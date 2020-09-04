https://ria.ru/20200904/lekarstva-1576719405.html
Правительство выделило регионам средства на лекарства
Правительство РФ одобрило выделение средств регионам на обеспечение граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специальными продуктами для детей-инвалидов,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T09:52
2020-09-04T09:52
2020-09-04T09:52
россия
здоровье - общество
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575477743_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_e2e870be0ea5d878d537fab236b139ba.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ одобрило выделение средств регионам на обеспечение граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специальными продуктами для детей-инвалидов, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте кабмина</a>."Принять проект распоряжения правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по данному вопросу", - говорится в сообщении.Принятие проекта направлено на реализацию федерального закона "О государственной социальной помощи".Кроме того, кабмин одобрил проект федерального закона о внесении изменений в части Налогового кодекса в связи с ратификацией РФ Конвенции о правовом статусе <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийского моря</a>.
https://ria.ru/20200804/1575361946.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575477743_323:228:2750:2048_1400x0_80_0_0_b6dd87e1b1aaf2934db06568d0bfa097.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, правительство рф