https://ria.ru/20200904/koronavirus-1576800658.html

Во Франции зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Во Франции за сутки зафиксировано 8975 случаев заражения коронавирусом, что явления рекордной цифрой с момента начала эпидемии, сообщает Генеральная дирекция... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T20:12

2020-09-04T20:12

2020-09-04T20:12

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франция

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за сутки зафиксировано 8975 случаев заражения коронавирусом, что явления рекордной цифрой с момента начала эпидемии, сообщает Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.В конце марта максимальный прирост заболевших за сутки составлял 7578 случаев.В среду и в четверг фиксировалось более 7 тысяч заболевших в сутки.В больницах с коронавирусом остаются 4671 человек, 473 пациента находятся в реанимации.С момента начала эпидемии COVID-19 во Франции скончались 30 686 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, в мире