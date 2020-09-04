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Ослабевший после удара по Приморью тайфун "Майсак" перешел в циклон
После удара по территории Приморского края тайфун "Майсак" ослабел до циклона, в ближайшие три дня он будет оказывать воздействие на три региона Дальнего... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:42
2020-09-04T11:42
тайфун "майсак"
владивосток
приморский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> После удара по территории <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> тайфун "Майсак" ослабел до циклона, в ближайшие три дня он будет оказывать воздействие на три региона <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.Основной удар тайфуна "Майсак" пришелся на юго-запад Приморья, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Наиболее сложная ситуация оказалась в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a>, где введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>. В пятницу в поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района также объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.Штормовой ветер стал причиной множества аварий на сетях электроснабжения, пострадали крыши и фасады домов, на ряде дорог транспортное сообщение оказалось заблокированным упавшими деревьями, были зафиксированы отключения воды. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, метеостанции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
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владивосток
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тайфун "майсак", владивосток, приморский край, происшествия

Ослабевший после удара по Приморью тайфун "Майсак" перешел в циклон

11:42 04.09.2020
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© AP Photo / Toru HanaiТайфун
Тайфун - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Toru Hanai
Тайфун . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. После удара по территории Приморского края тайфун "Майсак" ослабел до циклона, в ближайшие три дня он будет оказывать воздействие на три региона Дальнего Востока, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
"В соответствии с прогнозом, тайфун "Maйсак" ослабел до циклона, в предстоящие трое суток он будет оказывать воздействие в Амурской области на бассейн рек Зея, Селемджа и среднее течение Амура осадками до 50 миллиметров за 72 часа. В Еврейской автономной области и западных районах Хабаровского края ожидаются осадки до 20 миллиметров, порывы ветра до 20 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.
Основной удар тайфуна "Майсак" пришелся на юго-запад Приморья, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Наиболее сложная ситуация оказалась в Находке, где введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке. В пятницу в поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района также объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Штормовой ветер стал причиной множества аварий на сетях электроснабжения, пострадали крыши и фасады домов, на ряде дорог транспортное сообщение оказалось заблокированным упавшими деревьями, были зафиксированы отключения воды. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, метеостанции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
Ликвидация последствий тайфуна Майсак в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Тайфун "Майсак"ВладивостокПриморский крайПроисшествия
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