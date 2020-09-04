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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576781253.html
НАТО продолжит консультации по ситуации с Навальным
Члены НАТО продолжат консультации по ситуации с Алексеем Навальным, а также рассмотрение возможных ее последствий, заявил генеральный секретарь альянса Йенс... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:54
2020-09-04T14:55
госпитализация алексея навального
алексей навальный
нато
москва
омск
йенс столтенберг
берлин (город)
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Члены <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> продолжат консультации по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, а также рассмотрение возможных ее последствий, заявил генеральный секретарь альянса <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенс Столтенберг</a> на пресс-конференции."Члены НАТО продолжат консультации и обдумают последствия этого происшествия", - сказал он.Столтенберг назвал ситуацию с Навальным "серьезным нарушением международного права, которое требует международного ответа".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576775121.html
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москва
омск
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, нато, москва, омск, йенс столтенберг, берлин (город), в мире

НАТО продолжит консультации по ситуации с Навальным

14:54 04.09.2020 (обновлено: 14:55 04.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Члены НАТО продолжат консультации по ситуации с Алексеем Навальным, а также рассмотрение возможных ее последствий, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
"Члены НАТО продолжат консультации и обдумают последствия этого происшествия", - сказал он.
Столтенберг назвал ситуацию с Навальным "серьезным нарушением международного права, которое требует международного ответа".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйНАТОМоскваОмскЙенс СтолтенбергБерлин (город)В мире
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