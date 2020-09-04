В Приморье 55 человек пострадали от тайфуна "Майсак"
08:18 04.09.2020 (обновлено: 09:20 04.09.2020)
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© Фото : администрация Приморского края/АО "ДРСК"Ликвидация последствий тайфуна "Майсак" в Приморском крае
© Фото : администрация Приморского края/АО "ДРСК"
Ликвидация последствий тайфуна "Майсак" в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. В Приморском крае из-за тайфуна "Майсак получили травмы 55 человек, сообщило региональное правительство.
Люди начали обращаться за медицинской помощью начиная с 15.00 (8.00 мск) третьего сентября.
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У пострадавших в основном ушибы конечностей и инородные тела в переднем отделе глаза.
"Всем, кто обратился за помощью, была оказана квалифицированная медицинская помощь – из 11 человек, обратившихся в "тысячекоечную" больницу, семь человек оперативно прооперированы", – отметила глава краевого минздрава Анастасия Худченко.
В ведомстве подтвердили, что один человек в результате стихии погиб. Инцидент произошел в деревне Лукьяновка Шкотовского района, на мужчину повалилось дерево. В двух поселках этого района, Новонежино и Подъяпольское, ввели режим ЧС.
Еще одно ЧП произошло в Уссурийском заливе, когда стихия выбросила на отмель плавкран "Черноморец-34", погибли два матроса.
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Всего, по данным властей, от тайфуна пострадали 70 муниципалитетов, свыше 150 тысяч человек остались без электроснабжения. Самая сложная ситуация в Находке, где уже ввели режим ЧС муниципального характера, а также в Надеждинском, Партизанском, Хасанском, Шкотовском районах, городах Артеме и Владивостоке.
В краевом центре скорость ветра достигла пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы до 43 метров в секунду. Из-за ураганного ветра в четверг закрыли мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко распорядился оказать материальную помощь семьям погибших.
"Это нужно сделать незамедлительно, в последующем доложите, как это было организовано", — приводит его слова пресс-служба правительства.