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https://ria.ru/20200904/lukashenko-1576728300.html
Песков рассказал о подготовке визита Лукашенко в Москву
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву состоится, в настоящее время ведется его подготовка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:05
2020-09-04T12:05
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
москва
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Визит президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> состоится, в настоящее время ведется его подготовка, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Визит президента Белоруссии в Москву состоится, он готовится в эти дни. Точную дату визита мы сообщим вам своевременно", - сказал Песков журналистам.В конце августа пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча президентов РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и Александра Лукашенко состоится в течение пары недель.
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александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, белоруссия, политика

Песков рассказал о подготовке визита Лукашенко в Москву

12:05 04.09.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву состоится, в настоящее время ведется его подготовка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Визит президента Белоруссии в Москву состоится, он готовится в эти дни. Точную дату визита мы сообщим вам своевременно", - сказал Песков журналистам.
В конце августа пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча президентов РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в течение пары недель.
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 08:49Протесты в Белоруссии
Die Welt: Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко
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Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваБелоруссияПолитика
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