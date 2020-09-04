https://ria.ru/20200904/lekarstva-1576719405.html

Правительство выделило регионам средства на лекарства

Правительство РФ одобрило выделение средств регионам на обеспечение граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специальными продуктами для детей-инвалидов,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T09:52

2020-09-04T09:52

2020-09-04T09:52

россия

здоровье - общество

правительство рф

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ одобрило выделение средств регионам на обеспечение граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специальными продуктами для детей-инвалидов, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте кабмина</a>."Принять проект распоряжения правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по данному вопросу", - говорится в сообщении.Принятие проекта направлено на реализацию федерального закона "О государственной социальной помощи".Кроме того, кабмин одобрил проект федерального закона о внесении изменений в части Налогового кодекса в связи с ратификацией РФ Конвенции о правовом статусе <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийского моря</a>.

https://ria.ru/20200804/1575361946.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, правительство рф