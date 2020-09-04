Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают
19:30 04.09.2020 (обновлено: 19:40 04.09.2020)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"), чтобы пресечь любые спекуляции насчет сохранения и развития украинского языка в республике, сообщила глава общины Анастасия Гридчина.
Первый в российском Крыму ежеквартальный культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" начал выходить в июне этого года. Журнал выходит при поддержке главы республики Сергея Аксенова.
"Мы попросили наших друзей и коллег, которые проживают на территории Украины, отправить журнал "Крим сьогодні" в офис президента Украины Владимира Зеленского, чтобы раз и навсегда властям Украины стало понятно, что украинский язык в Крыму сохраняется и развивается, и спекуляции на этот счет неуместны. Возможно, украинская власть наконец-то поймет, что крымчане не ограничены в свободе слова",- сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, ежедневно на Украине от украинских политиков звучат бурные заявления об "оккупации" и "планах реинтеграции" Крыма.
"И это все с учетом того, что среди их западных кураторов и среди украинских элит никто не верит в реальность подобного сценария. К сожалению, мировая общественность и украинские политики отрицают факт того, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, а также апеллируют к тому, что в Крыму регулярно притесняют украинцев и особенно угнетают развитие и функционирование украинского языка", - сказала Гридчина.
По ее словам, община не ждет ответа из офиса президента Украины, так как киевская власть умело игнорирует и не замечает то, что им не нравится.
"А развитие и сохранение украинского языка в Крыму им определенно не понравится, ведь это рушит сценарий их лжи о том, как в Крыму плохо живут украинцы. Сейчас наша редакция заканчивает работу над вторым выпуском журнала "Крим сьогодні", и мы обязательно отправим следующий номер на Украину", - сказала Гридчина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".