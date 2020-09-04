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В Белоруссии россиянин с топором в рюкзаке ножом ранил милиционера
Гражданина России подозревают в Белоруссии в нападении на сотрудников милиции и ранении одного из них, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:19
2020-09-04T11:19
брестская область
иваново
белоруссия
происшествия
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<strong>МИНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Гражданина России подозревают в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в нападении на сотрудников милиции и ранении одного из них, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики."Вчера… сотрудники уголовного розыска Ивановского РОВД (<a href="http://ria.ru/location_Brestskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Брестская область</a> – ред.) получили оперативную информацию о ранее судимом гражданине России, который намеревался прибыть в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a> для совершения особо тяжкого преступления. Оперативники задержали 54-летнего мужчину на железнодорожной станции. При этом он оказал активное сопротивление: достал из потайного кармана нож и набросился на правоохранителей. Проникающее ранение брюшной полости, резаные раны шеи и груди получил один из сотрудников", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным МВД, в рюкзаке задержанного находились топор, черная маска, отмычки и продукты питания, что "свидетельствует о намерениях мужчины заниматься противоправной деятельностью".В ведомстве обратили внимание, что задержанный ранее совершил преступление и после отбытия наказания в июле 2020 года был принудительно выслан под конвоем из Белоруссии, а также неоднократно привлекался к ответственности за нарушение административного законодательства."Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе.Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, добавили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575728528.html
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брестская область
иваново
белоруссия
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брестская область, иваново, белоруссия, происшествия

В Белоруссии россиянин с топором в рюкзаке ножом ранил милиционера

11:19 04.09.2020
769
© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Sputnik
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Милиция Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Гражданина России подозревают в Белоруссии в нападении на сотрудников милиции и ранении одного из них, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики.
"Вчера… сотрудники уголовного розыска Ивановского РОВД (Брестская область – ред.) получили оперативную информацию о ранее судимом гражданине России, который намеревался прибыть в Иваново для совершения особо тяжкого преступления. Оперативники задержали 54-летнего мужчину на железнодорожной станции. При этом он оказал активное сопротивление: достал из потайного кармана нож и набросился на правоохранителей. Проникающее ранение брюшной полости, резаные раны шеи и груди получил один из сотрудников", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным МВД, в рюкзаке задержанного находились топор, черная маска, отмычки и продукты питания, что "свидетельствует о намерениях мужчины заниматься противоправной деятельностью".
В ведомстве обратили внимание, что задержанный ранее совершил преступление и после отбытия наказания в июле 2020 года был принудительно выслан под конвоем из Белоруссии, а также неоднократно привлекался к ответственности за нарушение административного законодательства.
"Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, добавили в ведомстве.
Топор - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа, 11:22
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8123404
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Брестская областьИвановоБелоруссияПроисшествия
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