https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576786579.html

Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального

Немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества в крови, на коже и в моче Алексея Навального, сообщил Der Spiegel со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:00

2020-09-04T16:00

2020-09-04T19:06

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

der spiegel

германия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:167:2948:1825_1400x0_80_0_0_e101018c011ab6589c1861c66e89bd50.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества в крови, на коже и в моче Алексея Навального, сообщил <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Der Spiegel</a> со ссылкой на источники.Отмечается, что яд также обнаружили на бутылке блогера. Родственники Навального сохранили ее и передали экспертам. Предполагается, что он пил воду уже после "отравления". По данным издания, анализ проводил расположенный в Мюнхене институт фармакологии и токсикологии бундесвера.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по дороге в Москву. Он впал в кому. Российские медики диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Причину такого состояния не выяснили, но ядов в крови и моче у блогера не нашли. Спустя пару дней его по просьбе родственников перевезли в берлинскую клинику "Шарите", где заявили, что россиянина отравили "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".На этой неделе правительство ФРГ сообщило, что Навального якобы отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили.В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении, назвали подозрительной. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".Ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке "Новичка", рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином. Попытки увязать состояние россиянина с "Новичком" он назвал "политической ерундой". Специалист отметил, что пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Кроме того, накануне белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a> на встрече с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаилом Мишустиным</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минск</a> перехватил разговор <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank">Варшавы</a> и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576724577.html

https://ria.ru/20200902/otravlenie-1576653926.html

Ольга Занкова первый раз вижу, чтобы БУТЫЛКИ хранили и сдавали на анализ. Значит, окружение СПЕЦИАЛЬНО это делало. Что и следовало доказать. Бутылку что - сразу в пакетик и хранили до Берлина? 652

Сергей Смирнов Да к гадалке не ходи Навальный сакральная жертва, которую западные спецслужбы сами и отравили. Цель - начать "цветную революцию" в России по типу белорусской. 619

890

россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, der spiegel, германия, происшествия