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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576775121.html
Германия заявила, что Россия сама может добыть данные по делу Навального
Россия сама может добыть информацию по делу Алексея Навального, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт на брифинге. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:38
2020-09-04T15:23
кристофер бургер
михаил мишустин
белоруссия
госпитализация алексея навального
алексей навальный
мид германии
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости.</strong> Россия сама может добыть информацию по делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a>, заявил официальный представитель немецкого правительства <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> на брифинге.В Берлине подчеркнули, что считают состояние блогера результатом отравления веществом группы "Новичок".Представитель МИД Германии Кристофер Бургер, в свою очередь, добавил, что ФРГ вступила в контакт с Организацией по запрещению химического оружия и ведет переговоры о возможной совместной работе.Отвечая на уточняющий вопрос, не следует ли перепроверить пробы Навального, Бургер отметил, что взаимодействие с ОЗХО является предметом для обсуждения.Ранее российская <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратура</a> сообщила, что обратилась к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по этому делу. В немецком Минюсте уточнили, что такие решения в каждом случае принимают в индивидуальном порядке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия уже идут, если наличие отравляющего вещества в организме Навального подтвердится, то следствие откроют и де-юре.Госпитализация НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Он по-прежнему находится в коме. Российские медики назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче у блогера не нашли. Спустя пару дней его по просьбе родственников перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Там медики заявили, что россиянина отравили "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".На этой неделе правительство ФРГ сообщило, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, Навального отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. Песков рассказал РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили. В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении, назвали подозрительной. Дипломаты напомнили, что российская сторона ждет сведений от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> по ситуации вокруг Навального и допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".Российский ученый Леонид Ринк, который непосредственно участвовал в разработке "Новичка", пояснил РИА Новости, что симптомы, выявленные у Навального, абсолютно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином. Попытки увязать состояние Навального с "Новичком" он назвал "политической ерундой". Специалист отметил, что пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Кроме того, накануне белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a> на встрече с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаилом Мишустиным</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минск</a> перехватил разговор <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank">Варшавы</a> и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576724577.html
https://ria.ru/20200902/otravlenie-1576653926.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726965.html
Засуетились мыши. Фальсификация не прошла...
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Россию, как всегда, не позовут на проверочные пробы... и потом с фразами «есть основания полагать...» будут вкорячивать какие то условия
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кристофер бургер, михаил мишустин, белоруссия, госпитализация алексея навального, алексей навальный, мид германии, в мире

Германия заявила, что Россия сама может добыть данные по делу Навального

13:38 04.09.2020 (обновлено: 15:23 04.09.2020)
19440
© REUTERS / Michele TantussiАвтомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости. Россия сама может добыть информацию по делу Алексея Навального, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт на брифинге.
В Берлине подчеркнули, что считают состояние блогера результатом отравления веществом группы "Новичок".

"Россия имеет информацию по этому нападению или может ее получить <...>. В России есть многочисленные взятые (у Навального. — Прим. ред.) пробы, изъятые предметы. Их следует теперь изучить. Мы ожидаем, что правительство даст пояснения по этому поводу", — сказал Зайберт.

Представитель МИД Германии Кристофер Бургер, в свою очередь, добавил, что ФРГ вступила в контакт с Организацией по запрещению химического оружия и ведет переговоры о возможной совместной работе.
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Отвечая на уточняющий вопрос, не следует ли перепроверить пробы Навального, Бургер отметил, что взаимодействие с ОЗХО является предметом для обсуждения.
Ранее российская Генпрокуратура сообщила, что обратилась к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по этому делу. В немецком Минюсте уточнили, что такие решения в каждом случае принимают в индивидуальном порядке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия уже идут, если наличие отравляющего вещества в организме Навального подтвердится, то следствие откроют и де-юре.

Госпитализация Навального

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Он по-прежнему находится в коме. Российские медики назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче у блогера не нашли. Спустя пару дней его по просьбе родственников перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Там медики заявили, что россиянина отравили "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".
На этой неделе правительство ФРГ сообщило, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, Навального отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. Песков рассказал РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили.
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В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении, назвали подозрительной. Дипломаты напомнили, что российская сторона ждет сведений от Германии по ситуации вокруг Навального и допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".
Российский ученый Леонид Ринк, который непосредственно участвовал в разработке "Новичка", пояснил РИА Новости, что симптомы, выявленные у Навального, абсолютно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином. Попытки увязать состояние Навального с "Новичком" он назвал "политической ерундой". Специалист отметил, что пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.
Кроме того, накануне белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".
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Кристофер БургерМихаил МишустинБелоруссияГоспитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМИД ГерманииВ мире
Популярные комментарии
Засуетились мыши. Фальсификация не прошла...
4 сентября, 13:41
ВМВиталий Мальков
175101119
Россию, как всегда, не позовут на проверочные пробы... и потом с фразами «есть основания полагать...» будут вкорячивать какие то условия
4 сентября, 13:48
TTTim Tim
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