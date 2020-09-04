https://ria.ru/20200904/kurenie-1576787149.html
Назван способ отучить школьников курить
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью радио Sputnik предложил лечить курящих школьников и делать табак менее доступным вместо того, РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:11
2020-09-04T16:11
2020-09-04T16:11
россия
курение
здоровье - общество
геннадий онищенко
дети
школа
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач России <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200904/onischenko-1576697961.html" target="_blank">радио Sputnik</a> предложил лечить курящих школьников и делать табак менее доступным вместо того, чтобы наказывать их родителей.Он обеспокоен тем, что российская молодежь начинает курить в 14-15 лет. Как отметил Онищенко, одним из главных факторов появления пагубной привычки является семья: зачастую родители прививают ребенку толерантное отношение к табаку из-за того, что курят сами."Курильщиков среди школьников надо лечить. Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет", — подчеркнул он.Помимо необходимости правильного воспитания, он обратил внимание на целесообразность повышения цен на табачную продукцию."У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых. Надо повышать цену табачных изделий. Также надо ограничить производство табака на территории Российской Федерации", — сказал Онищенко.
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курение, здоровье - общество, геннадий онищенко, дети, школа, общество
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко
в интервью радио Sputnik
предложил лечить курящих школьников и делать табак менее доступным вместо того, чтобы наказывать их родителей.
Он обеспокоен тем, что российская молодежь начинает курить в 14-15 лет. Как отметил Онищенко, одним из главных факторов появления пагубной привычки является семья: зачастую родители прививают ребенку толерантное отношение к табаку из-за того, что курят сами.
"Курильщиков среди школьников надо лечить. Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет", — подчеркнул он.
Помимо необходимости правильного воспитания, он обратил внимание на целесообразность повышения цен на табачную продукцию.
"У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых. Надо повышать цену табачных изделий. Также надо ограничить производство табака на территории Российской Федерации", — сказал Онищенко.