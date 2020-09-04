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Правительство выделило регионам средства на лекарства
Правительство РФ одобрило выделение средств регионам на обеспечение граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специальными продуктами для детей-инвалидов,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T09:52
2020-09-04T09:52
россия
здоровье - общество
правительство рф
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ одобрило выделение средств регионам на обеспечение граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специальными продуктами для детей-инвалидов, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте кабмина</a>."Принять проект распоряжения правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по данному вопросу", - говорится в сообщении.Принятие проекта направлено на реализацию федерального закона "О государственной социальной помощи".Кроме того, кабмин одобрил проект федерального закона о внесении изменений в части Налогового кодекса в связи с ратификацией РФ Конвенции о правовом статусе <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийского моря</a>.
https://ria.ru/20200804/1575361946.html
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россия, здоровье - общество, правительство рф

Правительство выделило регионам средства на лекарства

09:52 04.09.2020
270
© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудник аптеки
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудник аптеки. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение средств регионам на обеспечение граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специальными продуктами для детей-инвалидов, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Принятие проекта направлено на реализацию федерального закона "О государственной социальной помощи".
Кроме того, кабмин одобрил проект федерального закона о внесении изменений в части Налогового кодекса в связи с ратификацией РФ Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 17:16
В России расширили перечень стратегически значимых лекарств
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РоссияЗдоровье - ОбществоПравительство РФ
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