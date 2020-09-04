https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576786579.html
Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества в крови, на коже и в моче Алексея Навального, сообщил Der Spiegel со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:00
2020-09-04T16:00
2020-09-04T19:06
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
der spiegel
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества в крови, на коже и в моче Алексея Навального, сообщил <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Der Spiegel</a> со ссылкой на источники.Отмечается, что яд также обнаружили на бутылке блогера. Родственники Навального сохранили ее и передали экспертам. Предполагается, что он пил воду уже после "отравления". По данным издания, анализ проводил расположенный в Мюнхене институт фармакологии и токсикологии бундесвера.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по дороге в Москву. Он впал в кому. Российские медики диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Причину такого состояния не выяснили, но ядов в крови и моче у блогера не нашли. Спустя пару дней его по просьбе родственников перевезли в берлинскую клинику "Шарите", где заявили, что россиянина отравили "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".На этой неделе правительство ФРГ сообщило, что Навального якобы отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили.В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении, назвали подозрительной. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".Ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке "Новичка", рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином. Попытки увязать состояние россиянина с "Новичком" он назвал "политической ерундой". Специалист отметил, что пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Кроме того, накануне белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a> на встрече с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаилом Мишустиным</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минск</a> перехватил разговор <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank">Варшавы</a> и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576724577.html
https://ria.ru/20200902/otravlenie-1576653926.html
Ольга Занкова
первый раз вижу, чтобы БУТЫЛКИ хранили и сдавали на анализ. Значит, окружение СПЕЦИАЛЬНО это делало. Что и следовало доказать. Бутылку что - сразу в пакетик и хранили до Берлина?
652
Сергей Смирнов
Да к гадалке не ходи Навальный сакральная жертва, которую западные спецслужбы сами и отравили. Цель - начать "цветную революцию" в России по типу белорусской.
619
890
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, der spiegel, германия, происшествия
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества в крови, на коже и в моче Алексея Навального, сообщил Der Spiegel
со ссылкой на источники.
Отмечается, что яд также обнаружили на бутылке блогера. Родственники Навального сохранили ее и передали экспертам. Предполагается, что он пил воду уже после "отравления".
По данным издания, анализ проводил расположенный в Мюнхене институт фармакологии и токсикологии бундесвера.
Госпитализация Навального
Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по дороге в Москву. Он впал в кому. Российские медики диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Причину такого состояния не выяснили, но ядов в крови и моче у блогера не нашли. Спустя пару дней его по просьбе родственников перевезли в берлинскую клинику "Шарите", где заявили, что россиянина отравили "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".
На этой неделе правительство ФРГ сообщило, что Навального якобы отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что Берлин
не проинформировал Москву
о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили.
В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении, назвали подозрительной. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".
Ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке "Новичка", рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином. Попытки увязать состояние россиянина с "Новичком" он назвал "политической ерундой". Специалист отметил, что пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Кроме того, накануне белорусский лидер Александр Лукашенко
на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным
сообщил, что Минск
перехватил разговор Варшавы
и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".