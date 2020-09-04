https://ria.ru/20200904/lukashenko-1576773193.html

В Германии оценили вероятность введения санкций ЕС против Лукашенко

Берлин продолжает переговоры с европейскими партнерами о санкциях против белорусских властей, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T13:18

2020-09-04T13:18

2020-09-04T14:35

светлана тихановская

штеффен зайберт

евросоюз

белоруссия

протесты в белоруссии

александр лукашенко

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости.</strong> Берлин продолжает переговоры с европейскими партнерами о санкциях против белорусских властей, заявил официальный представитель кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>, комментируя данные СМИ о том, что Германия, Франция и Италия якобы не согласились с идеей ввести санкции персонально против президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.Ранее газета <a href="https://www.welt.de/" target="_blank">Die Welt</a> сообщила, что санкции ЕС не будут наложены на президента Белоруссии благодаря голосам ФРГ, Франции и Италии. Это сделано для того, чтобы "сохранить открытыми каналы для диалога" с белорусским лидером, сообщила газета. Многие государства ЕС, включая Польшу и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на внесение Лукашенко в санкционный список, отмечает издание.Он добавил, что одно остается четким - "эти продолжающиеся нарушения прав человека и гражданских прав, которые происходят в Белоруссии, не могут остаться без последствий".Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a>, фальсификацию выборов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/sanktsii-1576725677.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, штеффен зайберт, евросоюз, белоруссия, александр лукашенко, германия, берлин (город), в мире