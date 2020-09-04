Голикова объяснила, почему возник дефицит лекарств от лейкоза
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что дефицит ряда препаратов, применяемых при лейкозе, возник из-за ухода с рынка иностранных производителей.
Врачи в Ростовской области, где Голикова находится с визитом, обратились к вице-премьеру с просьбой помочь в связи с дефицитом трех таких препаратов: винкрестина, высокодозного цитарабина и этопозида.
"Мы несколько последних месяцев этим очень предметно занимаемся. Вы абсолютно правы, что возникла дефектура на рынке, и связана она была с тем, что ряд иностранных производителей, которые традиционно поставляли на российский рынок эти препараты, ушли с российского рынка", - пояснила Голикова.
По ее словам, Минздрав сейчас заканчивает работу над документом, который должен быть внесен в правительство в ближайший понедельник. Документ предполагает иное регулирование цен на упомянутые препараты, в первую очередь, на винкрестин и высокодозный цитарабин.
Параллельно с этим планируется исключить для винкрестина правило "третий лишний", и препарат сможет свободно выходить на рынок, а с учетом изменения цены он будет торговаться в обычном порядке, который принят по ФЗ 44. Также Минздрав оценивает потребность в цитарабине и этопозиде, чтобы понять, сколько лекарств нужно на 2020 и 2021 годы, добавила вице-премьер.