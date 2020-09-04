https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576800658.html
Во Франции зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Во Франции за сутки зафиксировано 8975 случаев заражения коронавирусом, что явления рекордной цифрой с момента начала эпидемии, сообщает Генеральная дирекция... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T20:12
2020-09-04T20:12
2020-09-04T20:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за сутки зафиксировано 8975 случаев заражения коронавирусом, что явления рекордной цифрой с момента начала эпидемии, сообщает Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.В конце марта максимальный прирост заболевших за сутки составлял 7578 случаев.В среду и в четверг фиксировалось более 7 тысяч заболевших в сутки.В больницах с коронавирусом остаются 4671 человек, 473 пациента находятся в реанимации.С момента начала эпидемии COVID-19 во Франции скончались 30 686 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, франция, в мире