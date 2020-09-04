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В Курской области наказали медиков, отправивших в морг живую пациентку
Работников районной больницы в Курской области, констатировавших смерть 81-летней пациентки, которая затем пришла в себя в морге, привлекли к дисциплинарной... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T20:31
2020-09-04T20:31
курская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Работников районной больницы в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a>, констатировавших смерть 81-летней пациентки, которая затем пришла в себя в морге, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает в пятницу администрация региона.Информация о случившемся была опубликована в курских СМИ и социальных сетях в середине августа, вызвав огромный общественный резонанс. По данным обладминистрации, женщина была госпитализирована в Горшеченскую центральную районную больницу 13 августа, а на следующий день "очнулась в морге, куда ее отправили из медучреждения после констатации биологической смерти". Комитет здравоохранения Курской области начал проверку обстоятельств случившегося."Эксперты пришли к выводу, что основными причинами произошедшего стали нарушения в организации оказания медицинской помощи в Горшеченской ЦРБ. В отношении сотрудников, оказывавших данной пациентке медпомощь, будут приняты меры дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.Администрация области также информирует, что главный врач больницы Роман Кондратенко "по собственному желанию написал заявление на отпуск с последующим увольнением с 10 сентября".По информации областной администрации, пожилая женщина была перевезена в Курскую областную клиническую больницу, ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Пациентка умерла 18 августа поздно вечером.
https://ria.ru/20200819/1575962661.html
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курская область
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курская область, происшествия

В Курской области наказали медиков, отправивших в морг живую пациентку

20:31 04.09.2020
3871
© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Depositphotos / sudok1
ВОРОНЕЖ, 4 сен - РИА Новости. Работников районной больницы в Курской области, констатировавших смерть 81-летней пациентки, которая затем пришла в себя в морге, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает в пятницу администрация региона.
Информация о случившемся была опубликована в курских СМИ и социальных сетях в середине августа, вызвав огромный общественный резонанс. По данным обладминистрации, женщина была госпитализирована в Горшеченскую центральную районную больницу 13 августа, а на следующий день "очнулась в морге, куда ее отправили из медучреждения после констатации биологической смерти". Комитет здравоохранения Курской области начал проверку обстоятельств случившегося.
Родственники с пациентом в больнице - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 03:03
Раскрыты детали истории с "ожившей" в курском морге пациенткой
"Эксперты пришли к выводу, что основными причинами произошедшего стали нарушения в организации оказания медицинской помощи в Горшеченской ЦРБ. В отношении сотрудников, оказывавших данной пациентке медпомощь, будут приняты меры дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
Администрация области также информирует, что главный врач больницы Роман Кондратенко "по собственному желанию написал заявление на отпуск с последующим увольнением с 10 сентября".
По информации областной администрации, пожилая женщина была перевезена в Курскую областную клиническую больницу, ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Пациентка умерла 18 августа поздно вечером.
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 15:04
Следователи заинтересовались историей с очнувшейся в морге женщиной
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