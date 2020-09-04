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В Перми умер младенец, которому стало плохо в самолете
Медики не смогли спасти 4-месячную пассажирку самолета, который сел в аэропорту Перми по пути в Москву, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:49
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москва
абакан
пермь
происшествия
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<strong>ПЕРМЬ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Медики не смогли спасти 4-месячную пассажирку самолета, который сел в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a> по пути в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Ранее СМИ сообщили, что в пятницу в пермском аэропорту экстренно сел летевший из Абакана в Москву самолет, на борту которого стало плохо ребенку.РИА Новости пока не располагает комментарием пермского аэропорта.Следователи начали проверку после гибели младенца на борту самолета, вынужденно приземлившегося в пермском аэропорту, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.Сейчас сотрудники управления осматривают место трагедии и тело ребенка, опрашивают родителей младенца, реанимировавших его медработников, а также пассажиров рейса и экипаж. Пресс-служба ведомства уточняет, что уже назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, после сбора информации об инциденте и завершения проверки будет принято процессуальное решение.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/kiev-1576689432.html
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москва, абакан, пермь, происшествия

В Перми умер младенец, которому стало плохо в самолете

14:49 04.09.2020 (обновлено: 15:41 04.09.2020)
25781
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
ПЕРМЬ, 4 сен - РИА Новости. Медики не смогли спасти 4-месячную пассажирку самолета, который сел в аэропорту Перми по пути в Москву, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее СМИ сообщили, что в пятницу в пермском аэропорту экстренно сел летевший из Абакана в Москву самолет, на борту которого стало плохо ребенку.
"Осуществлялась медицинская эвакуация 4-месячного ребенка в сопровождении мамы и реаниматолога из больницы республики Тыва на лечение в Москву. Реанимационная педиатрическая бригада скорой медпомощи Перми совместно с реаниматологом реанимировали ребенка, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось", — сообщили в министерстве на просьбу прокомментировать инцидент.
РИА Новости пока не располагает комментарием пермского аэропорта.
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Следователи начали проверку после гибели младенца на борту самолета, вынужденно приземлившегося в пермском аэропорту, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
"В Пермском крае проводится процессуальная проверка по факту смерти малолетнего ребенка на борту самолета Airbus A320, выполнявшего рейс сообщением "Абакан - Москва" авиакомпании "Аэрофлот". Он произвел вынужденную посадку в 11.05 по местному времени (09.05 мск) в аэропорту "Большое Савино". Врачи, прибывшие на борт самолета, констатировали смерть пассажира", — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники управления осматривают место трагедии и тело ребенка, опрашивают родителей младенца, реанимировавших его медработников, а также пассажиров рейса и экипаж. Пресс-служба ведомства уточняет, что уже назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, после сбора информации об инциденте и завершения проверки будет принято процессуальное решение.
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