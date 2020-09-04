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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/lukashenko-1576714184.html
Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
Постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор считает, что страны Запада должны попытаться убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T03:01
2020-09-04T03:05
протесты в белоруссии
светлана тихановская
джеймс гилмор (бывший губернатор штата вирджиния)
обсе
александр лукашенко
москва
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Постоянный представитель <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в ОБСЕ <a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Gilmor_byvshijj_gubernator_shtata_Virdzhinija/" target="_blank" data-auto="true">Джеймс Гилмор</a> считает, что страны Запада должны попытаться убедить президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> добровольно отказаться от власти.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, джеймс гилмор (бывший губернатор штата вирджиния), обсе, александр лукашенко, москва, белоруссия, сша, в мире

Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"

03:01 04.09.2020 (обновлено: 03:05 04.09.2020)
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© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA PoolПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA Pool
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор считает, что страны Запада должны попытаться убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно отказаться от власти.
"То, что мы должны сделать прямо сейчас – это убедить Лукашенко, что он не может быть президентом страны в этих обстоятельствах", - сказал американский дипломат в интервью Foreign Policy.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяДжеймс Гилмор (бывший губернатор штата Вирджиния)ОБСЕАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияСШАВ мире
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