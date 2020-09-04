https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576775121.html

Германия заявила, что Россия сама может добыть данные по делу Навального

Россия сама может добыть информацию по делу Алексея Навального, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт на брифинге. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T13:38

2020-09-04T13:38

2020-09-04T15:23

кристофер бургер

михаил мишустин

белоруссия

госпитализация алексея навального

алексей навальный

мид германии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576778328_0:262:3072:1990_1400x0_80_0_0_36e54365b215bbe8c3631cd48e92afa7.jpg

<strong>БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости.</strong> Россия сама может добыть информацию по делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a>, заявил официальный представитель немецкого правительства <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a> на брифинге.В Берлине подчеркнули, что считают состояние блогера результатом отравления веществом группы "Новичок".Представитель МИД Германии Кристофер Бургер, в свою очередь, добавил, что ФРГ вступила в контакт с Организацией по запрещению химического оружия и ведет переговоры о возможной совместной работе.Отвечая на уточняющий вопрос, не следует ли перепроверить пробы Навального, Бургер отметил, что взаимодействие с ОЗХО является предметом для обсуждения.Ранее российская <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank">Генпрокуратура</a> сообщила, что обратилась к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по этому делу. В немецком Минюсте уточнили, что такие решения в каждом случае принимают в индивидуальном порядке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия уже идут, если наличие отравляющего вещества в организме Навального подтвердится, то следствие откроют и де-юре.Госпитализация НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Он по-прежнему находится в коме. Российские медики назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче у блогера не нашли. Спустя пару дней его по просьбе родственников перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Там медики заявили, что россиянина отравили "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".На этой неделе правительство ФРГ сообщило, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, Навального отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. Песков рассказал РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> о своих выводах, поэтому у Кремля нет никаких данных. Он напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили. В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили версию об отравлении, назвали подозрительной. Дипломаты напомнили, что российская сторона ждет сведений от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> по ситуации вокруг Навального и допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".Российский ученый Леонид Ринк, который непосредственно участвовал в разработке "Новичка", пояснил РИА Новости, что симптомы, выявленные у Навального, абсолютно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином. Попытки увязать состояние Навального с "Новичком" он назвал "политической ерундой". Специалист отметил, что пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.Кроме того, накануне белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александр Лукашенко</a> на встрече с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаилом Мишустиным</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минск</a> перехватил разговор <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank">Варшавы</a> и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера. Он пообещал, что передаст российской стороне расшифровку этого "интересного диалога, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация".

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576724577.html

https://ria.ru/20200902/otravlenie-1576653926.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576726965.html

Виталий Мальков Засуетились мыши. Фальсификация не прошла... 223

Tim Tim Россию, как всегда, не позовут на проверочные пробы... и потом с фразами «есть основания полагать...» будут вкорячивать какие то условия 190

91

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристофер бургер, михаил мишустин, белоруссия, госпитализация алексея навального, алексей навальный, мид германии, в мире