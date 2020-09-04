Ослабевший после удара по Приморью тайфун "Майсак" перешел в циклон
© AP Photo / Toru HanaiТайфун
© AP Photo / Toru Hanai
Тайфун . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. После удара по территории Приморского края тайфун "Майсак" ослабел до циклона, в ближайшие три дня он будет оказывать воздействие на три региона Дальнего Востока, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
"В соответствии с прогнозом, тайфун "Maйсак" ослабел до циклона, в предстоящие трое суток он будет оказывать воздействие в Амурской области на бассейн рек Зея, Селемджа и среднее течение Амура осадками до 50 миллиметров за 72 часа. В Еврейской автономной области и западных районах Хабаровского края ожидаются осадки до 20 миллиметров, порывы ветра до 20 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.
Основной удар тайфуна "Майсак" пришелся на юго-запад Приморья, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Наиболее сложная ситуация оказалась в Находке, где введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке. В пятницу в поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района также объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Штормовой ветер стал причиной множества аварий на сетях электроснабжения, пострадали крыши и фасады домов, на ряде дорог транспортное сообщение оказалось заблокированным упавшими деревьями, были зафиксированы отключения воды. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, метеостанции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.