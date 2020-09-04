В Германии оценили вероятность введения санкций ЕС против Лукашенко
13:18 04.09.2020 (обновлено: 14:35 04.09.2020)
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Берлин продолжает переговоры с европейскими партнерами о санкциях против белорусских властей, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя данные СМИ о том, что Германия, Франция и Италия якобы не согласились с идеей ввести санкции персонально против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее газета Die Welt сообщила, что санкции ЕС не будут наложены на президента Белоруссии благодаря голосам ФРГ, Франции и Италии. Это сделано для того, чтобы "сохранить открытыми каналы для диалога" с белорусским лидером, сообщила газета. Многие государства ЕС, включая Польшу и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на внесение Лукашенко в санкционный список, отмечает издание.
Вчера, 11:22Сказано в эфиреПолитолог объяснил разные подходы в ЕС к санкциям против Лукашенко Евросоюз не будет вводить санкции против Александра Лукашенко, пишет немецкое издание Die Welt. В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров отметил, что страны ЕС по-разному относятся к давлению на президента Белоруссии.
"Решения по санкциям против тех, кто ответственен за актуальную ситуацию в Белоруссии, против тех, кто ответственен за нарушения прав человека и гражданских прав, должны приниматься в кругу стран ЕС, там ведутся переговоры, здесь ничего не изменилось. Мы в постоянном контакте с европейскими партнерами", - заявил официальный представитель кабмина ФРГ на брифинге в пятницу.
Он добавил, что одно остается четким - "эти продолжающиеся нарушения прав человека и гражданских прав, которые происходят в Белоруссии, не могут остаться без последствий".
Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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