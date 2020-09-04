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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/lukashenko-1576773193.html
В Германии оценили вероятность введения санкций ЕС против Лукашенко
Берлин продолжает переговоры с европейскими партнерами о санкциях против белорусских властей, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:18
2020-09-04T14:35
светлана тихановская
штеффен зайберт
евросоюз
белоруссия
протесты в белоруссии
александр лукашенко
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости.</strong> Берлин продолжает переговоры с европейскими партнерами о санкциях против белорусских властей, заявил официальный представитель кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>, комментируя данные СМИ о том, что Германия, Франция и Италия якобы не согласились с идеей ввести санкции персонально против президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.Ранее газета <a href="https://www.welt.de/" target="_blank">Die Welt</a> сообщила, что санкции ЕС не будут наложены на президента Белоруссии благодаря голосам ФРГ, Франции и Италии. Это сделано для того, чтобы "сохранить открытыми каналы для диалога" с белорусским лидером, сообщила газета. Многие государства ЕС, включая Польшу и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на внесение Лукашенко в санкционный список, отмечает издание.Он добавил, что одно остается четким - "эти продолжающиеся нарушения прав человека и гражданских прав, которые происходят в Белоруссии, не могут остаться без последствий".Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a>, фальсификацию выборов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, штеффен зайберт, евросоюз, белоруссия, александр лукашенко, германия, берлин (город), в мире

В Германии оценили вероятность введения санкций ЕС против Лукашенко

13:18 04.09.2020 (обновлено: 14:35 04.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Берлин продолжает переговоры с европейскими партнерами о санкциях против белорусских властей, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя данные СМИ о том, что Германия, Франция и Италия якобы не согласились с идеей ввести санкции персонально против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее газета Die Welt сообщила, что санкции ЕС не будут наложены на президента Белоруссии благодаря голосам ФРГ, Франции и Италии. Это сделано для того, чтобы "сохранить открытыми каналы для диалога" с белорусским лидером, сообщила газета. Многие государства ЕС, включая Польшу и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на внесение Лукашенко в санкционный список, отмечает издание.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 11:22Сказано в эфире
Политолог объяснил разные подходы в ЕС к санкциям против Лукашенко Евросоюз не будет вводить санкции против Александра Лукашенко, пишет немецкое издание Die Welt. В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров отметил, что страны ЕС по-разному относятся к давлению на президента Белоруссии.
"Решения по санкциям против тех, кто ответственен за актуальную ситуацию в Белоруссии, против тех, кто ответственен за нарушения прав человека и гражданских прав, должны приниматься в кругу стран ЕС, там ведутся переговоры, здесь ничего не изменилось. Мы в постоянном контакте с европейскими партнерами", - заявил официальный представитель кабмина ФРГ на брифинге в пятницу.
Он добавил, что одно остается четким - "эти продолжающиеся нарушения прав человека и гражданских прав, которые происходят в Белоруссии, не могут остаться без последствий".
Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 12:10
Российские спецслужбы анализируют заявление Лукашенко по Навальному
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяШтеффен ЗайбертЕвросоюзБелоруссияАлександр ЛукашенкоГерманияБерлин (город)В мире
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