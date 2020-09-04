https://ria.ru/20200904/marchelli-1576727090.html

Новым худруком Театра Моссовета может стать режиссер Евгений Марчелли

Режиссер Евгений Марчелли станет новым художественным руководителем Театра имени Моссовета, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:55

2020-09-04T11:55

2020-09-04T11:55

культура

театр

новости культуры

евгений марчелли

театр имени моссовета

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Режиссер Евгений Марчелли станет новым художественным руководителем Театра имени Моссовета, сообщил источник РИА Новости.Марчелли – известный театральный режиссер, ставил спектакли в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Его новая работа – спектакль "Страсти по Фоме" по произведению Достоевского – будет представлена в новом сезоне в Театре наций.Ранее Марчелли ушел с поста худрука ярославского театра имени Волкова из-за сложившейся конфликтной ситуации с директором Алексеем Туркаловым.

https://ria.ru/20200812/1575653732.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, евгений марчелли, театр имени моссовета