЕЦИАЛЬНО это делало. Что и следовало доказать. Бутылку что - сразу в пакетик и хранили до Берлина?
4 сентября, 16:02
О Ольга Занкова
5322111162
Да к гадалке не ходи Навальный сакральная жертва, которую западные спецслужбы сами и отравили. Цель - начать "цветную революцию" в России по типу белорусской.
4 сентября, 16:06
СССергей Смирнов
523703369
Рекомендуем
Кадры с места взрыва в Тбилиси
При взрыве в Тбилиси погиб один человек
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Алексей Навальный
Российского посла вызвали в МИД Австрии из-за ситуации с Навальным
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Зажрались и забылись". Что теряет Прибалтика после ссоры с Лукашенко
Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения
Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края
В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу
Алексей Навальный
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
Германия заявила, что Россия сама может добыть данные по делу Навального
Стоп-кадр программы Пусть говорят на Первом канале
Джигурду выгнали из студии "Пусть говорят"
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Новорожденный
СМИ выяснили, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния