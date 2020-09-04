https://ria.ru/20200904/maysak-1576716539.html

В Приморье 55 человек пострадали от тайфуна "Майсак"

В Приморском крае из-за тайфуна "Майсак получили травмы 55 человек, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T08:18

2020-09-04T08:18

2020-09-04T09:20

тайфун "майсак"

шкотовский район

владивосток

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 4 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморском крае</a> из-за <u><a href="https://ria.ru/category_tayfun-maysak/">тайфуна "Майсак</a></u> получили травмы 55 человек, сообщило региональное правительство.Люди начали обращаться за медицинской помощью начиная с 15.00 (8.00 мск) третьего сентября.У пострадавших в основном ушибы конечностей и инородные тела в переднем отделе глаза. В ведомстве подтвердили, что один человек в результате стихии погиб. Инцидент произошел в деревне Лукьяновка <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовского района</a>, на мужчину повалилось дерево. В двух поселках этого района, Новонежино и Подъяпольское, ввели режим ЧС.Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса.Всего, по данным властей, от тайфуна пострадали 70 муниципалитетов, свыше 150 тысяч человек остались без электроснабжения. Самая сложная ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a>, где уже ввели режим ЧС муниципального характера, а также в Надеждинском, Партизанском, Хасанском, Шкотовском районах, городах <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артеме</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>.В краевом центре скорость ветра достигла пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы до 43 метров в секунду. Из-за ураганного ветра в четверг закрыли мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский.Губернатор Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> распорядился оказать материальную помощь семьям погибших.

https://ria.ru/20200903/tayfun-1576656369.html

https://ria.ru/20200903/tayfun-1576679894.html

шкотовский район

владивосток

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайфун "майсак", шкотовский район, владивосток, приморский край, происшествия