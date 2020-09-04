https://ria.ru/20200904/leykoz-1576791683.html

Голикова объяснила, почему возник дефицит лекарств от лейкоза

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что дефицит ряда препаратов, применяемых при лейкозе, возник из-за ухода с рынка иностранных производителей. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:09

2020-09-04T17:09

2020-09-04T17:09

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:345:2908:1980_1400x0_80_0_0_0d45626a0648d30e99b089ca4d4a7e22.jpg

<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен — РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> заявила, что дефицит ряда препаратов, применяемых при лейкозе, возник из-за ухода с рынка иностранных производителей.Врачи в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, где Голикова находится с визитом, обратились к вице-премьеру с просьбой помочь в связи с дефицитом трех таких препаратов: винкрестина, высокодозного цитарабина и этопозида.По ее словам, Минздрав сейчас заканчивает работу над документом, который должен быть внесен в правительство в ближайший понедельник. Документ предполагает иное регулирование цен на упомянутые препараты, в первую очередь, на винкрестин и высокодозный цитарабин.Параллельно с этим планируется исключить для винкрестина правило "третий лишний", и препарат сможет свободно выходить на рынок, а с учетом изменения цены он будет торговаться в обычном порядке, который принят по ФЗ 44. Также Минздрав оценивает потребность в цитарабине и этопозиде, чтобы понять, сколько лекарств нужно на 2020 и 2021 годы, добавила вице-премьер.

https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575477962.html

2

россия

ростовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, татьяна голикова, ростовская область