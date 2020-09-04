https://ria.ru/20200904/maysak-1576726997.html

Ослабевший после удара по Приморью тайфун "Майсак" перешел в циклон

После удара по территории Приморского края тайфун "Майсак" ослабел до циклона, в ближайшие три дня он будет оказывать воздействие на три региона Дальнего... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:42

2020-09-04T11:42

2020-09-04T11:42

тайфун "майсак"

владивосток

приморский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> После удара по территории <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> тайфун "Майсак" ослабел до циклона, в ближайшие три дня он будет оказывать воздействие на три региона <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.Основной удар тайфуна "Майсак" пришелся на юго-запад Приморья, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Наиболее сложная ситуация оказалась в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a>, где введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>. В пятницу в поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района также объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.Штормовой ветер стал причиной множества аварий на сетях электроснабжения, пострадали крыши и фасады домов, на ряде дорог транспортное сообщение оказалось заблокированным упавшими деревьями, были зафиксированы отключения воды. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, метеостанции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.

https://ria.ru/20200904/maysak-1576716539.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайфун "майсак", владивосток, приморский край, происшествия