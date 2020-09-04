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Назван продукт, сохраняющий молодость и красоту
Употребление ананаса помогает сохранить зубы, кости, волосы и ногти в здоровом состоянии, рассказала АГН "Москва" врач-диетолог клиники управления здоровьем... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:41
2020-09-04T13:41
ананас
наталья пугачева
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Употребление <a href="https://ria.ru/product_ananas/" target="_blank">ананаса</a> помогает сохранить зубы, кости, волосы и ногти в здоровом состоянии, рассказала АГН "<a href="https://www.mskagency.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Москва</a>" врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета <a href="http://ria.ru/person_natalya-pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Пугачева</a>.Она отметила, что ананас можно отнести к продуктам молодости и красоты из-за содержания кремния. Кроме того, он богат и марганцем, за счет которого в организме поддерживается энергетический обмен на молекулярном уровне и нормальный уровень глюкозы в крови.Ананас, как напомнила специалист, имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Фермент под названием бромелаин помогает расщеплять белок до аминокислот, что помогает улучшить пищеварение. Фруктовые кислоты способствует выработке желудочного сока, что также выстраивает правильную работу кишечника.Пугачева отметила, что в день можно есть около 200 граммов ананаса в свежем виде или выпивать 200 миллилитров сока. Врач также указала, что маринованное с ананасом мясо легче усваивается. Однако этим продуктом не стоит злоупотреблять людям с повышенной кислотностью желудки или язвами. Кроме того, в ананасе также содержится большое количество сахара.
https://ria.ru/20200904/starenie-1576715131.html
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ананас, наталья пугачева, здоровье - общество, общество

Назван продукт, сохраняющий молодость и красоту

13:41 04.09.2020
1917
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Девушка . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Употребление ананаса помогает сохранить зубы, кости, волосы и ногти в здоровом состоянии, рассказала АГН "Москва" врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.
Она отметила, что ананас можно отнести к продуктам молодости и красоты из-за содержания кремния. Кроме того, он богат и марганцем, за счет которого в организме поддерживается энергетический обмен на молекулярном уровне и нормальный уровень глюкозы в крови.
Ананас, как напомнила специалист, имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Фермент под названием бромелаин помогает расщеплять белок до аминокислот, что помогает улучшить пищеварение. Фруктовые кислоты способствует выработке желудочного сока, что также выстраивает правильную работу кишечника.
Пугачева отметила, что в день можно есть около 200 граммов ананаса в свежем виде или выпивать 200 миллилитров сока. Врач также указала, что маринованное с ананасом мясо легче усваивается. Однако этим продуктом не стоит злоупотреблять людям с повышенной кислотностью желудки или язвами. Кроме того, в ананасе также содержится большое количество сахара.
Помощь пожилым людям - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 06:31
Названы продукты, провоцирующие раннее старение
1891003
Обсудить 2
АнанасНаталья ПугачеваЗдоровье - ОбществоОбщество
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