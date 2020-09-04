https://ria.ru/20200904/militsioner-1576725461.html

В Белоруссии россиянин с топором в рюкзаке ножом ранил милиционера

Гражданина России подозревают в Белоруссии в нападении на сотрудников милиции и ранении одного из них, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:19

2020-09-04T11:19

2020-09-04T11:19

брестская область

иваново

белоруссия

происшествия

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<strong>МИНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Гражданина России подозревают в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в нападении на сотрудников милиции и ранении одного из них, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики."Вчера… сотрудники уголовного розыска Ивановского РОВД (<a href="http://ria.ru/location_Brestskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Брестская область</a> – ред.) получили оперативную информацию о ранее судимом гражданине России, который намеревался прибыть в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a> для совершения особо тяжкого преступления. Оперативники задержали 54-летнего мужчину на железнодорожной станции. При этом он оказал активное сопротивление: достал из потайного кармана нож и набросился на правоохранителей. Проникающее ранение брюшной полости, резаные раны шеи и груди получил один из сотрудников", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным МВД, в рюкзаке задержанного находились топор, черная маска, отмычки и продукты питания, что "свидетельствует о намерениях мужчины заниматься противоправной деятельностью".В ведомстве обратили внимание, что задержанный ранее совершил преступление и после отбытия наказания в июле 2020 года был принудительно выслан под конвоем из Белоруссии, а также неоднократно привлекался к ответственности за нарушение административного законодательства."Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе.Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, добавили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575728528.html

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брестская область

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брестская область, иваново, белоруссия, происшествия