https://ria.ru/20200904/miting-1576801992.html
В Минске одновременно прошли марши сторонников и противников Лукашенко
Колонны сторонников и противников президента Белоруссии Александра Лукашенко встретились в пятницу вечером и мирно проследовали мимо друг друга на проспекте... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T20:51
2020-09-04T20:51
2020-09-04T21:17
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Колонны сторонников и противников президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> встретились в пятницу вечером и мирно проследовали мимо друг друга на проспекте Независимости - одной из центральных артерий белорусской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Колонна противников Лукашенко состояла, в основном, из девушек и женщин. Ранее они выстроились в цепь солидарности у Комаровского рынка, после чего направились к площади Победы, а оттуда - мимо Дворца республики к площади Независимости.Примерно на полпути у них произошла неожиданная встреча с менее многочисленной группой сторонников Лукашенко. Они пели белорусский гимн. Колонны встретились и проследовали мимо друг друга, не высказывая никаких агрессивных лозунгов или намерений. Некоторые из участников двух шествий махали своим "оппонентам" руками.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576673747.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Колонны сторонников и противников президента Белоруссии Александра Лукашенко встретились
Колонны сторонников и противников президента Белоруссии Александра Лукашенко встретились в пятницу вечером и мирно проследовали мимо друг друга на проспекте Независимости - одной из центральных артерий белорусской столицы.
2020-09-04T20:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 4 сен - РИА Новости.
Колонны сторонников и противников президента Белоруссии Александра Лукашенко
встретились в пятницу вечером и мирно проследовали мимо друг друга на проспекте Независимости - одной из центральных артерий белорусской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Колонна противников Лукашенко состояла, в основном, из девушек и женщин. Ранее они выстроились в цепь солидарности у Комаровского рынка, после чего направились к площади Победы, а оттуда - мимо Дворца республики к площади Независимости.
Примерно на полпути у них произошла неожиданная встреча с менее многочисленной группой сторонников Лукашенко. Они пели белорусский гимн. Колонны встретились и проследовали мимо друг друга, не высказывая никаких агрессивных лозунгов или намерений. Некоторые из участников двух шествий махали своим "оппонентам" руками.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН
сообщила, что в МВД Белоруссии
подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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