https://ria.ru/20200904/moskva-1576746783.html

Путин оценил социально-экономическую ситуацию в Москве

Социально-экономическая ситуация в столице весьма благоприятная, несмотря на пандемию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:25

2020-09-04T12:25

2020-09-04T12:25

сергей собянин

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Социально-экономическая ситуация в столице весьма благоприятная, несмотря на пандемию, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на встрече с мэром Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергеем Собяниным</a>."Сергей Семенович, мы с вами знаем, мы многократно возвращаемся к ситуации, которая складывается в столице, но вначале я хотел бы еще раз подчеркнуть, что, учитывая и состояние, и динамику развития экономики, социальной сферы, управления финансами городскими, социально-экономическая ситуация в столице является весьма благоприятной, надо это признать. Хочу это отметить и поблагодарить и вас, всю вашу команду за результаты вашей работы", - сказал Путин на рабочей встрече с мэром <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a> в режиме видеоконференции.Вместе с тем, отметил президент, на встречах с Собяниным обсуждаются и проблемы. "Не может не быть проблем в таком крупном мегаполисе – 10 с лишним миллионов человек плюс 3 миллиона приезжих каждый день. Население растет с каждым годом. Поэтому есть и проблемные вопросы, мы о них всегда говорим, всегда их обсуждаем, поговорим и на этот раз, безусловно", - добавил он.

https://ria.ru/20200903/vystavki-1576704505.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, владимир путин, москва, общество