Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200904/kurs-1576784744.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на десять копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 9,69 копейки, до 89,0384 рубля, курс доллара снизился на 28,57 копейки РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:32
2020-09-04T15:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357674_0:160:3052:1876_1400x0_80_0_0_786fadbea6da891d517cf81ac4ae4d1f.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 9,69 копейки, до 89,0384 рубля, курс доллара снизился на 28,57 копейки - до 75,1823 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 20 копеек, составив 81,4175 рубля.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357674_169:0:2881:2034_1400x0_80_0_0_61917fdbdd9de1bb0a6e9c8ce6cc125b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на десять копеек

15:32 04.09.2020
1526
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро в Москве
Электронное табло с символикой евро в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 9,69 копейки, до 89,0384 рубля, курс доллара снизился на 28,57 копейки - до 75,1823 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 20 копеек, составив 81,4175 рубля.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:00
Пошел по наклонной: что будет осенью с курсом рубля
1111000
Обсудить 1
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Российские рубли
Аналитики предсказали курс рубля к концу года
Лекционный зал МДА
Рязанская семинария не вводит карантин из-за COVID-19 у бывшего ректора
Алексей Навальный
МИД призвал ЕС не политизировать ситуацию с Навальным
Российские рубли
Пошел по наклонной: что будет осенью с курсом рубля
Работа нефтяных станков - качалок
Новак спрогнозировал среднюю цену на нефть в 2021 году
Электронное табло с символикой евро в Москве
Официальный курс евро на пятницу вырос больше чем на рубль
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Алексей Навальный
Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Шоссе Р92 на въезде в Калугу
В ОЭЗ "Калуга" построят завод за миллиард рублей
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Эксперт: привиться от коронавируса будет полезнее, чем переболеть им
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
На Украине выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Молоток в зале судебных заседаний
Жителю Твери дали два года колонии за снятие скальпа с жены
Доллары и евро. Архивное фото
Доллару предрекли падение на треть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния