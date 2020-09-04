https://ria.ru/20200904/krym-1576723987.html

Аксенов поручил распределять подачу воды населению по справедливости

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил по справедливости распределять подачу воды населению Симферополя и близлежащих сел. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:57

2020-09-04T10:57

2020-09-04T11:12

юрий гоцанюк

свердловская область

сергей аксенов (политик)

симферополь

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> поручил по справедливости распределять подачу воды населению <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> и близлежащих сел.Ранее сообщалось, что поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших водохранилищ. Со 2 сентября наступил второй этап ограничений - подача воды в город и районы снижена со 150 до 110 тысяч кубометров в сутки. На третьем этапе (с 7 сентября) планируется подавать до примерно 70 тысяч кубометров воды.При этом глава республики поручил персонально уделить внимание вопросу обеспечения водой ветеранов, пожилых людей и инвалидов.Дополнительные скважины будут пробиты для снабжения Симферополя водой, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Кроме того, по его словам, привлечены силы Минобороны РФ для увеличения мощности насосных станций для прокачки воды в водохранилище.Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил другие регионы страны за помощь в решении проблем с водоснабжением полуострова."Спасибо коллегам", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения.В частности, по словам председателя крымского правительства <a href="http://ria.ru/person_yuriy-gotsanyuk/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Гоцанюка</a>, помощь идет из <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>. "Коллеги из Свердловской области откликнулись и помогают нам с насосным оборудованием… Завтра мы начнем установку более мощных насосов, что позволит увеличить объем подачи воды на Симферополь из подземных источников", - подчеркнул Гоцанюк.

https://ria.ru/20200903/voda-1576686736.html

https://ria.ru/20200904/krym-1576688865.html

свердловская область

симферополь

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юрий гоцанюк, свердловская область, сергей аксенов (политик), симферополь, общество