https://ria.ru/20200904/kurily-1576715960.html

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3,5 километра

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на 3,5 километра, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:13

2020-09-04T11:13

2020-09-04T11:13

туризм

эбеко

парамушир

туризм

новости - туризм

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курильские острова

северо-курильск

камчатский край

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен — РИА Новости.</strong> Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на 3,5 километра, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН."Взрыв поднял пепел до 3,5 километра над уровнем моря в 12.38 (04.38 мск)", — говорится в сообщении.По данным KVERT, пепловый шлейф под влиянием ветра распространился на три километра к юго-востоку от вулкана. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.Ранее специалисты ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ предупредили, что взрывная деятельность трех вулканов на Курильских островах и Камчатке может представлять угрозу для международных и местных авиалиний. Отмечалось, что пеплопады и грязе-каменные потоки тало-дождевого и вулканического происхождения могут нарушить автомобильное сообщение и стать угрозой для туристов, спортсменов, изыскателей, находящихся в районах этих вулканов.Как пояснил РИА Новости ведущий инженер Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко, Эбеко извергается, не переставая, с октября 2016 года.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла, образовавшегося в 2017 году.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

https://ria.ru/20200426/1570483736.html

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курильские острова

северо-курильск

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эбеко, парамушир, туризм, новости - туризм, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова, северо-курильск, камчатский край, вулкан