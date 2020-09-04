https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576781253.html

НАТО продолжит консультации по ситуации с Навальным

Члены НАТО продолжат консультации по ситуации с Алексеем Навальным, а также рассмотрение возможных ее последствий, заявил генеральный секретарь альянса Йенс... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:54

2020-09-04T14:54

2020-09-04T14:55

госпитализация алексея навального

алексей навальный

нато

москва

омск

йенс столтенберг

берлин (город)

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Члены <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> продолжат консультации по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, а также рассмотрение возможных ее последствий, заявил генеральный секретарь альянса <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенс Столтенберг</a> на пресс-конференции."Члены НАТО продолжат консультации и обдумают последствия этого происшествия", - сказал он.Столтенберг назвал ситуацию с Навальным "серьезным нарушением международного права, которое требует международного ответа".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576775121.html

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москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, нато, москва, омск, йенс столтенберг, берлин (город), в мире