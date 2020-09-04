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Назван способ отучить школьников курить
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью радио Sputnik предложил лечить курящих школьников и делать табак менее доступным вместо того, РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:11
2020-09-04T16:11
россия
курение
здоровье - общество
геннадий онищенко
дети
школа
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач России <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200904/onischenko-1576697961.html" target="_blank">радио Sputnik</a> предложил лечить курящих школьников и делать табак менее доступным вместо того, чтобы наказывать их родителей.Он обеспокоен тем, что российская молодежь начинает курить в 14-15 лет. Как отметил Онищенко, одним из главных факторов появления пагубной привычки является семья: зачастую родители прививают ребенку толерантное отношение к табаку из-за того, что курят сами."Курильщиков среди школьников надо лечить. Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет", — подчеркнул он.Помимо необходимости правильного воспитания, он обратил внимание на целесообразность повышения цен на табачную продукцию."У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых. Надо повышать цену табачных изделий. Также надо ограничить производство табака на территории Российской Федерации", — сказал Онищенко.
Клоун.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, курение, здоровье - общество, геннадий онищенко, дети, школа, общество

Назван способ отучить школьников курить

16:11 04.09.2020
2389
© РИА Новости / Владимир ПесняЗнак, запрещающий курение, на аллее парка "Ривьера" в Сочи
Знак, запрещающий курение, на аллее парка Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью радио Sputnik предложил лечить курящих школьников и делать табак менее доступным вместо того, чтобы наказывать их родителей.
Он обеспокоен тем, что российская молодежь начинает курить в 14-15 лет. Как отметил Онищенко, одним из главных факторов появления пагубной привычки является семья: зачастую родители прививают ребенку толерантное отношение к табаку из-за того, что курят сами.
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": как наконец бросить курить?
31 августа, 12:00
"Курильщиков среди школьников надо лечить. Если штрафовать, то это пополнит бюджет, но эффективности не будет", — подчеркнул он.
Помимо необходимости правильного воспитания, он обратил внимание на целесообразность повышения цен на табачную продукцию.
"У нас, к сожалению, табачные изделия одни из самых дешевых. Надо повышать цену табачных изделий. Также надо ограничить производство табака на территории Российской Федерации", — сказал Онищенко.
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РоссиякурениеЗдоровье - ОбществоГеннадий ОнищенкоДетиШколаОбщество
Популярные комментарии
Клоун.
4 сентября, 16:15
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это полеАлександр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
13010115
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