https://ria.ru/20200904/molodost-1576775281.html
Назван продукт, сохраняющий молодость и красоту
Употребление ананаса помогает сохранить зубы, кости, волосы и ногти в здоровом состоянии, рассказала АГН "Москва" врач-диетолог клиники управления здоровьем... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:41
2020-09-04T13:41
2020-09-04T13:41
ананас
наталья пугачева
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Употребление <a href="https://ria.ru/product_ananas/" target="_blank">ананаса</a> помогает сохранить зубы, кости, волосы и ногти в здоровом состоянии, рассказала АГН "<a href="https://www.mskagency.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Москва</a>" врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета <a href="http://ria.ru/person_natalya-pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Пугачева</a>.Она отметила, что ананас можно отнести к продуктам молодости и красоты из-за содержания кремния. Кроме того, он богат и марганцем, за счет которого в организме поддерживается энергетический обмен на молекулярном уровне и нормальный уровень глюкозы в крови.Ананас, как напомнила специалист, имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Фермент под названием бромелаин помогает расщеплять белок до аминокислот, что помогает улучшить пищеварение. Фруктовые кислоты способствует выработке желудочного сока, что также выстраивает правильную работу кишечника.Пугачева отметила, что в день можно есть около 200 граммов ананаса в свежем виде или выпивать 200 миллилитров сока. Врач также указала, что маринованное с ананасом мясо легче усваивается. Однако этим продуктом не стоит злоупотреблять людям с повышенной кислотностью желудки или язвами. Кроме того, в ананасе также содержится большое количество сахара.
https://ria.ru/20200904/starenie-1576715131.html
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ананас, наталья пугачева, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Употребление ананаса
помогает сохранить зубы, кости, волосы и ногти в здоровом состоянии, рассказала АГН "Москва
" врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева
.
Она отметила, что ананас можно отнести к продуктам молодости и красоты из-за содержания кремния. Кроме того, он богат и марганцем, за счет которого в организме поддерживается энергетический обмен на молекулярном уровне и нормальный уровень глюкозы в крови.
Ананас, как напомнила специалист, имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Фермент под названием бромелаин помогает расщеплять белок до аминокислот, что помогает улучшить пищеварение. Фруктовые кислоты способствует выработке желудочного сока, что также выстраивает правильную работу кишечника.
Пугачева отметила, что в день можно есть около 200 граммов ананаса в свежем виде или выпивать 200 миллилитров сока. Врач также указала, что маринованное с ананасом мясо легче усваивается. Однако этим продуктом не стоит злоупотреблять людям с повышенной кислотностью желудки или язвами. Кроме того, в ананасе также содержится большое количество сахара.