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Мурманская область
https://ria.ru/20200904/murmansk-1576773571.html
Мурманск станет площадкой для создания велоинфраструктуры
Руководство по созданию быстровозводимой велоинфраструктуры на период пандемии и преодоления ее последствий было презентовано в Мурманске в рамках первого... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:23
2020-09-04T13:23
мурманская область
агентство стратегических инициатив (аси)
мурманск
общество
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<strong>МУРМАНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Руководство по созданию быстровозводимой велоинфраструктуры на период пандемии и преодоления ее последствий было презентовано в <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманске</a> в рамках первого заполярного #URBANSPRINT, таким образом заполярная столица станет площадкой для реализации пилотного проекта по созданию инфраструктуры для велосипедистов, сообщило министерство градостроительства и благоустройства региона."В Мурманске катастрофически не хватает велоинфраструктуры. Первый этап уже пройден – запущен прокат "Велобайк" в столице Заполярья. Нашей следующей целью является грамотно спланированная сеть велодорожек и велопарковок", – приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Астаховой.По мнению мурманских властей, велотранспорт – хорошая альтернатива автомобилю, особенно в период пандемии, когда жители, опасаясь заразиться инфекцией, предпочитают именно личный транспорт, нежели общественный."Чтобы не допустить взрывной рост автомобилепользования, мы делаем большой шаг в сторону развития велоинфраструктуры в областном центре", - добавила Астахова.В представленном руководстве по созданию быстровозводимой велоинфраструктуры отдельное внимание уделено планированию участков велосипедных маршрутов на примере российской типологии улично-дорожной сети и с учетом морфологии российских городов. Также документ содержит информацию о создании инфраструктуры для стоянки и хранения велосипедов.Руководство содержит информацию о конкретных шагах по планированию сети велосипедных маршрутов в городах, включая определение направлений, особенности трассирования велосипедных маршрутов и детальную последовательность действий муниципалитета, включая постановку задач и организацию межведомственного взаимодействия.По словам программного директора Центра городских компетенций <a href="http://ria.ru/organization_Agentstvo_strategicheskikh_iniciativ_ASI/" target="_blank" data-auto="true">АСИ</a> Александра Красавцева, это позволит перейти к реализации всех решений уже через 2 месяца после старта. Красавцев отметил, что в целом быстровозводимая велосипедная инфраструктура позволяет при минимальных затратах бюджета создать условия для тестирования обустройства веломаршрутов и гибкого подхода к меняющемуся городскому пространству.
https://ria.ru/20200827/turizm-1576398624.html
https://ria.ru/20200812/1575653241.html
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агентство стратегических инициатив (аси), мурманск, общество

Мурманск станет площадкой для создания велоинфраструктуры

13:23 04.09.2020
23
© РИА Новости / Павел ЛьвовМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Мурманск. Архивное фото
МУРМАНСК, 4 сен – РИА Новости. Руководство по созданию быстровозводимой велоинфраструктуры на период пандемии и преодоления ее последствий было презентовано в Мурманске в рамках первого заполярного #URBANSPRINT, таким образом заполярная столица станет площадкой для реализации пилотного проекта по созданию инфраструктуры для велосипедистов, сообщило министерство градостроительства и благоустройства региона.
"В Мурманске катастрофически не хватает велоинфраструктуры. Первый этап уже пройден – запущен прокат "Велобайк" в столице Заполярья. Нашей следующей целью является грамотно спланированная сеть велодорожек и велопарковок", – приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Астаховой.
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По мнению мурманских властей, велотранспорт – хорошая альтернатива автомобилю, особенно в период пандемии, когда жители, опасаясь заразиться инфекцией, предпочитают именно личный транспорт, нежели общественный.
"Чтобы не допустить взрывной рост автомобилепользования, мы делаем большой шаг в сторону развития велоинфраструктуры в областном центре", - добавила Астахова.
В представленном руководстве по созданию быстровозводимой велоинфраструктуры отдельное внимание уделено планированию участков велосипедных маршрутов на примере российской типологии улично-дорожной сети и с учетом морфологии российских городов. Также документ содержит информацию о создании инфраструктуры для стоянки и хранения велосипедов.
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Руководство содержит информацию о конкретных шагах по планированию сети велосипедных маршрутов в городах, включая определение направлений, особенности трассирования велосипедных маршрутов и детальную последовательность действий муниципалитета, включая постановку задач и организацию межведомственного взаимодействия.
По словам программного директора Центра городских компетенций АСИ Александра Красавцева, это позволит перейти к реализации всех решений уже через 2 месяца после старта. Красавцев отметил, что в целом быстровозводимая велосипедная инфраструктура позволяет при минимальных затратах бюджета создать условия для тестирования обустройства веломаршрутов и гибкого подхода к меняющемуся городскому пространству.
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Мурманская областьАгентство стратегических инициатив (АСИ)МурманскОбщество
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