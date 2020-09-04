https://ria.ru/20200904/krym-1576798724.html

Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают

Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"), чтобы... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T19:30

2020-09-04T19:30

2020-09-04T19:40

анастасия гридчина

сергей аксенов (политик)

владимир зеленский

республика крым

политика

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Украинская община <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> отправила в офис президента Украины культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"), чтобы пресечь любые спекуляции насчет сохранения и развития украинского языка в республике, сообщила глава общины <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-gridchina" target="_blank">Анастасия Гридчина</a>.Первый в российском Крыму ежеквартальный культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" начал выходить в июне этого года. Журнал выходит при поддержке главы республики <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov" target="_blank">Сергея Аксенова</a>."Мы попросили наших друзей и коллег, которые проживают на территории Украины, отправить журнал "Крим сьогодні" в офис президента Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимира Зеленского</a>, чтобы раз и навсегда властям Украины стало понятно, что украинский язык в Крыму сохраняется и развивается, и спекуляции на этот счет неуместны. Возможно, украинская власть наконец-то поймет, что крымчане не ограничены в свободе слова",- сказала РИА Новости Гридчина.По ее словам, ежедневно на Украине от украинских политиков звучат бурные заявления об "оккупации" и "планах реинтеграции" Крыма.По ее словам, община не ждет ответа из офиса президента <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a>, так как киевская власть умело игнорирует и не замечает то, что им не нравится."А развитие и сохранение украинского языка в Крыму им определенно не понравится, ведь это рушит сценарий их лжи о том, как в Крыму плохо живут украинцы. Сейчас наша редакция заканчивает работу над вторым выпуском журнала "Крим сьогодні", и мы обязательно отправим следующий номер на Украину", - сказала Гридчина.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и <a href="https://ria.ru/location_Sevastopol" target="_blank">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200825/krym-1576309344.html

https://ria.ru/20200826/krym-1576351753.html

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республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия гридчина, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, республика крым, политика