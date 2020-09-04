https://ria.ru/20200904/lukashenko-1576728300.html

Песков рассказал о подготовке визита Лукашенко в Москву

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву состоится, в настоящее время ведется его подготовка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:05

2020-09-04T12:05

2020-09-04T12:05

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

москва

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Визит президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> состоится, в настоящее время ведется его подготовка, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Визит президента Белоруссии в Москву состоится, он готовится в эти дни. Точную дату визита мы сообщим вам своевременно", - сказал Песков журналистам.В конце августа пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча президентов РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и Александра Лукашенко состоится в течение пары недель.

https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576716992.html

москва

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, белоруссия, политика