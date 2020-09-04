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Голикова объяснила, почему возник дефицит лекарств от лейкоза
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что дефицит ряда препаратов, применяемых при лейкозе, возник из-за ухода с рынка иностранных производителей. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:09
2020-09-04T17:09
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
ростовская область
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен — РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> заявила, что дефицит ряда препаратов, применяемых при лейкозе, возник из-за ухода с рынка иностранных производителей.Врачи в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, где Голикова находится с визитом, обратились к вице-премьеру с просьбой помочь в связи с дефицитом трех таких препаратов: винкрестина, высокодозного цитарабина и этопозида.По ее словам, Минздрав сейчас заканчивает работу над документом, который должен быть внесен в правительство в ближайший понедельник. Документ предполагает иное регулирование цен на упомянутые препараты, в первую очередь, на винкрестин и высокодозный цитарабин.Параллельно с этим планируется исключить для винкрестина правило "третий лишний", и препарат сможет свободно выходить на рынок, а с учетом изменения цены он будет торговаться в обычном порядке, который принят по ФЗ 44. Также Минздрав оценивает потребность в цитарабине и этопозиде, чтобы понять, сколько лекарств нужно на 2020 и 2021 годы, добавила вице-премьер.
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россия
ростовская область
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, ростовская область

Голикова объяснила, почему возник дефицит лекарств от лейкоза

17:09 04.09.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что дефицит ряда препаратов, применяемых при лейкозе, возник из-за ухода с рынка иностранных производителей.
Врачи в Ростовской области, где Голикова находится с визитом, обратились к вице-премьеру с просьбой помочь в связи с дефицитом трех таких препаратов: винкрестина, высокодозного цитарабина и этопозида.

"Мы несколько последних месяцев этим очень предметно занимаемся. Вы абсолютно правы, что возникла дефектура на рынке, и связана она была с тем, что ряд иностранных производителей, которые традиционно поставляли на российский рынок эти препараты, ушли с российского рынка", - пояснила Голикова.

По ее словам, Минздрав сейчас заканчивает работу над документом, который должен быть внесен в правительство в ближайший понедельник. Документ предполагает иное регулирование цен на упомянутые препараты, в первую очередь, на винкрестин и высокодозный цитарабин.
Параллельно с этим планируется исключить для винкрестина правило "третий лишний", и препарат сможет свободно выходить на рынок, а с учетом изменения цены он будет торговаться в обычном порядке, который принят по ФЗ 44. Также Минздрав оценивает потребность в цитарабине и этопозиде, чтобы понять, сколько лекарств нужно на 2020 и 2021 годы, добавила вице-премьер.
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 10:25
РФ сняла ограничения на закупки препаратов для лечения лейкоза и лимфомы
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РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРостовская область
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