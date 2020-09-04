https://ria.ru/20200904/litva-1576633237.html

"Зажрались и забылись". Что теряет Прибалтика после ссоры с Лукашенко

Власти Латвии, Литвы и Эстонии первыми в Евросоюзе объявили санкции против Александра Лукашенко. В черном списке еще 29 чиновников. В Минске пообещали принять... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T08:00

2020-09-04T08:00

2020-09-04T08:06

саулюс сквернялис

латвийская железная дорога

римантас синкявичюс

линас линкявичюс

беларуськалий

александр лукашенко

евросоюз

москва

латвия

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Константин Севастьянов.</strong> Власти Латвии, Литвы и Эстонии первыми в Евросоюзе объявили санкции против Александра Лукашенко. В черном списке еще 29 чиновников. В Минске пообещали принять "адекватные меры". И это не пустые слова: экономика Латвии и особенно Литвы сильно зависит от белорусского транзита.Лопнуло терпениеСтратегический изъян географического положения Белоруссии — отсутствие выхода к морю. Приходится транспортировать товары через соседей. Так, в прошлом году порт Клайпеды обслужил 14,1 миллиона тонн белорусских грузов — это треть общего грузопотока. В частности, через Клайпеду прошли 9,8 миллиона тонн удобрений "Беларуськалия". Однако сейчас Литва настроена по отношению к Александру Лукашенко наиболее недружественно: Вильнюс не признал результаты президентских выборов, вводит санкции, приютил белорусскую оппозицию. "Они зажрались и забыли, что такое Белоруссия", — сказал Лукашенко и пообещал отказаться от литовских портов. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и глава МИД Линас Линкявичюс отреагировали сдержанно. "Заявления носят угрожающий характер, заставляют анализировать ситуацию. Может быть, белорусское правительство убедит президента подсчитать убытки и, я думаю, здравый смысл возобладает", — выразил надежду министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс. Переориентация белорусских грузов на другие направления нанесет ущерб Минску, так как путь через Литву — самый короткий, подчеркнул он.Перенос транзита из Прибалтики в Россию обсуждали и раньше. Так, встречаясь в ноябре 2012-го с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, Лукашенко отметил, что этот регион располагает мощнейшим транспортно-логистическим потенциалом — четыре морских порта. "Это для нас интересно с точки зрения реализации совместных транзитных проектов, в том числе взаимной перевалки товаров в третьи страны морским и сухопутным путем", — сказал тогда президент Белоруссии. И добавил: "Мы принципиально приняли решение о переориентации больших объемов грузов, в том числе калийных удобрений, с портов балтийских государств на ваши порты. Нам надо серьезно проработать эту тематику". Дрозденко инициативу поддержал и был готов содействовать выработке справедливых тарифов. Однако вскоре политическая конъюнктура поменялась, и "многовекторный батька" начал, как ему тогда казалось, серьезно сближаться с Западом. Мнимая "оттепель" между Минском и европейскими столицами продолжалась, в сущности, до этого года — и проект перевода белорусского транзита из Прибалтики в Россию был неактуален. Но сейчас, после травматического осознания Лукашенко того, как на самом деле относятся к нему в ЕС в общем, и в Балтии в частности, пришло время стряхнуть пыль с давнего плана. Им есть что терятьНекоторые литовские политики встревожены последними новостями. "Правительство Литвы, угрожая Лукашенко, допрыгалось. Если Белоруссия в самом деле прекратит транзит через Клайпеду, то в Литве пострадает не одно предприятие. Наш порт, "Литовские железные дороги" столкнутся с огромным экономическим кризисом, после чего начнется волна увольнений. Государственный бюджет недополучит как минимум 30% налогов от грузопотоков. Например, для литовской железной дороги белорусские калийные удобрения — это сегодня основной груз", — подчеркивает бывший депутат горсобрания Клайпеды Вячеслав Титов. Порт Клайпеды считается наиболее динамично развивающимся в Прибалтике — в значительной степени именно благодаря белорусам. Население города — 150 тысяч человек, и каждого третьего обеспечивает работой морская гавань. Депутат горсовета Вильнюса Ромуальда Пошевецкая подтверждает, что сегодня именно этот вопрос в Литве самый актуальный. "А не погорячились ли наши политики? Дискуссии на данную тему не утихают, мнения разделяются, — рассказывает она. — Одни считают, что Литва слишком активно взяла на себя роль опекуна оппозиционного движения Белоруссии и резко осуждают выбранный политический курс. Другие стоят на страже демократических ценностей и утверждают, что любой ценой нужно поддержать белорусов в стремлении "сбросить диктатора".До 2006 года Белоруссия пользовалась латвийскими портами — в Венспилсе и Риге. Но в Минске сочли, что путь через Клайпеду удобнее и дешевле. "В свою очередь, порт Клайпеды быстро переориентировался под белорусские грузы и инвестировал в инфраструктуру: расширил береговую линию, углубил каналы, построил терминал. Сложилось взаимовыгодное сотрудничество. Лишившись белорусских грузов, Литва, безусловно, понесет убытки, и ударит это не только по Клайпеде. Литовские железные дороги, перевозчики, экспедиторы, судовые агенты, ремонтники, поставщики судового инвентаря, сектор автомобильного транспорта, строительные компании по поставке терминального оборудования — все получают доход от белорусских грузовых перевозок", — заключает Пошевецкая.В Латвии планировали переманить к себе хотя бы часть белорусского транзита. Еще недавно Лукашенко ждали в Риге — визит наметили на весну, но из-за пандемии коронавируса перенесли на сентябрь. В июле в Латвии побывал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей — в разговорах с местными должностными лицами он всячески выражал заинтересованность в развитии сотрудничества с Евросоюзом в целом и Латвией в частности — особенно в транспортной сфере, логистике, транзите, сельском хозяйстве и высоких технологиях. Латыши встречали такие рассуждения благосклонно — и понятно почему: за первое полугодие железнодорожные грузоперевозки в стране сократились на 47,2% (до 11,563 миллиона тонн). Пришлось уволить 1500 сотрудников компании "Латвийские железные дороги" — 24% всего персонала. Предприятие распродает локомотивы, вагоны и вынуждено свернуть проект по собственной электрификации, на который уже выделили крупную дотацию из Фонда сплочения ЕС. Не осталось выбораОфициальная Рига тянула с однозначным осуждением действий Лукашенко после выборов. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич даже высказался в том духе, что антибелорусские санкции нежелательны, так как это лишь еще сильнее привяжет Минск к Москве. Но в итоге "особое мнение" Латвии не позволили — уклониться от участия в общем негодовании латышам не удалось. И Ринкевич заявил: визит Александра Лукашенко в Ригу "ввиду последних событий невозможен и снят с повестки дня"."Переориентация не заставит себя долго ждать, особенно в сторону России, где таможенные процедуры не нужны", — предупреждает литовский министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс.Действительно, это нивелирует то, что путь через российские порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 100-200 километров дольше. Собственно, сама по себе перевозка — меньшая часть затрат. Важнее портовые, транзитные, инвестиционные сборы, стоимость оформления грузов, таможенные пошлины. К слову, еще в 2017-м Владимир Путин поставил задачу договориться с Минском о транспортировке белорусских нефтепродуктов, полученных из российской нефти, через российские порты и железные дороги. Правда, и тогда делу помешала "многополярность" Лукашенко.

nykzr89 Да подумаешь 350 км до порта, лучше будем за 1500 км грузы возить😂😂😂. 332

Ярослав Погодин Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты )) 218

88

москва

латвия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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