Белоруссия заявила о резком росте числа военных НАТО в соседних странах
14:49 04.09.2020 (обновлено: 15:32 04.09.2020)
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© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinАмериканские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии заявило, что ротационная группировка НАТО в соседних с республикой странах за последние годы выросла в 17 раз - до 10 тысяч военных.
"За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в 17 раз и возросла до 10 тысяч военнослужащих. В непосредственной близости от границы белорусского государства осуществляется концентрация боевой техники и личного состава, в том числе армии США", - говорится в сообщении.
Как отметили в минобороны, проходят крупномасштабные многонациональные учения стран – членов НАТО, количество которых только в этом году на территории сопредельных с Белоруссией государств НАТО увеличилось в 5 раз.
В сообщении также отмечается, что эпидемиологическая обстановка внесла серьезные коррективы в формат и масштаб этих учений, но подобные планы не могут не вызывать беспокойства у Минска.
"Это является вызовом безопасности и стабильности не только для нашего государства, но и для всего европейского региона. Мы вынуждены вырабатывать ответные меры военного характера, что и было продемонстрировано нами в ходе плановых мероприятий боевой подготовки, которые проведены в непосредственной близости у границ с НАТО в августе этого года", - заявили в ведомстве.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял об активизации НАТО у границ республики. При этом Лукашенко отмечал, что Белоруссия развернула практически половину своей армии на границе с Литвой и Польшей, чтобы "противостоять угрозам". Он считает, что предпринятые Минском ответные шаги дали результат.