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Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают
Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"), чтобы... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T19:30
2020-09-04T19:40
анастасия гридчина
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
республика крым
политика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Украинская община <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> отправила в офис президента Украины культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"), чтобы пресечь любые спекуляции насчет сохранения и развития украинского языка в республике, сообщила глава общины <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-gridchina" target="_blank">Анастасия Гридчина</a>.Первый в российском Крыму ежеквартальный культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" начал выходить в июне этого года. Журнал выходит при поддержке главы республики <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov" target="_blank">Сергея Аксенова</a>."Мы попросили наших друзей и коллег, которые проживают на территории Украины, отправить журнал "Крим сьогодні" в офис президента Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимира Зеленского</a>, чтобы раз и навсегда властям Украины стало понятно, что украинский язык в Крыму сохраняется и развивается, и спекуляции на этот счет неуместны. Возможно, украинская власть наконец-то поймет, что крымчане не ограничены в свободе слова",- сказала РИА Новости Гридчина.По ее словам, ежедневно на Украине от украинских политиков звучат бурные заявления об "оккупации" и "планах реинтеграции" Крыма.По ее словам, община не ждет ответа из офиса президента <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a>, так как киевская власть умело игнорирует и не замечает то, что им не нравится."А развитие и сохранение украинского языка в Крыму им определенно не понравится, ведь это рушит сценарий их лжи о том, как в Крыму плохо живут украинцы. Сейчас наша редакция заканчивает работу над вторым выпуском журнала "Крим сьогодні", и мы обязательно отправим следующий номер на Украину", - сказала Гридчина.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и <a href="https://ria.ru/location_Sevastopol" target="_blank">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200825/krym-1576309344.html
https://ria.ru/20200826/krym-1576351753.html
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республика крым
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анастасия гридчина, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, республика крым, политика

Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают

19:30 04.09.2020 (обновлено: 19:40 04.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Симферополь в Крыму
Город Симферополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"), чтобы пресечь любые спекуляции насчет сохранения и развития украинского языка в республике, сообщила глава общины Анастасия Гридчина.
Первый в российском Крыму ежеквартальный культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" начал выходить в июне этого года. Журнал выходит при поддержке главы республики Сергея Аксенова.
"Мы попросили наших друзей и коллег, которые проживают на территории Украины, отправить журнал "Крим сьогодні" в офис президента Украины Владимира Зеленского, чтобы раз и навсегда властям Украины стало понятно, что украинский язык в Крыму сохраняется и развивается, и спекуляции на этот счет неуместны. Возможно, украинская власть наконец-то поймет, что крымчане не ограничены в свободе слова",- сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, ежедневно на Украине от украинских политиков звучат бурные заявления об "оккупации" и "планах реинтеграции" Крыма.

"И это все с учетом того, что среди их западных кураторов и среди украинских элит никто не верит в реальность подобного сценария. К сожалению, мировая общественность и украинские политики отрицают факт того, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, а также апеллируют к тому, что в Крыму регулярно притесняют украинцев и особенно угнетают развитие и функционирование украинского языка", - сказала Гридчина.

По ее словам, община не ждет ответа из офиса президента Украины, так как киевская власть умело игнорирует и не замечает то, что им не нравится.
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"А развитие и сохранение украинского языка в Крыму им определенно не понравится, ведь это рушит сценарий их лжи о том, как в Крыму плохо живут украинцы. Сейчас наша редакция заканчивает работу над вторым выпуском журнала "Крим сьогодні", и мы обязательно отправим следующий номер на Украину", - сказала Гридчина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Анастасия ГридчинаСергей Аксенов (политик)Владимир ЗеленскийРеспублика КрымПолитика
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