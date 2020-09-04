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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576800658.html
Во Франции зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Во Франции за сутки зафиксировано 8975 случаев заражения коронавирусом, что явления рекордной цифрой с момента начала эпидемии, сообщает Генеральная дирекция... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T20:12
2020-09-04T20:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за сутки зафиксировано 8975 случаев заражения коронавирусом, что явления рекордной цифрой с момента начала эпидемии, сообщает Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.В конце марта максимальный прирост заболевших за сутки составлял 7578 случаев.В среду и в четверг фиксировалось более 7 тысяч заболевших в сутки.В больницах с коронавирусом остаются 4671 человек, 473 пациента находятся в реанимации.С момента начала эпидемии COVID-19 во Франции скончались 30 686 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки

20:12 04.09.2020
6089
© REUTERS / Gonzalo FuentesСитуация с коронавирусом COVID-19 во Франции
Ситуация с коронавирусом COVID-19 во Франции - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Во Франции за сутки зафиксировано 8975 случаев заражения коронавирусом, что явления рекордной цифрой с момента начала эпидемии, сообщает Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
В конце марта максимальный прирост заболевших за сутки составлял 7578 случаев.
В среду и в четверг фиксировалось более 7 тысяч заболевших в сутки.
В больницах с коронавирусом остаются 4671 человек, 473 пациента находятся в реанимации.
С момента начала эпидемии COVID-19 во Франции скончались 30 686 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
161542517
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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