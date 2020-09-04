Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/maysak-1576716539.html
В Приморье 55 человек пострадали от тайфуна "Майсак"
В Приморском крае из-за тайфуна "Майсак получили травмы 55 человек, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T08:18
2020-09-04T09:20
тайфун "майсак"
шкотовский район
владивосток
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576717313_0:40:1024:616_1400x0_80_0_0_88482f1d6a2b30fad1c9d511bd504d00.jpg
<strong>ВЛАДИВОСТОК, 4 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморском крае</a> из-за <u><a href="https://ria.ru/category_tayfun-maysak/">тайфуна "Майсак</a></u> получили травмы 55 человек, сообщило региональное правительство.Люди начали обращаться за медицинской помощью начиная с 15.00 (8.00 мск) третьего сентября.У пострадавших в основном ушибы конечностей и инородные тела в переднем отделе глаза. В ведомстве подтвердили, что один человек в результате стихии погиб. Инцидент произошел в деревне Лукьяновка <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовского района</a>, на мужчину повалилось дерево. В двух поселках этого района, Новонежино и Подъяпольское, ввели режим ЧС.Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса.Всего, по данным властей, от тайфуна пострадали 70 муниципалитетов, свыше 150 тысяч человек остались без электроснабжения. Самая сложная ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a>, где уже ввели режим ЧС муниципального характера, а также в Надеждинском, Партизанском, Хасанском, Шкотовском районах, городах <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артеме</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>.В краевом центре скорость ветра достигла пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы до 43 метров в секунду. Из-за ураганного ветра в четверг закрыли мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский.Губернатор Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> распорядился оказать материальную помощь семьям погибших.
https://ria.ru/20200903/tayfun-1576656369.html
https://ria.ru/20200903/tayfun-1576679894.html
шкотовский район
владивосток
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576717313_172:0:854:511_1400x0_80_0_0_ce3b32ed4f5dc62e17c0cf6da0dbe011.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тайфун "майсак", шкотовский район, владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье 55 человек пострадали от тайфуна "Майсак"

08:18 04.09.2020 (обновлено: 09:20 04.09.2020)
1083
© Фото : администрация Приморского края/АО "ДРСК"Ликвидация последствий тайфуна "Майсак" в Приморском крае
Ликвидация последствий тайфуна Майсак в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : администрация Приморского края/АО "ДРСК"
Ликвидация последствий тайфуна "Майсак" в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. В Приморском крае из-за тайфуна "Майсак получили травмы 55 человек, сообщило региональное правительство.
Люди начали обращаться за медицинской помощью начиная с 15.00 (8.00 мск) третьего сентября.
Тайфун Болавен в Приморье - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 02:08
В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
У пострадавших в основном ушибы конечностей и инородные тела в переднем отделе глаза.

"Всем, кто обратился за помощью, была оказана квалифицированная медицинская помощь – из 11 человек, обратившихся в "тысячекоечную" больницу, семь человек оперативно прооперированы", – отметила глава краевого минздрава Анастасия Худченко.

В ведомстве подтвердили, что один человек в результате стихии погиб. Инцидент произошел в деревне Лукьяновка Шкотовского района, на мужчину повалилось дерево. В двух поселках этого района, Новонежино и Подъяпольское, ввели режим ЧС.
Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса.
Пассажирские поезда РЖД - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 13:55
В Приморье произошел сбой в движении поездов из-за тайфуна
Всего, по данным властей, от тайфуна пострадали 70 муниципалитетов, свыше 150 тысяч человек остались без электроснабжения. Самая сложная ситуация в Находке, где уже ввели режим ЧС муниципального характера, а также в Надеждинском, Партизанском, Хасанском, Шкотовском районах, городах Артеме и Владивостоке.
В краевом центре скорость ветра достигла пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы до 43 метров в секунду. Из-за ураганного ветра в четверг закрыли мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился оказать материальную помощь семьям погибших.
"Это нужно сделать незамедлительно, в последующем доложите, как это было организовано", — приводит его слова пресс-служба правительства.
200400
Обсудить 0
Тайфун "Майсак"Шкотовский районВладивостокПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Спасская башня Московского Кремля
Московские городские службы переведут в усиленный режиме из-за Дня города
Лаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
В России провели более 37,8 миллиона тестов на коронавирус
Блюдо из говядины
Ученые рассказали, как нельзя готовить мясо
Российские рубли
В России выдали уникальный кредит
Российские рубли
Аналитики предсказали курс рубля к концу года
Женщина гуляет с детьми в парке
В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу назвал лучшие места для отдыха в России
Алексей Тороп
Экс-сотрудника прокуратуры обвинили в убийстве девушки
Таким Ольга забрала приемного сына из Ёлочки
"Невесомый, как кукла". Почему крымский дом ребенка стал "концлагерем"
Автомобиль въехал в участников акции Black Lives Matter в Нью-Йорке
В Нью-Йорке машина въехала в толпу протестующих
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Сергей Шойгу: очень хочу построить большой, красивый и удобный город
Тушение пожара в Ростовской области
Площадь лесного пожара в Ростовской области превысила тысячу гектаров
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019
В Приморье из-за тайфуна погибли три человека
Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения
Новорожденный
СМИ выяснили, кто настоящий отец ребенка родившей в 14 лет школьницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния