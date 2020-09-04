https://ria.ru/20200904/kurs-1576784744.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на десять копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 9,69 копейки, до 89,0384 рубля, курс доллара снизился на 28,57 копейки РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:32
2020-09-04T15:32
2020-09-04T15:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 9,69 копейки, до 89,0384 рубля, курс доллара снизился на 28,57 копейки - до 75,1823 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 20 копеек, составив 81,4175 рубля.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика