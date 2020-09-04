https://ria.ru/20200904/moskva-1576794235.html

Эксперт объяснил, почему в Москве живут богаче, чем в других городах

Система, когда большая доля доходов переходит из субъектов к федерации, а у регионов при этом остается большая доля социальных обязательств, нуждается в... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:58

2020-09-04T17:58

2020-09-04T17:58

сергей собянин

олег дерипаска

москва

новосибирск

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Система, когда большая доля доходов переходит из субъектов к федерации, а у регионов при этом остается большая доля социальных обязательств, нуждается в изменениях, завил РИА Новости генеральный директор Института региональных проблем <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-zhuravlev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Журавлев</a>.Ранее бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Deripaska/" target="_blank" data-auto="true">Олег Дерипаска</a> в ходе выступления на III Столыпинском форуме призвал перестать "кормить Москву" за счет крупных компаний и регионов, так как это не дает возможности субъектам органично развиваться. По его мнению, лучше не передавать средства, например, в стабфонд, а оставить на местах.Тем не менее, собеседник агентства отметил, что бизнесмен зря ставит знак равенства между "федерацией" и "Москвой"."Использование <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> вместо федерация - это, как нам кажется, политический ход. С одной стороны, не противопоставляешь себя высшей власти, с другой - оперируешь к простым образам. Федерация - это не очень ясно что, а богатая Москва у всех на глазах и раздражает", - объяснил он.Однако эксперт пояснил, почему уровень жизни в столице выше, чем в других городах."Во-первых, в Москве собрались ключевые бизнес структуры страны и платят здесь местные налоги. Конечно, с тем, что в Москве находится правительство. Но если завтра правительство переедет в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирск</a>, туда переедет и бизнес, и там наступит процветание. Но вся остальная страна будет жить, как жила. Во-вторых, мэр (Сергей - ред.) <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Собянин</a> смог эффективно воспользоваться московскими возможностями и собрал профессиональную команду и проводит эффективную политику. Но вряд ли мы сможем найти по Собянину для каждого региона", - заключил Журавлев.

https://ria.ru/20200904/stolitsa-1576727949.html

https://ria.ru/20200901/shkola-1576531422.html

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москва

новосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, олег дерипаска, москва, новосибирск, общество