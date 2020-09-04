https://ria.ru/20200904/nato-1576780852.html

Белоруссия заявила о резком росте числа военных НАТО в соседних странах

Министерство обороны Белоруссии заявило, что ротационная группировка НАТО в соседних с республикой странах за последние годы выросла в 17 раз - до 10 тысяч... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:49

2020-09-04T14:49

2020-09-04T15:32

нато

белоруссия

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны Белоруссии</a> заявило, что ротационная группировка НАТО в соседних с республикой странах за последние годы выросла в 17 раз - до 10 тысяч военных.Как отметили в минобороны, проходят крупномасштабные многонациональные учения стран – членов <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, количество которых только в этом году на территории сопредельных с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> государств НАТО увеличилось в 5 раз.В сообщении также отмечается, что эпидемиологическая обстановка внесла серьезные коррективы в формат и масштаб этих учений, но подобные планы не могут не вызывать беспокойства у <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.Кроме того, там заострили внимание, что Белоруссия, являясь полноправным членом <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> и наблюдателем в ШОС, выступает за "всестороннюю активизацию взаимодействия между этими организациями, включая военное и военно-техническое сотрудничество".Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> неоднократно заявлял об активизации НАТО у границ республики. При этом Лукашенко отмечал, что Белоруссия развернула практически половину своей армии на границе с <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a>, чтобы "противостоять угрозам". Он считает, что предпринятые Минском ответные шаги дали результат.

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576681139.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, белоруссия, безопасность, в мире