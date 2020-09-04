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Белоруссия заявила о резком росте числа военных НАТО в соседних странах
Министерство обороны Белоруссии заявило, что ротационная группировка НАТО в соседних с республикой странах за последние годы выросла в 17 раз - до 10 тысяч... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:49
2020-09-04T15:32
нато
белоруссия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны Белоруссии</a> заявило, что ротационная группировка НАТО в соседних с республикой странах за последние годы выросла в 17 раз - до 10 тысяч военных.Как отметили в минобороны, проходят крупномасштабные многонациональные учения стран – членов <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, количество которых только в этом году на территории сопредельных с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> государств НАТО увеличилось в 5 раз.В сообщении также отмечается, что эпидемиологическая обстановка внесла серьезные коррективы в формат и масштаб этих учений, но подобные планы не могут не вызывать беспокойства у <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.Кроме того, там заострили внимание, что Белоруссия, являясь полноправным членом <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> и наблюдателем в ШОС, выступает за "всестороннюю активизацию взаимодействия между этими организациями, включая военное и военно-техническое сотрудничество".Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> неоднократно заявлял об активизации НАТО у границ республики. При этом Лукашенко отмечал, что Белоруссия развернула практически половину своей армии на границе с <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a>, чтобы "противостоять угрозам". Он считает, что предпринятые Минском ответные шаги дали результат.
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576681139.html
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нато, белоруссия, безопасность, в мире

Белоруссия заявила о резком росте числа военных НАТО в соседних странах

14:49 04.09.2020 (обновлено: 15:32 04.09.2020)
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© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinАмериканские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше
Американские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy Hamlin
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии заявило, что ротационная группировка НАТО в соседних с республикой странах за последние годы выросла в 17 раз - до 10 тысяч военных.

"За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в 17 раз и возросла до 10 тысяч военнослужащих. В непосредственной близости от границы белорусского государства осуществляется концентрация боевой техники и личного состава, в том числе армии США", - говорится в сообщении.

Как отметили в минобороны, проходят крупномасштабные многонациональные учения стран – членов НАТО, количество которых только в этом году на территории сопредельных с Белоруссией государств НАТО увеличилось в 5 раз.
В сообщении также отмечается, что эпидемиологическая обстановка внесла серьезные коррективы в формат и масштаб этих учений, но подобные планы не могут не вызывать беспокойства у Минска.

"Это является вызовом безопасности и стабильности не только для нашего государства, но и для всего европейского региона. Мы вынуждены вырабатывать ответные меры военного характера, что и было продемонстрировано нами в ходе плановых мероприятий боевой подготовки, которые проведены в непосредственной близости у границ с НАТО в августе этого года", - заявили в ведомстве.

Кроме того, там заострили внимание, что Белоруссия, являясь полноправным членом СНГ, ОДКБ и наблюдателем в ШОС, выступает за "всестороннюю активизацию взаимодействия между этими организациями, включая военное и военно-техническое сотрудничество".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял об активизации НАТО у границ республики. При этом Лукашенко отмечал, что Белоруссия развернула практически половину своей армии на границе с Литвой и Польшей, чтобы "противостоять угрозам". Он считает, что предпринятые Минском ответные шаги дали результат.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 14:16Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал шаги Минска в ответ на активизацию НАТО результативными
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