https://ria.ru/20200904/mladenets-1576780779.html

В Перми умер младенец, которому стало плохо в самолете

Медики не смогли спасти 4-месячную пассажирку самолета, который сел в аэропорту Перми по пути в Москву, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:49

2020-09-04T14:49

2020-09-04T15:41

москва

абакан

пермь

происшествия

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<strong>ПЕРМЬ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Медики не смогли спасти 4-месячную пассажирку самолета, который сел в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> по пути в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Ранее СМИ сообщили, что в пятницу в пермском аэропорту экстренно сел летевший из Абакана в Москву самолет, на борту которого стало плохо ребенку.РИА Новости пока не располагает комментарием пермского аэропорта.Следователи начали проверку после гибели младенца на борту самолета, вынужденно приземлившегося в пермском аэропорту, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.Сейчас сотрудники управления осматривают место трагедии и тело ребенка, опрашивают родителей младенца, реанимировавших его медработников, а также пассажиров рейса и экипаж. Пресс-служба ведомства уточняет, что уже назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, после сбора информации об инциденте и завершения проверки будет принято процессуальное решение.

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/kiev-1576689432.html

https://ria.ru/20200420/1570303750.html

москва

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пермь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, абакан, пермь, происшествия